運転免許取得、通学と合宿どちらがいい？それぞれが選んで良かったと感じたポイントとは

株式会社NEXER

■運転免許の取得方法、通学と合宿で迷った経験はありますか？

運転免許を取得する方法として、大きく分けて「通学」と「合宿」の2つがあります。自宅や学校から教習所に通うスタイルと、短期間で集中的に取り組む合宿スタイル。それぞれにメリットがあり、どちらを選ぶかは人によって判断が分かれるところです。

では、実際に免許を取得した人たちはどちらを選び、どんな点に満足しているのでしょうか。

ということで今回は北海道モビリティスクールと共同で、事前調査で「運転免許を持っている」と回答した全国の男女500名を対象に「通学/合宿を選んだ理由と満足度」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと北海道モビリティスクールによる調査」である旨の記載

・北海道モビリティスクール（https://do-mobility.jp/）へのリンク設置

・該当記事（https://do-mobility.jp/information/1844）へのリンク設置

「通学/合宿を選んだ理由と満足度に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年2月26日 ～ 3月9日

調査対象者：事前調査で「運転免許を持っている」と回答した全国の男女

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：通学と合宿、どちらで取得しましたか？

質問2：通学を選んだ一番の理由を教えてください。

質問3：合宿を選んだ一番の理由を教えてください。

質問4：通学と合宿、それぞれ比較検討しましたか？

質問5：比較検討しなかった理由を教えてください。

質問6：通学を選んで良かったと感じた点を教えてください。（複数選択可）

質問7：特に通学を選んで良かったと感じた点と、その理由を教えてください。

質問8：合宿を選んで良かったと感じた点を教えてください。（複数選択可）

質問9：特に合宿を選んで良かったと感じた点と、その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■94.0％が「通学」で運転免許を取得したと回答

まず、運転免許を通学と合宿のどちらで取得したかを聞いてみました。

その結果「通学」が94.0％、「合宿」が6.0％となりました。

多くの方が、通学で運転免許を取得していることがわかります。普段の生活を続けながら、自分の予定に合わせて教習所へ通える方法として、通学を選ぶ方が多いようです。

■選んだ理由、通学は「自宅から通いやすかった」、合宿は「短期間で取得できるから」が最多

続いて、通学で運転免許を取得した方に、通学を選んだ一番の理由を聞いてみました。

最も多かったのは「自宅から通いやすかった」で65.1％でした。次いで「学校・仕事と両立できる」が11.3％、「自分のペースで進めたかった」が9.1％と続きます。生活の中に無理なく組み込めることを重視して、通学を選ぶ方が多いようです。

さらに、合宿で運転免許を取得した方にも、合宿を選んだ一番の理由を聞いてみました。

最も多かったのは「短期間で取得できるから」で56.7％でした。次いで「費用が安いと感じたから」が26.7％、「旅行気分で楽しめそうだった」と「集中して一気に取りたかった」がそれぞれ6.7％と続きます。

合宿を選んだ方からは、短い期間で効率よく免許取得を目指せる点に魅力を感じている様子がうかがえます。

■95.4％が通学と合宿を「比較検討していない」と回答

続いて、通学と合宿をそれぞれ比較検討したかどうかを聞いてみました。

その結果「していない」と答えた人が95.4％にのぼり、「した」はわずか4.6％でした。

ほとんどの人が、どちらかを最初から決めた状態で教習所を選んでいるようです。

比較検討しなかった理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

比較検討しなかった理由

・最初から通学と決めていた。精神的理由で合宿は無理だった。（30代・女性）

・近くに学校があるので、わざわざ合宿する必要性がない。（30代・男性）

・合宿免許が今ほどメジャーではなかったので。（30代・男性）

・結婚していたので合宿という選択はなかった。（30代・女性）

・合宿してまで、生活環境を変えたくないから。（40代・男性）

・家から比較的近いところに教習所があったので合宿という選択肢が最初からありませんでした。（40代・男性）

比較検討しなかった理由としては「最初から通学にするつもりだった」「合宿を選ぶ必要がなかった」といった声が多く見られました。自宅の近くに教習所がある場合は、通学で十分だと感じる方が多く、合宿は特別な事情があるときに選ぶものとして捉えられているようです。

■通学を選んで良かったと感じた点、第1位は「自分のペースで通えた」で74.0％

続いて、通学で運転免許を取得した方に、通学を選んで良かったと感じた点を聞いてみました。

最も多かったのは「自分のペースで通えた」で74.0％でした。次いで「学校・仕事と両立できた」が25.3％、「生活環境を変えずに済んだ」が21.7％と続きます。スケジュールの自由度が高いことが、通学の最大の魅力と言えそうです。

通学を選んで良かったと感じた点を具体的に聞いてみたので、一部を紹介します。

通学を選んで良かったと感じた点

・学校に通いながら、日常生活を変えずに免許を取れたこと。精神的なハードルも低かった。（30代・女性）

・空いてる時間に予約を入れやすかった。融通がききやすいから。（30代・女性）

・自分のペースで通学できたことがよかった。これにより、大学の講義をしっかり受講できた。（40代・男性）

・地元なので知っている道で助かった。（40代・男性）

・隙間時間に行くことができたので生活を変えずに通えた。（30代・女性）

日常生活を大きく変えずに免許取得を進められたことに安心感を持つ方が多いようです。学業や仕事と両立しやすいことに加え、慣れた地域で練習できることも、通学ならではのよさとして受け止められていることがうかがえます。

■合宿を選んで良かったと感じた点、第1位は「短期間で取得できた」で83.3％

さらに、合宿で運転免許を取得した方にも、合宿を選んで良かったと感じた点を聞いてみました。

最も多かったのは「短期間で取得できた」で83.3％でした。次いで「費用が抑えられた」が40.0％、「集中できた」が33.3％と続きます。短期取得の満足度が非常に高い一方、交流や思い出づくりといった付加価値も合宿ならではの魅力として評価されています。

合宿を選んで良かったと感じた点を具体的に聞いてみたので、一部を紹介します。

合宿を選んで良かったと感じた点

・スケジュールが組んであり待ち時間なしだから。（30代・女性）

・友達が増えて、楽しかったこと。（30代・女性）

・予定通り短期間でとれて思い出ができた。（40代・男性）

・宿泊者と免許取得に関する情報を交換できたので。（50代・男性）

・観光気分が味わえた。（50代・男性）

合宿は短期間で集中して免許取得を目指せるだけでなく、仲間との交流や思い出づくりも魅力になっていることがうかがえます。予約の手間が少なく、決まった流れの中で進めやすい点も、満足につながっているようです。

■まとめ

今回の調査では、運転免許を取得した方の94.0％が通学を選んでおり、その背景には、自宅から通いやすいことや、普段の生活と両立しやすいことがあるとわかりました。

一方で、合宿を選んだ方は、短期間で取得できることや費用を抑えやすいことに魅力を感じていました。さらに、交流や観光など、合宿ならではの体験に満足している様子もうかがえます。

通学にも合宿にも、それぞれ異なるよさがあります。これから運転免許の取得を考えている方は、自分の生活スタイルや重視したいことに合わせて、無理なく続けやすい方法を選んでみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと北海道モビリティスクールによる調査」である旨の記載

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【北海道モビリティスクールについて】

会社名：北海道モビリティスクール株式会社

代表取締役：佐藤 光

住所：〒071-8101 北海道旭川市東鷹栖1条1丁目635

電話番号：0166-57-5818

事業概要：自動車学校・ドローン教習所の経営

URL：https://do-mobility.jp/

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作