株式会社Reelu、トラベル & コンダクターカレッジの 「インバウンドツアーコンダクター（ITC）」認定者向け説明会を実施

株式会社Reelu

株式会社Reelu（本社：東京都港区、代表取締役CEO：今野珠優、以下Reelu）は、トラベル & コンダクターカレッジが運営する「インバウンドツアーコンダクター（ITC）」認定制度の認定者を対象に、Reelu Japan Guideの説明会を実施しました。

トラベル & コンダクターカレッジのITC認定講座は、一定の語学スキルと実務スキルを持つガイドを育成し、インバウンド市場におけるガイド不足の解消と観光業の発展への貢献を目的とした制度です。講座は「インバウンドガイド基礎知識研修」「国内旅程管理主任者研修」「インバウンドガイド実地研修」の3つで構成され、修了後にITCとして認定されます。

今回の説明会は、昨年11月の制度開始以降に認定されたITC認定者約120名を対象に実施したもので、英語に加え、フランス語・スペイン語など多言語対応が可能な人材との接点づくりを目的としています。

実施背景

訪日旅行市場の拡大に伴い、現場では語学力だけでなく、接遇力や現場対応力を備えた人材へのニーズが高まっています。トラベル & コンダクターカレッジのITC認定講座も、こうした市場環境を背景に、実務に近い形で人材を育成し、仕事の機会につなげていくことを重視しています。

Reeluでは、訪日旅行の現場において、外国語対応が可能なガイド・スタッフとのマッチングや育成を行っており、今回の説明会を通じて、ITC認定者の皆さまにReeluでの具体的な活躍機会をお伝えしました。

説明会の概要

当日は、Reelu Japan Guideの概要や、実際にどのようなツアーがあるのかをご説明しました。あわせて、Reeluが大切にしているバリューや、ツアー参加までの流れについても紹介させて頂きました。

Reelu Japan Guideでは、現場に出るまでに、動画視聴、マニュアルの確認、ツアーテスト（認定制度）、評価を経て、現場デビューにつながる仕組みを整えています。初めて訪日向けツアーに関わる方でも、段階的に理解と経験を深めながら参加しやすい設計としているのが特徴です。

参加者の声

＜説明会の主な内容＞- Reelu Japan Guideの紹介- 実際のツアー内容・仕事イメージ- 業務開始までの流れ（動画撮影→ マニュアル学習 → 現場でのツアーテスト → 評価 → 現場デビュー）

説明会後には、参加者から以下のような声が寄せられました。

「一般的に募集が出ている求人は、初めて現場に出るにはハードルが高いものが多く感じていたが、Reeluの場合、数時間のツアーや訪日外国人へのチケットお渡しなど短時間で現場慣れしながらレベルアップできそうなイメージが沸いた。」

「ツアーガイドのみではなく、イベントや店舗の言語対応の単発バイトも可能ということを聞き魅力を感じた。」

Reeluでは、いきなり大きな役割を担うのではなく、段階的に現場経験を積める導線を整えることで、継続的に関わりやすい環境づくりを進めています。

Reelu Japan Guideについて

Reelu Japan Guideは、株式会社Reeluが運営する訪日観光ガイド団体です。訪日旅行の現場で活躍するガイド人材と現場を繋ぐべく、動画やマニュアルによる事前理解、ツアーテストや評価制度を通じて、現場に必要な水準を確認しながら、ガイドとしてのデビューと継続的な成長を支援しています。

▼「ガイドになりたい方」はこちらから：https://reelu.notion.site/reelu-japan-guide-faq

トラベル & コンダクターカレッジ 取締役 教務・総務本部長 富山京新様

若い世代から年配の方まで、個々人の特性や趣味を活かして気軽に多くの方がインバウンドガイドとして活躍が出来る。そんな世の中を実現したいという思いからITC認定制度を立ち上げました。

数日間のスルーガイドを目指す方もいれば、数時間のウォーキングガイドとして活躍する方もいる。良いガイドかどうかを決めるのはお客様ですから、様々なガイドの形があって良いと思います。ITC認定講座はガイドになりたい皆さんの第一歩をサポートします。

基本知識をしっかりと学んだ後は実地研修も行います。認定後は、Reelu様のような安心して活躍が出来る企業様も紹介致します。デビュー後も継続学習の機会を設けて、個人事業主としての法律勉強会なども計画しています。

ITC認定制度はまだ立ち上げたばかりですが、認定者にとってはガイドをしていく上での「拠り所」となり、企業様には「ITC認定者なら安心して採用できる」と信頼していただける制度になれるよう取り組んで参ります。

株式会社Reelu カスタマーサクセス 伊藤駿

Reeluには、語学力やホスピタリティを活かしたいという思いを持ちながら、「いきなり現場に出るのは不安」とおっしゃる方も多くいらっしゃいます。

ITC認定講座のように座学と実地研修を経て準備を整えた方々にとっても、実際の実務で最初の一歩を踏み出す際には、やはり不安がつきものです。弊社ではそうした声に応えるべく、短時間のツアーなどの業務から、無理なく現場に慣れながらステップアップできる機会を多数ご用意しています。

今回の説明会では、そんな中でも現場への高い熱意を持つITC認定者の皆様と接し、語学や文化への想いを持つ方々が安心して自信を持って活躍できる環境をつくることが、弊社の役割だと改めて感じました。引き続きサポート体制の強化に努めてまいります。

＜経歴＞千葉大学在学中から言語に興味を持ち、英語やフランス語、中国語の習得に励む。オリエンタルランド、NY発の外資系ブランド等での現場経験を活かし、訪日ツアーガイドを経験。Reeluでは企画やオペレーション構築、教育にも携わる。

トラベル & コンダクターカレッジについて

トラベル & コンダクターカレッジは、旅行・添乗・ガイド分野における人材育成を行う教育機関です。「インバウンドツアーコンダクター（ITC）」認定講座では、一定の語学スキルを持つ方を対象に、基礎知識研修、国内旅程管理主任者研修、実地研修を通じて、訪日旅行の現場で活躍できる人材の育成を行っています。



▼ITC（インバウンドツアーコンダクター）認定講座について：https://www.tc-college.jp/course/itc/

▼トラベル&コンダクターカレッジHP：https://www.tc-college.jp/

株式会社Reelu（リール）について

株式会社Reeluでは、多言語対応が必要な現場における即戦力人材を、1時間から呼べる完全審査制のマッチングサービスを運営しています。観光地や空港・駅、店舗での免税対応、展示会など、様々な訪日インバウンド対応やグローバルビジネスの現場でご利用いただけます。

商号：株式会Reelu

代表者：代表取締役CEO 今野珠優（こんの しゅう）

本社所在地：東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス8F

設立年月：2022年4月1日

資本金：38,497,600円（資本準備金含む）

事業内容：多言語対応人材の即戦力マッチングReelu

会社ホームページ：https://reelu.jp/

サービスサイト：https://service.reelu.jp/

Reeluがお届けする音声番組「インバウンド最前線 -訪日ビジネスの施策とリアル-」 ：https://stand.fm/channels/6387024282838c6aa382c590





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https://forms.gle/2ztuxsmBx1sJuryo9(https://forms.gle/2ztuxsmBx1sJuryo9)