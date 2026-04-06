インスタ自動化ツール「エルグラム」、テンプレート編集画面のUIを刷新

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年3月26日（木）にエルグラムのアップデートを実施し、テンプレートの編集画面をリニューアルしました。

今回のリニューアルでは、編集画面全体のデザインを見直し、より直感的に操作できるインターフェースへ改善しています。

日常的にテンプレートを作成・編集するユーザーはもちろん、はじめてエルグラムを利用する方にも、迷わず操作できるデザインとなりました。

■ テンプレートとは

エルグラムのテンプレート機能は、あらかじめ作成したメッセージを保存し、自動応答やDM配信などさまざまな場面で呼び出せる機能です。

テキスト・画像・パネルボタンなど複数のメッセージタイプを組み合わせて、効果的なメッセージを作成できます。

■ アップデートの背景

従来の編集画面では、メッセージタイプの選択や各要素の編集において、操作の導線がわかりにくいという声がありました。

そのため今回のアップデートでは、編集画面全体のデザインを見直し、より直感的に操作できるインターフェースに刷新しました。

■ 改善ポイント

今回のリニューアルでは、以下の点を改善しました。

・メッセージタイプの選択をより視覚的にわかりやすく整理

・各要素の編集エリアのレイアウトを最適化し、操作の迷いを軽減

・プレビュー表示を改善し、送信前の確認がより正確に

テンプレート作成時に必要な操作や確認を、従来より把握しやすい編集画面になっており、作業効率の向上が期待できます。

エルグラムについて

エルグラムは、Meta社公式APIを使用したInstagramの自動化ツールです。

個人事業主から大手企業まで幅広い事業者様にご利用いただいております。

▼主な機能

・投稿、ライブ配信へのコメント自動応答

・DMの自動返信、一括配信

・アンケートの作成、実施

・商品の販売～決済

お問い合わせ方法

システムの詳細や導入方法については「エルグラム使い方マニュアルサイト」にてご案内しております。

お手数をおかけしますが、以下のリンク内のご案内に沿ってお問い合わせいただけますと幸いです。

https://lgram.jp/manual/contact/

エルグラム公式HP

エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。

https://lgram.jp/?prtimes