爽やかなレモンの香り♪フランスパンをそのままチップスにした「フランスパン工房」から期間限定〈甘酸っぱい大人なレモン味〉が登場

株式会社おやつカンパニー

株式会社おやつカンパニー（本社所在地:三重県津市 代表取締役社長:横山正志）は、フランスパンをそのまま薄焼きのチップスにした「フランスパン工房」シリーズから、期間限定フレーバーとして『フランスパン工房（甘酸っぱい大人なレモン味）』を、2026年4月6日（月）より順次、一部エリアを除く全国のセブン‐イレブンにて先行発売します。

■忙しい朝にも！ノンフライでパリッとした薄焼きチップス「フランスパン工房」

「フランスパン工房」は、“パンをお菓子に”をテーマに開発された商品。自社工場で1本1本丁寧に焼き上げた香り高いフランスパンをスライスし、さらに絶妙な圧力加減でプレスして薄く焼き上げることで、パンそのものの凝縮された味わいを残しながら、上品な軽い食感を実現。ノンフライでパリッとした薄焼きチップス「フランスパン工房」は、手軽な朝食としてお馴染みの“パン”が素材だから、“おやつ”としてはもちろん、忙しいときの“食事代わり”にもなる新たなパンの楽しみ方を提案する商品です。

期間限定で登場する『フランスパン工房（甘酸っぱい大人なレモン味）』は、爽やかに香るレモンの風味と、シュガーの上品な甘さが広がる、ノンフライの薄焼きチップスに仕上げています。

忙しい現代人の様々なシーンでも手軽にパンの美味しさを味わえる「フランスパン工房」をお楽しみください。

【商品概要】

商品名：フランスパン工房（甘酸っぱい大人なレモン味）

内容量：45g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込172.80円前後）

発売日：2026年4月6日（月）より順次

一部エリアを除く全国のセブン‐イレブンにて先行発売

※取扱い状況は店舗により異なります。

【商品ラインナップ】

商品名：フランスパン工房（シュガーバター味）

内容量：47g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込173円前後）

販売先：全国のスーパーマーケット

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。