ANDPAD AWARD 2026 ANDPADユーザーが選ぶDXカンパニー「ONE賞」の投票を開始 併せて授賞式のオンライン視聴も受付開始

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株式会社アンドパッド

クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」を運営する株式会社アンドパッド（本社：東京都港区、代表取締役：稲田 武夫、以下アンドパッド）は、ANDPADを利用しDXを実現する先進的な企業やANDPADの利用度の高いユーザーを表彰する ANDPAD AWARD 2026 において、本日よりANDPADユーザーが選ぶDXカンパニー「ONE賞」を決める投票と、授賞式のオンライン配信の視聴申し込み受付を開始いたします。




特設サイトはこちら：https://page.andpad.jp/andpad_award/latest/



ANDPAD AWARDとは、ANDPADをご利用している企業やユーザーを表彰する年に一度のイベントです。ANDPADご利用の法人ならびにANDPADユーザーの皆様が卓越した利用事例を共有することによって、さらなるANDPADの活用を促進することを目的としています。


受賞企業・ユーザーには授賞式での表彰のほか、ANDPAD ONEでのご紹介、賞金およびトロフィーなどの記念品を贈呈いたします。



■ DXカンパニー部門・DXプロジェクト部門における入賞企業の中から「ONE賞」をユーザー投票にて決定


「ONE賞」は、今回入賞を果たした企業の中から、ANDPADユーザーの皆様の投票によって選ばれる賞です。ANDPADユーザーの皆様から「参考になった」「真似したい」「勇気を得た」と評価され、最も多くの票を集めた企業に授与されます。


ANDPADユーザー向けのコミュニティサイト ANDPAD ONE では、各企業の入賞に至るまでの取り組みやストーリーを紹介する特集記事を公開しています。また、審査会でのプレゼンテーション動画も順次公開予定です。


投票は、ANDPAD ONE内にてユーザーログイン後、専用ページから可能です。ぜひご覧いただき、最も参考になった企業への投票をお願いいたします。


「ANDPAD ONE」専用ページ：https://one.andpad.jp/magazine/23487/



※投票受付期間：2026年4月6日（水）10:00～2026年5月22日（金）18:00※投票対象：ANDPADユーザーの皆様（ANDPAD ONE内にて、ANDPADユーザーアカウントによるログインが必要です。）



■ 授賞式のオンライン視聴申し込み受付を開始


6/12（金）に開催される授賞式の様子をオンラインにて配信いたします。会場の雰囲気や、決勝プレゼンテーション、最優秀賞発表の様子をリアルタイムで視聴できます。ぜひお申し込みください。




授賞式会期：2026年6月12日(金) 13:00～17:30（予定）



プログラム（予定）


・ユーザー部門、DXカンパニー部門、DXプロジェクト部門表彰


・ユーザー部門代表者によるスピーチ発表


・DXカンパニー部門受賞企業による決勝プレゼン


・特別講演


・最優秀賞、ONE賞発表


詳細・視聴申し込みはこちら：https://link.andpad.jp/aa2026_pr


視聴申し込み受付期間：2026年6月11日（木）18:00 まで



※参加は無料です。


※視聴には事前申し込みが必要です。


※当日のプログラムは予告なく変更となる場合があります。


■ 「ANDPAD」について


「ANDPAD」は現場の効率化から経営改善まで一元管理できるシェアNo.1※クラウド型建設プロジェクト管理サービスです。2016年に提供を開始し、直感的で使いやすさにこだわった開発と導入・活用への徹底したサポートで、利用社数26.5万社、ユーザー数69万人を超えています。


国土交通省のNETIS (新技術情報提供システム) では「令和６年度推奨技術」に選定されています。



詳細：https://andpad.jp/


※『建設業マネジメントクラウドサービス市場の動向とベンダシェア（ミックITリポート2025年12月号）』（デロイト トーマツ ミック経済研究所調べ）



■ 会社概要


社名　　：株式会社アンドパッド


所在地　：東京都港区三田三丁目5番19号　住友不動産東京三田ガーデンタワー37F


代表者　：代表取締役　稲田 武夫


事業内容：クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」の開発・販売・運営、求人・転職サービス「ビルダーワーク」の開発・運営、および建設業界向けBPOサービスなど


コーポレートサイト：https://andpad.co.jp/


サービスサイト　　：ANDPAD https://andpad.jp/


　　　　　　　　　　ビルダーワーク https://www.builderwork.jp/


　　　　　　　　　　Digima https://digima.com/ 　(株式会社コンベックス)


コミュニティサイト：ANDPAD ONE https://one.andpad.jp/