ものづくりワールド［名古屋］2026「製造業DX展」に出展

株式会社スタディスト

リーンオペレーションの実現を支援する株式会社スタディスト（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：鈴木悟史）は、2026年4月8日（水）～10日(金)までポートメッセなごやで開催される「ものづくり ワールド 【名古屋】」内の「製造業DX展」に出展いたします。ブース正面では、プロの実演販売士によるライブプレゼンテーションを随時開催するほか、「Teachme Biz」ならびに「iCheckup!」の最新機能を体験いただけます。

■ 出展の背景

製造現場において、技能の属人化、深刻な人手不足、それに伴う技術伝承の停滞は避けて通れない課題です。スタディストは、画像や動画を活用して直感的に業務を可視化するマニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」ならびに、点検業務の実行支援システム「iCheckup!」によって、製造現場の標準化、業務効率化を支援します。

■このような課題をお持ちの方におすすめです

■出展の内容と見どころ

- ベテランの技術伝承： 特定の担当者への属人化を解消し、組織として技術を継承できる体制を築きたい- 不適合品の削減： 正しい手順を標準化して作業ミスを防止し、品質の安定と確保を両立したい- 多国籍・多様な人材の活用： 言語や経験を問わず、誰でも直感的に理解できる手順書を整備したい- チョコ停防止・設備異常への対応： 設備トラブル発生時の対応フローを整備し、属人化を解消したい

ブース正面では、プロの実演販売士によるライブプレゼンテーションを随時開催。「ベテランの頭の中にある手順」をいかにして「誰でも使える資産」に変えるのか、AIを活用した最新のマニュアル作成プロセスを分かりやすく実演いたします。

また、個別ブースのデモンストレーションでは、AIが動画から手順書を生成する機能など、最新システムをご紹介。現場の負担となっている「マニュアル作成の壁」をAIで取り除くことによって、形骸化しやすい「業務の標準化」が、どのようにして現場の自走や品質安定につながるのかを具体的にご紹介いたします。

「手順書を作っても浸透しない」「技術伝承がなかなか進まない」といった課題の根本解決を目指す方や、現場のDX推進を具体的に検討されている方は、ぜひスタディストのブースへお立ち寄りください。

■ 展示会開催概要

- 展示会名： ものづくり ワールド [名古屋]- 会期： 2026年4月8日（水）～4月10日（金） 10:00～17:00- 会場： ポートメッセなごや- ブース番号： 26-18- 参加方法：事前登録制（登録無料）

＜アクセス・詳細＞

- 公式サイト：https://www.manufacturing-world.jp/nagoya/ja-jp.html- 来場登録：https://www.manufacturing-world.jp/nagoya/ja-jp/register.html

■ マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」について

クラウド型のマニュアル作成・共有システム「Teachme Biz（ティーチミー・ビズ）」は、企業のマニュアルの作成・管理を効率化することで、生産性向上、人材育成効率化、顧客満足度向上等を実現するソリューションです。AIによる動画の自動編集やマニュアルの自動作成も可能で、手順書の作成時間を大幅に削減するだけでなく、スムーズな運用もサポートし、国内外の2,300社以上で活用されています。デロイト トーマツ ミック経済研究所による『デスクレスSaaS市場の実態と展望 2025年度版』における「動画マニュアル作成支援ツール市場」の調査では、すべての業種、ユーザー規模において売上金額シェアNo.1を獲得しました。

「Teachme Biz」公式サイト(https://biz.teachme.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260408_monodukuriworldnagoya)

■ 点検業務の実行支援システム「iCheckup!」について

クラウド型チェックリストシステム「iCheckup!（アイ チェックアップ）」は、これまで紙で行っていた点検業務をデジタル化することで、誰でも簡単かつ確実に作業を行える仕組みを整え、適正品質の実現と生産性向上を支援するサービスです。日常的に点検業務を行う製造業をはじめ、物流・飲食・小売業など、作業ミス防止や品質確保が求められる現場の課題を解決します。

「iCheckup!」公式サイト(https://service.icheckup.biz/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260408_monodukuriworldnagoya)

■会社概要

会 社 名：株式会社スタディスト

本社所在地：東京都千代田区神田錦町1-6 住友商事錦町ビル9階

拠 点： 【国内】東京、名古屋、大阪、福岡、宮崎

【海外】タイ（バンコク）、ベトナム（ホーチミン）

事 業 内 容 ：マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」を含む「Teachmeシリーズ」の展開、 生産性向上に関するコンサルティング、企業研修事業等

創 業：2010年3月19日

資 本 金：10,320万円（資本準備金含む）

Ｕ Ｒ Ｌ：https://studist.jp(https://studist.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260408_monodukuriworldnagoya)