【4.16｜無料ウェビナー開催】中東・ベネズエラ情勢をモデルケースに「海外危機対応」をシミュレーション形式で解説

ニュートン・コンサルティング株式会社

リスクマネジメントコンサルティングを手掛けるニュートン・コンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：副島一也）は、株式会社JX通信社と共催で4月16日（木）12:10～13:00に無料ウェビナー「海外危機対応の心得～地政学リスクに対する危機シミュレーション～」を開催いたします。

お申し込みはこちら :https://www.newton-consulting.co.jp/seminar/20260416.html

地政学リスクがかつてないほど高まる中、海外と接点を持つ企業にとって、不測の事態はもはや「想定外」では済まされません。

本ウェビナーでは、緊迫する中東情勢やベネズエラ情勢をモデルケースに、有事対応における「5つの重要課題」をシミュレーション形式で解説します。

具体的には、以下のような実務上の重要論点を取り上げます。

・海外拠点や出張者の安全確保、安否確認

・駐在員の国外退避・籠城判断

・現地と本社の危機コミュニケーション

・事業の縮退・継続判断

・危機情報の収集方法と平時からの備え

特定地域に拠点を持つ企業に限らず、海外出張者を抱える企業やグローバルなサプライチェーンを有する企業にとっても、自社の課題として捉え、実務に活かせる内容となっています。

また、情報が錯綜する現地と日本本社がいかに連携し、社員の安全確保と事業継続を両立させるかについても、実務に即した視点で解説。地域を問わず応用可能な、実践的な危機対応の考え方をお届けします。

◆登壇者

今すぐ申し込む :https://www.newton-consulting.co.jp/seminar/20260416.html

ニュートン・コンサルティング株式会社

Chief Sales Officer / SaaS事業本部長 久野陽一郎

危機管理、BCP、ERM、ITガバナンスなどのプロジェクトを幅広く担当し、国内外500社以上の支援実績がある。経営者から海外拠点の現場までを巻き込み、全世界で展開するソリューションを自ら牽引している。 特に、BCPをはじめとするリスクマネジメントのグローバル展開支援は高い評価を得ている。

近年は、リスクマネジメントのデジタル化、新規事業開発など、経営戦略に関わる支援にも携わっている。BCP訓練ツール「dan-lo」事業責任者として、デジタルサービス開発を推進している。

株式会社JX通信社

データ戦略部長 藤井大輔

ラジオ局勤務中に東日本大震災を経験。以降、災害情報伝達に関する官民の様々なプロジェクトに関わる。2020年よりJX通信社勤務。FASTALERT事業責任者、公共分野向け提案責任者を経て現職。AI防災協議会 官民データ接続仕様検討分科会 副主査。

◆開催概要

開催日時 ：4月16日（木）12:10-13:00

開催形式 ：オンライン（Zoom）

参加費 ：無料

主催 ：ニュートン・コンサルティング株式会社、株式会社JX通信社

申込サイト：https://www.newton-consulting.co.jp/seminar/20260416.html

【ニュートン・コンサルティング株式会社 概要】

https://www.newton-consulting.co.jp/

社名 ：ニュートン・コンサルティング株式会社

所在地 ：東京都千代田区麹町1-7 相互半蔵門ビルディング5F

設立 ：2006年11月13日

資本金 ：30,000,000円（2025年12月末時点）

代表者 ：代表取締役社長 副島 一也

事業内容：リスクマネジメントに関わるコンサルティング

【サポート実績】

民間企業をはじめ官公庁や地方公共団体、国立大学法人に至るまで約2,300社の支援実績を有する

～お客様事例～

https://www.newton-consulting.co.jp/casestudy/

【本件に関するお問い合わせ先】

ニュートン・コンサルティング株式会社

担当 ：吉田

TEL ：03-3239-9209 FAX：03-5913-9950

E-MAIL：info@newton-consulting.co.jp