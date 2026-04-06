祝6周年！「G-MODEアーカイブス」特別生放送を、4月16日(木)に開催決定！レトロゲームアイドル村下小粒さんをゲストに迎え、待望の『新作タイトル』を世界初公開！

株式会社ジー・モード

株式会社ジー・モード（本社：東京都品川区、代表取締役社長：加藤征一郎）は、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」が6周年を迎えることを記念し、4月16日(木)20時よりYouTube特別生放送『G-MODEアーカイブス 6周年記念生放送（じもチューブ第11回）』を開催することをお知らせいたします。

G-MODEアーカイブスは、プロジェクトの開始から2026年4月16日で6周年を迎えます。

6周年を記念し応援いただいた皆様への感謝の気持ちを込めて、YouTube特別生放送『G-MODEアーカイブス 6周年記念生放送（じもチューブ第11回）』を行います！

▼生放送日時、配信URL【G-MODE公式 YouTubeチャンネル】

【放送予定日】2026年4月16日(木) 20:00～

【配信URL】https://youtube.com/live/IZklsQ59YZM

■大注目の『新作タイトル』を番組内で初出し発表！

昨年の5周年記念生放送では、初のフロム・ソフトウェア作品となる『ARMORED CORE MOBILE MISSION』や、アトラス作品「真・女神転生」シリーズより『真・女神転生-20XX』など、皆様から復刻希望の声が非常に多かったタイトルを発表し、SNSを中心に大きな反響を呼びました。

そして今年の6周年記念放送でも、皆様お待ちかねの「注目の新作タイトル」を世界初公開いたします！

番組ゲストには、アーケードゲームやレトロゲームの魅力を発信し続けるレトロゲームアイドル村下小粒さんが登場。出演者による新作タイトルの「世界最速デモプレイ」も実施予定です。

6周年にふさわしい大発表となりますので、レトロゲーマーの皆様もぜひリアルタイムでご視聴ください！

■ ゲストプロフィール：村下小粒（むらした こつぶ）

どうぞよしなに。

レトロゲームアイドル村下小粒です。

アイドルやりながらゲーセンミカドで働いてます。

筐体メンテ、基板入れ替え、お任せください。

アーケードゲームやレトロゲームを若い世代にも

広める活動をしてます。

【公式X】

https://x.com/Kotsubu__retro

【公式YouTube】

https://www.youtube.com/@kotsubu_retro

■G-MODEアーカイブス プロデューサー・竹下より記念メッセージ

「『失われゆく、全てのアプリを救う』という途方もない目標を掲げてスタートした本プロジェクトも、皆様の熱い応援に支えられ、ついに6周年を迎えることができました。本当にありがとうございます。

当時夢中で遊んだあの名作たちを、もう一度現代のハードで蘇らせたい。その一心で、メーカーの垣根を越えて多くのタイトルを復刻してまいりました。

今回の生放送でも、おそらく皆様の期待を超えられるタイトルをご用意しております。

フィーチャーフォンゲームの火を絶やさぬよう、これからも限界まで走り続けますので、引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします！」

■あなたの思いを届けよう！復刻希望フィーチャーフォンゲーム大募集

現在ジー・モード公式X（旧Twitter）にて、復刻してほしいフィーチャーフォンゲームを募集中です。 「タイトル・メーカー名」とハッシュタグ「#GMODEアーカイブス」をつけて、対象のポストを引用リポストする形でぜひ皆様の熱い思いを教えてください。

※開発の参考にさせていただきますが、復刻のお約束はできないことをご了承下さい。

【対象ポスト】

https://x.com/GmodePR/status/2040973575583416404

■G-MODEアーカイブスとは

「G-MODEアーカイブス」「G-MODEアーカイブス+」は、かつてフィーチャーフォンで配信されていたゲームアプリを当時のまま忠実に再現し、現行のコンシューマゲーム機に配信する復刻プロジェクトです。

「失われゆく、全てのアプリを救う」をテーマに、たくさん存在した名作やユニークな作品、心に残るゲームをゲーム性はそのまま、より快適に遊べるよう移植します。

フィーチャーフォンゲームの権利やソースをお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ私たちにご連絡ください。

▼「G-MODEアーカイブス」ポータルサイト

https://gmodecorp.com/gmodearchives/

■株式会社ジー・モードについて

モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。

自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。

アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。

【公式Web】https://gmodecorp.com

【公式X（旧Twitter）】https://X.com/GmodePR

【Facebook】https://www.facebook.com/Gmodecorp

【YouTube】https://www.YouTube.com/GmodePR

【Weibo】https://weibo.com/gmodepr

【Bilibili】https://space.bilibili.com/3546670082033741

【Steam】https://store.steampowered.com/publisher/G-MODE

※記載されている製品名およびサービス名称は、各社の商標または登録商標です。

※画像や動画はすべて現在開発中のものです。