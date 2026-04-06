i-dac Bangkok、「TikTok Partner Awards 2026」にて「Branding Agency of the Year (Thailand)」を受賞

株式会社Hakuhodo DY ONE

株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役社長：北爪宏彰、以下 Hakuhodo DY ONE）のグループ会社であるDAC ASIA PTE. LTD.（本社：シンガポール、Managing Director：大丸充雄、以下 DACアジア）傘下の「I-DAC (BANGKOK) Co., Ltd.」（以下 i-dac Bangkok）が、このたび「TikTok Partner Awards 2026」において「Branding Agency of the Year (Thailand)」を受賞いたしました。

「TikTok Partner Awards 2026」は、TikTokが東南アジアの広告会社パートナーの中から、TikTokプラットフォームでのコラボレーション、クリエイティブ効果、戦略的連携を通じて優れたビジネス成果を上げた広告会社を表彰する初の取り組みです。「Strong Ties, Stronger Results」をテーマに開催された本アワードでは、特にブランドパフォーマンスに貢献した広告会社が評価され、 i-dac Bangkokはタイ市場における「Branding Agency of the Year」として表彰されました。

Hakuhodo DY ONEは、2012年にシンガポールにおいてDACアジアを設立以降、インドネシア・タイ・ベトナム市場をはじめ東南アジアでの事業を積極的に展開してきました。2022年には株式会社博報堂と共同で、APACにおける戦略ネットワーク「H＋（エイチプラス）」※1を発足し、東南アジア全域においてデジタルマーケティング事業を拡大しています。

今後もTikTokをはじめとする主要なプラットフォームとの連携を深化させ、H＋ネットワーク各企業との協力により、ASEAN地域におけるデジタル・トランスフォーメーション（DX）の推進に努めてまいります。

※1 H＋について https://www.hplus.digital/

以上

＜会社概要＞

■株式会社Hakuhodo DY ONE https://www.hakuhodody-one.co.jp

Hakuhodo DY ONEは、インターネット広告黎明期より培ったデジタル広告の知見とノウハウを活かし、統合的なデジタルマーケティングサービスを提供しています。マーケティング戦略立案力、クリエイティビティ、高度な運用力と技術開発力、媒体社・プラットフォーマーとの強固な関係性を強みとし、国内外のクライアント企業に対して、デジタル起点でのマーケティング戦略やテクノロジー活用を包括的に支援します。



博報堂ＤＹグループの「デジタルコア」として、グループ内のナレッジやリソースを集約し、高い専門性と提案力を併せ持つ企業として業界随一のデジタルマーケティング事業会社となることを目指します。



クライアント企業にとって唯一の「ONE」の存在となるため常に挑戦・前進し、事業成長を支援するビジネスパートナーとして伴走することで、クライアント企業の持続的な成長と、企業価値向上に貢献してまいります。



本社所在地： 〒107-6316 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー

代 表 者： 代表取締役社長 北爪宏彰

株 主： 博報堂ＤＹグループ100％

社 員 数： 3,172名（2025年4月1日時点）

創 立： 2024年4月1日

事 業 内 容： デジタルマーケティング全般にまつわる企画・コンサルティング・代行事業・投資事業



【本件についてのお問い合わせ】

株式会社Hakuhodo DY ONE

広報担当 E-mail：info-pr@hakuhodody-one.co.jp