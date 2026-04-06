IBM、第90回マスターズ・トーナメント向けにAIを活用した新たなデジタル体験を提供

日本アイ・ビー・エム株式会社

【米国ニューヨーク州アーモンク-2026年3月23日（現地時間）】

IBMとマスターズ・トーナメントは、受賞歴のあるマスターズ公式デジタルプラットフォーム上で利用可能となった、新たに強化されたファン向けのデジタル機能を発表しました。watsonxを搭載したAI機能は、IBMとマスターズ(https://www.ibm.com/jp-ja/sports/masters)の30年にわたるパートナーシップの最新の取り組みであり、世界中のゴルフファンにトーナメントの豊かな歴史とコース上の臨場感を届けます。

（写真提供：IBM）

watsonx を活用した 「Masters Vault Search」の提供

Masters Vault(https://www.masters.com/en_US/vault/index.html)の動画アーカイブはインタラクティブな体験に進化し、世界中のファンが会話形式のシンプルなプロンプトを通じて、50年以上にわたるマスターズ最終ラウンドの放送を探索できるようになりました。IBMのGranite小規模言語モデル（SLM）(https://www.ibm.com/jp-ja/granite)やAIエージェント製品であるwatsonx Orchestrate(https://www.ibm.com/jp-ja/products/watsonx-orchestrate)などの専門ソリューションを活用したAIエージェントにより、長尺の映像から好きなシーンやトーナメントの象徴的な名場面を瞬時に見つけることができます。



Masters Vault Searchは、光学文字認識（OCR）、音声認識 (Speech-to-text) によりテキスト化した放送解説、シーン検出を用いて映像を分析します。さらに、マスターズの膨大な歴史的データベースを活用し、1968年まで遡る結果データや、2015年以降の各ショットデータなど、各クリップに関するメタデータを提供します。

（写真提供：IBM）

強化された「Hole Insights」

3年目を迎えるAI搭載のHole Insightsは、マスターズのすべてのホールのすべての選手のあらゆるショットについて、より詳細な洞察をファンに提供します。今回強化された機能は、コース上の映像と、過去のスコアや状況に応じたパフォーマンスの傾向といったデータに基づく分析を組み合わせることで、各ショット、ポジション、判断が結果にどのような影響を与えるかをファンがより深く理解する手助けとなります。伝説的なキャディであり解説者でもあるジム・“ボーンズ”・マッケイが開発チームに助言を行い、複雑なコースに関する豊富な知見を提供することで、より正確で文脈に即した分析を可能にしました。

ボールが静止した瞬間、その正確な座標が取得され、過去データと照合されます。watsonxはこの情報をもとに、イーグル、バーディー、パー、ボギーなどの確率を算出し、その分析に基づく洞察を生成します（例：「これまでのデータによると、この位置からプレーする場合、バーディーを取る確率は12.5％、パーで回る確率は81.25％となっています」）。同じ位置であっても、打つショットによって表示される洞察は異なります。

IBMのマーケティング＆コミュニケーションズ担当 シニア・バイス・プレジデントであるジョナサン・アダシェク（Jonathan Adashek）は次のように述べています。「マスターズ・トーナメントとIBMは長年にわたり協力し、最先端のテクノロジーとオーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブの普遍的な魅力を融合させ、ユニークなデジタル体験を進化させてきました。Masters Vault Searchの導入やHole Insightsのアップデートは、生成AIやエージェント型AIが、膨大なデータをいかにして有意義な知見へと変えることができるかを示しています。これは、1打ごとの影響をリアルタイムで把握したいゴルフファンであっても、AIを活用して数百万件の取引を分析し、パターンを特定して意思決定に役立てたい金融機関であっても同様です」

30年にわたり、マスターズ・トーナメントとIBMは、新しいテクノロジーの活用を先導し、ファン体験を再定義してきました。今回の新機能は、AI Highlights、Round in Three Minutes、My Group、Apple Vision Pro向けマスターズ公式アプリなど、既存のAI搭載ファン機能群に加わるものです。IBMはマスターズのみならず、スクーデリア・フェラーリHP(https://www.ibm.com/jp-ja/sports/ferrari)やウィンブルドン(https://www.ibm.com/jp-ja/sports/wimbledon)、全米オープン(https://www.ibm.com/jp-ja/sports#usopen)、 ESPNファンタジー・フットボール(https://www.ibm.com/jp-ja/sports#fantasy)、グラミー賞(https://www.ibm.com/jp-ja/sports/grammys)、そしてUFC(https://www.ibm.com/jp-ja/sports#ufc)などの代表的なスポーツおよびエンターテインメント組織と長年にわたり協力関係を築いています。これらのIBMのパートナーシップは、データを活用したより効率的なビジネス上の意思決定の支援を行うため、IBMのお客様がさまざまな業界で活用しているのと同じAIおよびハイブリッドクラウド・ソリューションによって支えられています。

第90回マスターズ・トーナメントは、4月9日から12日（現地時間）にかけて、ジョージア州オーガスタのオーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブで開催される予定です。IBMのテクノロジーを実際に体験するには、Masters.com(https://www.masters.com/)、またはモバイル端末上のマスターズ公式アプリ（Apple App Store(https://apps.apple.com/us/app/the-masters-tournament/id309025938)およびGoogle Play Store(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ibm.events.android.masters&hl=en_US&gl=US)で入手可能）にアクセスしてください。

当報道資料は、2026年3月23日（現地時間）にIBM Corporationが発表したプレスリリースの抄訳をもとにしています。原文はこちら(https://newsroom.ibm.com/2026-03-23-ibm-debuts-new-ai-enabled-digital-experiences-for-the-90th-masters-tournament)を参照ください。

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