【その一筆に、魔法が宿る--『とんがり帽子のアトリエ』交通広告のお知らせ】

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株式会社講談社

モーニング・ツーおよびコミックDAYSにて好評連載中の『とんがり帽子のアトリエ』のTVアニメ放送を記念し、2026年4月6日（月）より交通ビジョン広告を展開いたします。



本施策では、作品の魅力の核である“作画の美しさ”にフォーカス。
魔法が生まれる瞬間を切り取った、非常に緻密に描かれた作画動画を大型ビジョンで上映いたします。



■交通ビジョン広告 展開概要



【展開期間】
2026年4月6日（月）～4月12日（日）



【展開エリア】


１.　ツタヤエビスバシヒットビジョン（大阪府大阪市）　8:00～24:00



２.　渋谷センター街ヒットビジョン（東京都渋谷区）　7:00～24:00



３.　池袋ヒットビジョン（東京都豊島区）　7:00～18:00




※画像はイメージです。施設へのお問合せはご遠慮ください。


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■ビジョン内容について


本広告では、作者の白浜　鴎氏によって丁寧に描き込まれていく作画工程を映像として公開。
線の一本一本に宿る繊細さ、積み重なるディテール、そして魔法が完成する瞬間までを、臨場感あふれる映像でご覧いただけます。


まるで紙の上に魔法が立ち上がるかのような体験を、ぜひ現地でお楽しみください。



■作品概要



『とんがり帽子のアトリエ』1巻書影

『とんがり帽子のアトリエ』白浜　鴎



小さな村の少女・ココは、昔から魔法使いにあこがれを抱いていた。だが、生まれた時から魔法を使えない人は魔法使いになれないし、魔法をかける瞬間を見てはならない……。そのため、魔法使いになる夢は諦めていた。だが、ある日、村を訪れた魔法使い・キーフリーが魔法を使うところを見てしまい……。これは少女に訪れた、絶望と希望の物語。



1話URL：https://comic-days.com/episode/13932016480031217072



最新刊：


■『とんがり帽子のアトリエ（１６）』


出版社　講談社


判型　B6


定価　792円（本体720円）


ISBN 978-4-06-5431528-0


発売　2026年4月23日発売



■『とんがり帽子のアトリエ（１６）特装版』


出版社　講談社


判型　B6


定価　2,970円（本体2,700円）


ISBN 978-4-06-5431504-0


発売　2026年4月23日発売


※豪華上製本仕様キーフリーの手帳付き



■『とんがり帽子のアトリエ　イラスト集』


出版社　講談社


判型　A4変型


定価　4,950円（本体4,500円）


ISBN 978-4-06-543814-5


発売　2026年4月23日発売