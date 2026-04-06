ANDPAD AWARD 2026 ANDPADユーザーが選ぶDXカンパニー「ONE賞」の投票を開始 併せて授賞式のオンライン視聴も受付開始

株式会社アンドパッド

クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」を運営する株式会社アンドパッド（本社：東京都港区、代表取締役：稲田 武夫、以下アンドパッド）は、ANDPADを利用しDXを実現する先進的な企業やANDPADの利用度の高いユーザーを表彰する ANDPAD AWARD 2026 において、本日よりANDPADユーザーが選ぶDXカンパニー「ONE賞」を決める投票と、授賞式のオンライン配信の視聴申し込み受付を開始いたします。

特設サイトはこちら：https://page.andpad.jp/andpad_award/latest/

ANDPAD AWARDとは、ANDPADをご利用している企業やユーザーを表彰する年に一度のイベントです。ANDPADご利用の法人ならびにANDPADユーザーの皆様が卓越した利用事例を共有することによって、さらなるANDPADの活用を促進することを目的としています。

受賞企業・ユーザーには授賞式での表彰のほか、ANDPAD ONEでのご紹介、賞金およびトロフィーなどの記念品を贈呈いたします。

■ DXカンパニー部門・DXプロジェクト部門における入賞企業の中から「ONE賞」をユーザー投票にて決定

「ONE賞」は、今回入賞を果たした企業の中から、ANDPADユーザーの皆様の投票によって選ばれる賞です。ANDPADユーザーの皆様から「参考になった」「真似したい」「勇気を得た」と評価され、最も多くの票を集めた企業に授与されます。

ANDPADユーザー向けのコミュニティサイト ANDPAD ONE では、各企業の入賞に至るまでの取り組みやストーリーを紹介する特集記事を公開しています。また、審査会でのプレゼンテーション動画も順次公開予定です。

投票は、ANDPAD ONE内にてユーザーログイン後、専用ページから可能です。ぜひご覧いただき、最も参考になった企業への投票をお願いいたします。

「ANDPAD ONE」専用ページ：https://one.andpad.jp/magazine/23487/

※投票受付期間：2026年4月6日（水）10:00～2026年5月22日（金）18:00※投票対象：ANDPADユーザーの皆様（ANDPAD ONE内にて、ANDPADユーザーアカウントによるログインが必要です。）

■ 授賞式のオンライン視聴申し込み受付を開始

6/12（金）に開催される授賞式の様子をオンラインにて配信いたします。会場の雰囲気や、決勝プレゼンテーション、最優秀賞発表の様子をリアルタイムで視聴できます。ぜひお申し込みください。

授賞式会期：2026年6月12日(金) 13:00～17:30（予定）

プログラム（予定）

・ユーザー部門、DXカンパニー部門、DXプロジェクト部門表彰

・ユーザー部門代表者によるスピーチ発表

・DXカンパニー部門受賞企業による決勝プレゼン

・特別講演

・最優秀賞、ONE賞発表

詳細・視聴申し込みはこちら：https://link.andpad.jp/aa2026_pr

視聴申し込み受付期間：2026年6月11日（木）18:00 まで

※参加は無料です。

※視聴には事前申し込みが必要です。

※当日のプログラムは予告なく変更となる場合があります。

■ 「ANDPAD」について

「ANDPAD」は現場の効率化から経営改善まで一元管理できるシェアNo.1※クラウド型建設プロジェクト管理サービスです。2016年に提供を開始し、直感的で使いやすさにこだわった開発と導入・活用への徹底したサポートで、利用社数26.5万社、ユーザー数69万人を超えています。

国土交通省のNETIS (新技術情報提供システム) では「令和６年度推奨技術」に選定されています。

詳細：https://andpad.jp/

※『建設業マネジメントクラウドサービス市場の動向とベンダシェア（ミックITリポート2025年12月号）』（デロイト トーマツ ミック経済研究所調べ）

■ 会社概要

社名 ：株式会社アンドパッド

所在地 ：東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー37F

代表者 ：代表取締役 稲田 武夫

事業内容：クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」の開発・販売・運営、求人・転職サービス「ビルダーワーク」の開発・運営、および建設業界向けBPOサービスなど

コーポレートサイト：https://andpad.co.jp/

サービスサイト ：ANDPAD https://andpad.jp/

ビルダーワーク https://www.builderwork.jp/

Digima https://digima.com/ (株式会社コンベックス)

コミュニティサイト：ANDPAD ONE https://one.andpad.jp/