堀川梨心が日本最大級のファッション&音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER」 に出演決定！

株式会社キューブ

2026年4月18日(土)に国立代々木競技場第一体育館にて開催される、日本最大級のファッション&音楽イベント 「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER」 に女優・堀川梨心の出演が決定いたしました。

堀川梨心は2022年に株式会社キューブが開催したオーディション「キューブ主演女優オーディション～そのままのあなたで来てください～」にてグランプリを獲得し、

2023年Tverオリジナルドラマ「潜入捜査官 松下洸平」にて女優デビューした17歳。

今回初めてのランウェイに挑みます。

本人からのコメントも到着！

初めてのステージということもあり嬉しさと緊張で本番が近づくたびドキドキしていますがたくさんの方が足を運んでくださると思うととても楽しみです。

先日、衣装のフィッティングに行った時に、当日ご来場の皆様にもみていただける場所に

“初のサイン”も書かせていただいたのでぜひ見つけていただけると嬉しいです。

楽しみにしていてください。

堀川梨心 プロフィール

和歌山県出身。17歳。

2022年に株式会社キューブが開催したオーディション「キューブ主演女優オーディション～そのままのあなたで来てください～」にてグランプリを獲得し、2023年Tverオリジナルドラマ「潜入捜査官 松下洸平」にて女優デビュー。

透明感のあるビジュアルの中に芯のある表情が魅力の注目の新人女優。

最近の出演作にNHKBS「時代劇 浮浪雲」、「まぶたを閉じれば/wacci 」MVなど。

「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER」

[日時]2026年4月18日(土) 開場13:00 / 開演14:30 (予定)

[会場]国立代々木競技場第一体育館 (住所:東京都渋谷区神南2丁目11)

[公式WEBサイト]https://girls-award.com/