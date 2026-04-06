長納期のご注文で厚紙印刷が最大30％OFF！ネット印刷のグラフィックが、「厚紙印刷 〈長納期〉割引キャンペーン」を開催中。

株式会社グラフィックネットプリントゆったり納期での厚紙印刷が最大30％OFF!!〈長納期〉割引キャンペーン

株式会社グラフィックネットプリント（本社：京都市伏見区、代表取締役社長：西野能央、以下「当社」）が運営する、ネット印刷事業「印刷の通販(R) グラフィック」にて、「厚紙印刷 〈長納期〉割引キャンペーン」を開催中です。定型サイズはもちろん、変型サイズや、トムソン加工を使用した自由形状の厚紙印刷まで、長納期に限定してお得に印刷いただけます。

キャンペーン詳細はこちら :https://www.graphic.jp/lineup/a_b_card#limited_campaign

■ゆったり納期で厚紙印刷をお得にご注文可能

28日納期、21日納期、14日納期の長納期に限定して、厚紙印刷を最大30％OFFで印刷できるお得なキャンペーンを実施中です。

A1～A8、B1～B9の豊富なサイズラインナップに対応する定型サイズをはじめ、変型サイズのカードや、トムソン加工※を使用した自由形状での作成も対象となっております。（※ご注文時にオプションの選択が必要です）

印刷用紙は、定番のコートやマットコートをはじめ、低価格でコスト面に優れた片面コートカードを含む5種類の用紙と多様な厚みからご選択可能です。最少100部から1万部を超える大ロット印刷も承っておりますので、企業様の販促物作成や個展DMなど、幅広い印刷物をお得にご注文いただけます。

●キャンペーン概要

【対象期間】

2026年4月1日より開催中（終了日未定）

【納期タイプ】

28日納期、21日納期、14日納期



【対象サイズ】

・A判：A1～A8サイズ

・B判：B1～B9サイズ

※変型サイズ、トムソン加工を使用した自由形状も対象です。

【対象用紙】

・コートボール：270kg、310kg、395kg

・片面コートカード：270kg、310kg、350kg、395kg、485kg

・コート：180kg、225kg、265kg、310kg、360kg、400kg

・マットコート：180kg、220kg

・上質：180kg

【キャンペーン価格例】

・B8カード（キャンペーン）

オフセット/1,000部/片面コートカードL判310kg/片面カラー/28日納期

キャンペーン価格 3,210円（税込）



▼キャンペーンページ：厚紙印刷 〈長納期〉割引キャンペーン

https://www.graphic.jp/lineup/a_b_card#limited_campaign

■名刺印刷や、チラシなどの人気商品を対象としたキャンペーンも開催中！

当社では、「厚紙印刷 〈長納期〉割引キャンペーン」の他に、名刺やチラシなどの人気商品を対象とした「春の人気商品 割引キャンペーン！」も同時に展開しております。

年度始めの春に利用の多い名刺やチラシ・フライヤー、ポストカード、冊子などを対象に、仕様を限定して最大35％OFFでご利用いただけます。

ビジネスや販促に欠かせない印刷物をまとめてお得にご注文可能です。



▼キャンペーンページ：春の人気商品 割引キャンペーン！（キャンペーン一覧）

https://www.graphic.jp/campaign

【対象期間】

2026年4月1日より開催中（終了日未定）

※キャンペーン内容、参考価格は、いずれも2026年4月現在のもの

※注文状況により、キャンペーン内容が変更になる可能性もございます。

■印刷の通販(R) グラフィックとは

「情報技術とコミュニケーションで、社会の進歩と発展に貢献する。」という理念のもと、印刷やクリエイティブ事業を通してお客様にとって本当に価値があるサービスを追求します。ネット印刷通販事業ではお客様のニーズに応じたきめ細かなサービスと高い印刷品質の追求を徹底。プロのデザイナー様からも高い評価をいただき、多数のお客様にご利用いただいています。「品質」と「サービス」のグラフィックは、真のパフォーマンスを「価格」においてもネット印刷通販最安を追求したキャンペーンを実施いたします。

また、当社は2025年5月に発表された「2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 ネット印刷通販」で総合第1位を獲得。さらに2025年12月には、「2025年 GMO顧客満足度ランキング ネット印刷通販」においても総合第1位を獲得しております。2025年度は顧客満足度ランキングにおいて「2冠」を達成いたしました。

「2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 ネット印刷通販 第1位」と「2025年 GMO顧客満足度ランキング ネット印刷通販 第1位」の2冠を獲得

■株式会社グラフィックネットプリントについて

当社は、ネット印刷通販サービス「印刷の通販(R) グラフィック」の企画・運営に特化しています。

名称 ： 株式会社グラフィックネットプリント

代表者 ： 代表取締役 西野 能央

所在地 ： 〒612-8395 京都市伏見区下鳥羽東芹川町33

運営サイト ： 印刷の通販(R) グラフィック

URL ： https://www.graphic.jp

■本リリースについて

本リリースに記載されている内容および情報については、市場動向、社会状況、経営方針の変更等により将来的に変わる可能性があります。記載の会社名、および商品名、ウェブサイトのURL等は、本リリース発表時点のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。ここに記載されたすべての会社名と製品名は認識目的でのみ使用され、それぞれの所有者の財産です。