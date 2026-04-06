【その一筆に、魔法が宿る--『とんがり帽子のアトリエ』交通広告のお知らせ】

株式会社講談社

モーニング・ツーおよびコミックDAYSにて好評連載中の『とんがり帽子のアトリエ』のTVアニメ放送を記念し、2026年4月6日（月）より交通ビジョン広告を展開いたします。

本施策では、作品の魅力の核である“作画の美しさ”にフォーカス。

魔法が生まれる瞬間を切り取った、非常に緻密に描かれた作画動画を大型ビジョンで上映いたします。

■交通ビジョン広告 展開概要

【展開期間】

2026年4月6日（月）～4月12日（日）

【展開エリア】

１. ツタヤエビスバシヒットビジョン（大阪府大阪市） 8:00～24:00

２. 渋谷センター街ヒットビジョン（東京都渋谷区） 7:00～24:00

３. 池袋ヒットビジョン（東京都豊島区） 7:00～18:00

※画像はイメージです。施設へのお問合せはご遠慮ください。※画像はイメージです。施設へのお問合せはご遠慮ください。※画像はイメージです。施設へのお問合せはご遠慮ください。

■ビジョン内容について

本広告では、作者の白浜 鴎氏によって丁寧に描き込まれていく作画工程を映像として公開。

線の一本一本に宿る繊細さ、積み重なるディテール、そして魔法が完成する瞬間までを、臨場感あふれる映像でご覧いただけます。

まるで紙の上に魔法が立ち上がるかのような体験を、ぜひ現地でお楽しみください。

■作品概要

『とんがり帽子のアトリエ』1巻書影

『とんがり帽子のアトリエ』白浜 鴎

小さな村の少女・ココは、昔から魔法使いにあこがれを抱いていた。だが、生まれた時から魔法を使えない人は魔法使いになれないし、魔法をかける瞬間を見てはならない……。そのため、魔法使いになる夢は諦めていた。だが、ある日、村を訪れた魔法使い・キーフリーが魔法を使うところを見てしまい……。これは少女に訪れた、絶望と希望の物語。

1話URL：https://comic-days.com/episode/13932016480031217072

最新刊：

■『とんがり帽子のアトリエ（１６）』

出版社 講談社

判型 B6

定価 792円（本体720円）

ISBN 978-4-06-5431528-0

発売 2026年4月23日発売

■『とんがり帽子のアトリエ（１６）特装版』

出版社 講談社

判型 B6

定価 2,970円（本体2,700円）

ISBN 978-4-06-5431504-0

発売 2026年4月23日発売

※豪華上製本仕様キーフリーの手帳付き

■『とんがり帽子のアトリエ イラスト集』

出版社 講談社

判型 A4変型

定価 4,950円（本体4,500円）

ISBN 978-4-06-543814-5

発売 2026年4月23日発売