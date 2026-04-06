法人向けRAG型AIチャットボット「chai+」：特許技術を搭載したFAQ型チャットボット機能を提供開始

デフィデ株式会社

AI/DXコンサルティング企業のデフィデ株式会社（東京都港区赤坂2-4-6、代表取締役：山本 哲也）は、同社が提供する法人向けRAG型AIチャットボット「chai+（チャイプラス）」において、特許第7823852号「ユーザ選択の質問文に対して回答文を返信する情報処理装置、プログラム及び方法」を取得したことをお知らせします。

本特許技術を搭載した「FAQ型チャットボット」機能の提供を開始しました。金融・医療・行政・カスタマーサービスなど、回答の正確性・一貫性が厳しく求められる業界のAI活用課題を、根本から解決する機能です。

■ 開発の背景｜RAG型生成AIが抱える「回答のブレ」問題

ChatGPTをはじめとする生成AI（RAG型）は、同じ質問に対しても毎回回答の表現が変化するという特性を持ちます。これは創造的なタスクでは強みになりますが、以下のような業種・用途では致命的な課題となります。

RAG型生成AIが適さないシーンの例

・金融機関の投資信託説明 → 金融商品取引法上、説明内容の一言一句の統一が法的に求められる

・医療機関の服薬指導 → 患者への説明が毎回異なると医療事故・訴訟リスクに直結する

・行政窓口の案内対応 → 市民に対し公平・均質な情報提供が行政義務として課されている

・カスタマーサービス → オペレーターにより回答が異なると顧客クレームの原因になる

こうした課題に対応するため、デフィデ株式会社は独自の技術開発を進め、特許第7823852号として権利化しました。

■ 特許第7823852号｜FAQ型チャットボットの仕組み

本特許技術は、従来のRAG型生成AIの課題を解決する4つのコア機能で構成されています。

- 学習データからQ&Aを自動生成PDF・PowerPoint・Excel・Word・TXT・URL等の既存ドキュメントをアップロードするだけで、AIが自動的に質問文と回答文のペア（Q&A）を生成します。従来のFAQシステムのように、人手でQ&Aを一件ずつ登録する作業は不要です。- 質問者・回答者の「属性」に応じたQ&A生成「金融機関の資産運用担当者が、高齢者からの質問に答える」といった具体的なシチュエーション（属性）を事前に設定するだけで、そのシナリオに最適化したQ&Aが自動で生成されます。専門家向け・一般向け・高齢者向けなど、対象者に合わせた表現・内容に自動調整されます。- 意味スコアによる「関連Q&A連鎖」生成されたQ&A同士の意味的な関連性をAIが自動でスコア化します。ユーザーが一つのQ&Aを閲覧すると、関連する質問と回答が次々と提示されます。ユーザーは毎回テキスト入力する必要がなく、選択式で深く情報を探索できます。- 人によるチェック・承認フロー後に公開AIが生成したQ&Aは、担当者によるレビュー・加筆修正・承認を経てから公開されます。「AIが勝手に公開して誤情報が流れた」というリスクをゼロにし、意図した内容のQ&Aだけを確実に提供できます。

▶ 本特許技術による最大の効果

以上4つの機能の組み合わせにより、従来のRAG型の課題であった「回答のブレ」を根本的に解消します。同一の質問に対して、常に一字一句同じ回答を提供することが可能となります。これは、金融商品取引法・医療法・行政情報公開条例など、回答の精度と一貫性に厳しい法規制下での業務に、生成AIを初めて本格導入できる技術基盤です。

■ 従来型RAGとの比較[表: https://prtimes.jp/data/corp/4868/table/58_1_6b348b9b1aa824c62025b8e66ab8c7e2.jpg?v=202604070151 ]■ 主な活用シーン- 金融機関（銀行・証券・保険）：投資信託・保険商品の説明、コンプライアンス対応Q&A- 医療機関・薬局：服薬指導、外来案内、患者向けQ&A自動化- 行政・自治体：市民向け窓口案内、給付金・手続きQ&A- メーカー・小売：製品仕様・保証・返品ポリシーの統一回答- カスタマーサービス部門：オペレーターのFAQ参照を自動化し、対応品質を均質化■ 代表取締役 山本 哲也 コメント

「生成AIは強力なツールですが、金融・医療・行政の現場では『毎回違う回答が出る』ことへの抵抗が強く、導入が進まない実態がありました。今回の特許技術は、まさにその壁を崩すために開発しました。

学習データをアップロードするだけでQ&Aが自動生成され、人によるチェックを経て公開される。この一連のフローが特許として認められたことは、当社の技術への信頼性を社会的に証明するものであり、今後さらに多くの業界でchai+を活用いただけると確信しています。」

■ 特許・サービス概要

特許番号：特許第7823852号

発明の名称：ユーザ選択の質問文に対して回答文を返信する情報処理装置、プログラム及び方法

特許情報（J-PlatPat）：https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7823852/15/ja

対象サービス：法人向けRAG型AIチャットボット「chai+」

提供形態：SaaS（クラウド）｜（Basic版）～／2週間無料トライアルあり

対応学習データ形式：PDF・PowerPoint・Excel・Word・TXT・URL 他

サービスURL：https://lp.chatbothub.ai/

■ 会社概要

社名：デフィデ株式会社（DEFiDE inc.）

所在地：東京都港区赤坂2-4-6

事業内容：戦略AIコンサルティング／生成AI基盤構築支援／AIエージェント・BPRプラットフォーム（SmartOps）／RAG型AIチャットボット（chai+）／HR Tech（JOB Scope）

URL：https://www.defide-ix.com/

chai+：https://lp.chatbothub.ai/

AI Future Talks：https://www.defide-ix.com/ai/ai-future-talks

Recotto：https://lp.recotto.ai/

SmartOps：https://smartops.jp/

JOB Scope： https://jobscope.ai/

生成AIワークバリュー・スコア分析：https://jobscope.ai/ai-survey/

HRキャピタルダッシュボード（JOBScope ISO30414）： https://jobscope.ai/hrcapital/

JOB Scopeマガジン： https://marketing.jobscope.ai/media/