春から早めのUV対策　ハンズの日焼け止め2026

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ(本社:東京都新宿区)は、ただいまハンズ各店・ネットストアにて UV 対策アイテムを展開しております。顔・身体用から髪用、メイクと一緒に使えるタイプなど、お悩みや使い方に合わせてお選びいただけるUV対策アイテムを豊富にご用意いたしました。

特設サイトはこちら(https://hands.net/event/uv/)

■ メイクと一緒に使える ～日常のメイクに足すだけでケア～

【新商品】オンリーミネラル ポケットブラシ UVパウダー クールコンフォート(https://hands.net/goods/4540790552830/) 3,465円

UVパウダーとブラシが一体になった、持ち運びに便利なパウダーインブラシ。軽いつけ心地のさらさらパウダーで、さらっと涼しげな仕上がりをキープします。外出時にもメイクの上からブラシで、さっと簡単に塗りなおせます。

【新商品】ラロッシュポゼ UVイデア XL プロテクショントーンアップ ティント(https://hands.net/goods/3337875949811/) 4,070円

日焼け止め、化粧下地、ファンデーションの3役をこなす化粧下地。伸びがよく、肌の上でとろけてなじむしっとりとしたテクスチャーです。

【新商品】アヌア ビタCトーンアップサンクリーム(https://hands.net/goods/8800307378442/) 1,980円

紫外線対策と同時に、日中も肌を健やかに整えることを目的としたピンクベージュ色のトーンアップUVクリーム。日中の紫外線ダメージから肌を守りながら肌キメの整ったなめらか肌を演出※します。

※メイクアップ効果による

【ハンズ限定】ハンズ muqna エイジングケア UV化粧下地(https://hands.net/goods/4549917232280/) 1,980円

ハンズオリジナルブランド muqna(ムクナ) のエイジングケア※化粧下地。軽い使い心地でしっとりうるおい、紫外線を防ぐ、紫外線吸収剤フリー処方です。キメを整え、メイクアップ効果によりくすみをカバーし、ワントーン明るい印象に。

※年齢に応じたケア

スキンアクア トーンアップUVエッセンス ピンク(https://hands.net/goods/4987241201983/) 924円

汗や水に強いコーティング成分を配合してリニューアルした、顔・からだ用日焼け止め。ピンクカラーでUVカットしながら血色感をアップ※1でき、愛らしさを演出できます※2。せっけんで簡単にオフできます。

※1メイクアップ効果による

※2仕上がりイメージのこと

■ 髪にも使える ～スプレータイプで簡単ケア～

【ハンズ限定】ハンズ つや出しヘアスプレー 無香料(https://hands.net/goods/4549917233942/) / ホワイトティーの香り(https://hands.net/goods/4549917233959/) 各1,380円

静電気も紫外線も防いでくれるハンズのつや出しヘアスプレー。うるおいながらもべたつきや重さがなく、さらさらに仕上がります。オールシーズンで活躍するヘアスプレーです。

ビューテロンド Withfam UVスプレー ボタニカルフローラルの香り(https://hands.net/goods/4582566040103/) 1,540円

たっぷり使える大容量250gの日焼け止めスプレー。逆さまにしても使えるので、背中や首のうしろにも吹きかけやすくなっています。顔や体にも使えるので全身に手軽にスプレーできます。

アクアシャボン バリアUVスプレー ウォータリーシャンプーの香り(https://hands.net/goods/4550012762671/) 1,870円

からだや髪に簡単に使える、スキンケアUVスプレー。うるおいをあたえつつ、べたつかない快適な使用感です。うるおいバリアで花粉やほこりなどの外的刺激から皮膚を守ります。

■ 家族みんなで使える ～決めては大容量や使いやすさ～

【ハンズ限定】ハンズ UVプロテクトジェル(https://hands.net/goods/4573221770442/) 1,480円

家族みんなで使える天然植物エキスを配合した日焼け止めジェル。しっとりなのにさらさらの仕上がり。せっけんで簡単に落とすことができます。使いやすい大容量のポンプタイプです。

ベルディオ UVマイルドジェルN(https://hands.net/goods/4987036535293/) 1,760円

ノンケミカル処方（紫外線吸収剤無配合）のジェルタイプの日やけ止め。植物エキスを配合し、UVカットしながらお肌にうるおいを届けます。1歳から使えるので家族みんなで安心して使えます。

紫外線予報 炭酸UVヘッドスパ(https://hands.net/goods/4992440039107/) 1,870円

頭に押し当てて使うひんやり冷たい日焼け止め。炭酸※入りでヘッドスパのような気持ちいい使い心地です。

※二酸化炭素（噴射剤）

紫外線予報 さらさらUVスティックF(https://hands.net/goods/4992440039022/) 1,870円

さらさら快適素肌がずっと続く、体、顔用UVスティック。持ち運びしやすいコンパクトサイズでお出かけにもオススメ。手が汚れないのも嬉しいポイントです。

■ 自分にぴったりなアイテムを見つける「チャットボット」も登場！

「どれが自分に適した商品か分からない…」とお悩みの方へ向けた新ツール、商品検索用チャットボットが登場いたしました。選択肢を選ぶことでぴったりなアイテムを探すことができます。

UV対策・日焼け止めのチャットボットはこちら(https://hands.net/guide/chatbot_uvcreem.html)

※価格はすべて税込、商品内容・価格等の情報は掲載時点のものです。

※店舗により取扱商品は異なります。