PHONE APPLIが「食育実践優良法人2026」に認定！

株式会社PHONE APPLI

すべての企業をウェルビーイング企業にアップグレードすることを目指す、株式会社PHONE APPLI（本社：東京都港区、代表取締役社長：大林 春彦）は、2025年7月に創設された農林水産省の顕彰制度「食育実践優良法人顕彰制度」において、初年度の認定となる「食育実践優良法人2026」に選定されましたのでお知らせします。

「食育実践優良法人2026」について

社員の食生活改善や健康的な食環境づくりに取り組む企業を顕彰することを目的に、農林水産省が2025年7月に新たに創設した制度に基づき、2026年度の認定として位置づけられるものです。

近年、食の外部化・簡便化や野菜類・果物類の摂取減少、生活習慣の変化等により、大人の食生活の乱れが顕在化しており、職域における食育の推進が重要な課題となっています。

参考：食育実践優良法人顕彰制度について（農林水産省Webサイト）

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kensyo/nintei.html

今回の認定について

当社では、「社員一人ひとりが、心身ともに健やかに働き続けられること」を重要な基盤と考え、日々の食習慣を見直すきっかけづくりや、行動変容につながる取り組みを進めてきました。こうした継続的な取り組みが評価され、今回の認定につながったものと考えています。

取り組み例

栄養を意識した時短レシピ共有会

野菜の摂取促進を目的として、当社では年2回「野菜摂取週間」を実施しています。一方で、社員からは「忙しく、日常的に料理をする時間が取れない」といった声も上がっていました。そこで、栄養バランスに配慮しながら、無理なく日常生活に取り入れられることを重視し、短時間で調理できるレシピを紹介・共有する社内イベントを定期的に開催しています。本取り組みでは、東京都保健医療局が発信する野菜摂取促進に関するコンテンツを参考にし、実践しやすさと継続性を意識した工夫を行っています。

参考：野菜、あと一皿！（東京都保健医療局保健政策部健康推進課Webサイト）

https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/kensui/ei_syo/yasai/book/index.html#target/page_no=5

ウェルビーイング経営の一環として

当社は、食・運動・睡眠といった生活習慣を含め、身体的・精神的・社会的健康を一体で捉えたウェルビーイング経営を推進しています。食育の取り組みもその重要な要素の一つとして位置づけています。

今後も、社員の健康づくりに資する実践を重ねるとともに、その知見を社内外へ発信し、働く人の健康と社会全体のウェルビーイング向上に貢献してまいります。

《株式会社PHONE APPLI 会社概要》

代表取締役社長 ：大林 春彦

所在地 ：〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル8階

設立 ：2008年1月

資本金 ：398,365,710円

事業内容 ：PHONE APPLI PEOPLE（組織を強くするコミュニケーションポータル）等クラウドサービスの企画・開発・販売、アプリケーション開発・販売（Microsoft、Cisco、Salesforce等の連携アプリケーション）、ウェルビーイング経営のコンサルティング事業、各種IP-PBX対応アプリケーションの開発・運用

URL ：https://phoneappli.net/

《本件に関するお問い合わせ先》

株式会社PHONE APPLI

〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル8階

広報部

E-mail：pr@phoneappli.net