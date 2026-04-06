爽やかなレモンの香り♪フランスパンをそのままチップスにした「フランスパン工房」から期間限定〈甘酸っぱい大人なレモン味〉が登場
株式会社おやつカンパニー（本社所在地:三重県津市 代表取締役社長:横山正志）は、フランスパンをそのまま薄焼きのチップスにした「フランスパン工房」シリーズから、期間限定フレーバーとして『フランスパン工房（甘酸っぱい大人なレモン味）』を、2026年4月6日（月）より順次、一部エリアを除く全国のセブン‐イレブンにて先行発売します。
■忙しい朝にも！ノンフライでパリッとした薄焼きチップス「フランスパン工房」
「フランスパン工房」は、“パンをお菓子に”をテーマに開発された商品。自社工場で1本1本丁寧に焼き上げた香り高いフランスパンをスライスし、さらに絶妙な圧力加減でプレスして薄く焼き上げることで、パンそのものの凝縮された味わいを残しながら、上品な軽い食感を実現。ノンフライでパリッとした薄焼きチップス「フランスパン工房」は、手軽な朝食としてお馴染みの“パン”が素材だから、“おやつ”としてはもちろん、忙しいときの“食事代わり”にもなる新たなパンの楽しみ方を提案する商品です。
期間限定で登場する『フランスパン工房（甘酸っぱい大人なレモン味）』は、爽やかに香るレモンの風味と、シュガーの上品な甘さが広がる、ノンフライの薄焼きチップスに仕上げています。
忙しい現代人の様々なシーンでも手軽にパンの美味しさを味わえる「フランスパン工房」をお楽しみください。
【商品概要】
商品名：フランスパン工房（甘酸っぱい大人なレモン味）
内容量：45g
価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込172.80円前後）
発売日：2026年4月6日（月）より順次
一部エリアを除く全国のセブン‐イレブンにて先行発売
※取扱い状況は店舗により異なります。
【商品ラインナップ】
商品名：フランスパン工房（シュガーバター味）
内容量：47g
価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込173円前後）
販売先：全国のスーパーマーケット
※取扱い状況は企業および店舗により異なります。