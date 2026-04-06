【全国調査/DEIB推進】LGBTQ+・障害・育児・介護など、社会的マイノリティの「生の声」を可視化する社会的マイノリティ当事者調査を実施します

株式会社JobRainbow

株式会社JobRainbow（本社：東京都千代田区、代表取締役：星賢人）は、LGBTQ+、障害がある人、外国にルーツがある人、育児・介護と仕事を両立している人など、社会的マイノリティ当事者の現状調査をオンラインで実施します。

マイノリティの声を社会に届ける、社会的マイノリティ調査を実施しますアンケート回答はこちらから :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP--ZR65Zpi0ICbdBjtjxEzwgCMAgqm_qUBZ2S0TdAiYBGbw/viewform?usp=header■調査概要- 調査名：社会的マイノリティ当事者調査- 対象：女性、LGBTQ+、障害がある人、外国にルーツがある人、育児・介護と仕事を両立している人など社会的マイノリティ性を有する人- 回答期間：2026年4月6日（月）～2026年4月30日（木）- 回答方法：オンラインアンケートフォーム使用（PC、スマホ、タブレット対応）、匿名回答- 標準回答時間：約15分～30分（最大68問／4セクション構成）- 回答フォームURL：こちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP--ZR65Zpi0ICbdBjtjxEzwgCMAgqm_qUBZ2S0TdAiYBGbw/viewform?usp=header)

※回答は1人1回限りです。

※回答期間は変更となる可能性があります。

■アンケートの内容- 基本情報や貴方の有するマイノリティ性についての質問- 日頃の生活（接客・購買行動）についての質問- 仕事・キャリアに関する質問 があります。

時間制限はありませんので、ご自身のペースでご回答いただけます。

■ 本調査実施の背景と目的

現在、多くの企業や組織が「多様性（ダイバーシティ）」を掲げていますが、社会的マイノリティ当事者が直面している実情に即した施策や仕組みづくりは、未だ十分とは言えません。

「個人の悩み」として抱えられがちな困難を、「社会全体の課題」として可視化するためには、客観的な統計データが必要です。

本調査は、社会的マイノリティ当事者の「生の声」を個人が特定できない形で収集・分析し、日本社会における社会的マイノリティの現状を示す統計資料として、企業に向けた意識変容や社会啓発活動に活用されます。

アンケート回答はこちらから :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP--ZR65Zpi0ICbdBjtjxEzwgCMAgqm_qUBZ2S0TdAiYBGbw/viewform?usp=header■お問合せ先

株式会社JobRainbow アンケート調査運営事務局

deiblab_staff@jobrainbow.net

■株式会社JobRainbowについて株式会社JobRainbow ロゴ

【会社概要】

会社名：株式会社JobRainbow

所在地：東京都千代田区神田小川町1-8-3

代表者：星賢人

設立：2016年1月

URL：https://corp.jobrainbow.jp/

事業内容：

・D&Iを推進する企業に向けた研修・イベント運営・コンサルティング

・企業のD&I情報がわかるプラットフォーム「JobRainbow」の運営

株式会社JobRainbowは、全ての人の「差異が彩」になり、「自分らしくを誇らしく」思える社会の実現に向けて事業を展開しています。

研修・コンサルティングを通じ、ジェンダーギャップ・LGBTQ+・障害・多文化共生・育児介護などの分野に取り組むD&Iカンパニーを増やし、月間60万人がアクセスする日本最大のダイバーシティ企業情報サイトとイベント運営による就職支援で、1人でも多くのマイノリティが「自分らしく働ける職場」と出会えることを創業以来実現し続けています。