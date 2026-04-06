総合不動産ブランド「MISAWA RELAY」を展開

ミサワホーム株式会社

○ 不動産仲介・買取再販事業を強化し、良質な住宅ストックの循環を促進

○ 住まいへの「想い」や「社会の資産」を次世代に継承し、循環型のサステナブルな社会を実現

○ 「家活（いえかつ）コンシェルジュ」を開設し、空き家や相続など住まいの複合的な課題にワンストップで対応

左右に行き交うラインで、大切な住まいや想いが「リレイ（受け渡し）」されていく様子を表現しています

ミサワホーム株式会社（代表取締役社長執行役員 作尾徹也）は、不動産仲介・買取再販事業を拡大するため、ストック事業における総合不動産ブランド「MISAWA RELAY（ミサワリレイ）」を、2026年4月1日より全国の拠点※1で展開しています。当社は、これまで「つくる（新築）」「高める（リフォーム）」という価値を提供してきましたが、今回新たに「つなぐ（流通）」という価値を加え、良質な住宅の提供から適切な維持管理、大切な住まいの受け渡し・承継までを一貫してサポートし、住環境の向上と循環型社会の実現を目指します。

併せて、空き家や高齢期の住まい、相続などの不動産に関する多様な悩みにワンストップで対応する総合相談窓口「家活（いえかつ）コンシェルジュ」を開設し、全国の拠点を通じてサービスを提供します。「家活コンシェルジュ」は、お客さま一人ひとりに寄り添い、複合的な課題に対して最適な解決策を提案する“伴走者”として、各事業部門と連携しながらサポートします。

国内の住宅市場が「新築中心」から「既存住宅活用」へと大きく転換するなか、当社は50万棟を超える良質な住宅ストック情報と、オーナーさまとの強固な信頼関係を基盤に、不動産売買サポートを強化しています。今後はグループのリソースや外部ネットワークを最大限に活用し、自社建物の枠を超えて、他社建物やマンション、土地売買といった一般市場への対応も拡大してまいります。

展開にあたっては、全国を網羅するミサワホームのネットワークを最大限に活用します。「地方にある実家」や「相続物件」の売却といった、居住地と離れた場所にある不動産の悩みについても、全国の拠点が連携してワンストップで対応。どの地域にお住まいのお客さまも、大切な資産について安心してご相談いただける体制を整えています。

当社は、ハウスメーカーとして長年培ってきた住宅のノウハウを基盤に不動産事業を展開しています。建物を適正に評価する「スムストック査定」※2や、買取再販ブランド「Homever（ホームエバー）」※3など、ハウスメーカーならではの視点と技術力を不動産流通に反映。新築・リフォーム・資産活用などの各事業が密接に連携することで、建替えや住み替え、リフォームといったお客さまの多様なニーズにワンストップで対応できる体制を構築しています。

また、まちづくり事業やウエルネス事業、さらに外部パートナーとの連携組織「MBP（メンバーシップ オブ ビジネス パートナー）」との連携をさらに拡大し、既存の資産・資源を有効活用しながら、住まいへの「想い」を次世代へ継承し、サステナブルな社会の実現を目指します。

同時に、当社による直接買取を行う体制も大幅に強化。「MBP」からのご紹介物件については、これまで以上に迅速かつ柔軟に対応し、良質な住宅ストックの循環を加速させてまいります。

※1：沖縄や離島など一部営業エリア外を除く

※2：住宅の性能・維持管理状況を適正に評価する査定手法

※3：ミサワホームグループによる買取再販ブランド

●家活（いえかつ）コンシェルジュについて

「家活コンシェルジュ」は、ミサワリレイが目指す“住まいの資産や想いを次世代へつなぐ”という理念の実現に向けて、お客さま一人ひとりに寄り添い、伴走する専門スタッフです。空き家や高齢期の住まい、相続など、社会課題化する住まいの悩みに対して、まず建物の状況確認やヒアリングを行います。そのうえで、ミサワホームグループ内外のリソースやネットワークを活用しながら、最適な解決策をご提案します。

解決方法は不動産売買（仲介・買取再販）だけでなく、建替えやリフォーム、住み替えなども含めて幅広くご提案できるため、各事業部門が密接に連携し、お客さまの多様なニーズにワンストップで対応できるのが特長です。「家活コンシェルジュ」は、“住まいの資産や想いを次世代へつなぐ”ために、お客さまに最も近い立場で寄り添い、最適な選択肢を一緒に考え、サポートしてまいります。