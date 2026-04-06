事業共創カンパニーのRelicが富山県の実証事業「Digi-PoC TOYAMA（デジポックとやま）」令和8年度運営事業者として採択

株式会社Relic

事業共創カンパニーである株式会社Relic（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：北嶋貴朗、以下Relic）は、昨年度に続き、富山県の「Digi-PoC TOYAMA（デジポックとやま）」の令和8年度運営事業者として採択されたことをお知らせします。

この度の令和8年度の運営開始を受け、プログラムや本プログラムを通して募集する実証実験プロジェクト概要に関する説明会を、4月17日（金）13時30分より防災危機管理センター（富山県）にて、4月22日（水）13時30分より渋谷QWS（東京都）にて開催します。

下記特設サイトよりお申し込みください。

Digi-PoC TOYAMA特設サイト :https://digi-poc-toyama.jp/?utm_medium=referrals&utm_source=prtimes&utm_campaign=dtic_sol&utm_content=event&utm_term=20260406

■Digi-PoC TOYAMA（デジポックとやま）概要

＜本年度スケジュール予定＞

富山県では成長戦略として掲げる県民のウェルビーイングの向上や、「幸せ人口1000万」の実現等を図るため、先進のデジタル技術を活用して地域課題を解決する実証実験を推進しています。

地域課題をデジタルソリューションで解決する事例を創出し、ビジネスモデルの構築につなげることで、本県における産業・地域社会のDXの実現を目指しています。

Digi-PoC TOYAMA特設サイト :https://digi-poc-toyama.jp/?utm_medium=referrals&utm_source=prtimes&utm_campaign=dtic_sol&utm_content=event&utm_term=20260406

■執行責任者のコメント

金子 佳市 株式会社Relic 執行役員 ディープテックイノベーションセンター長

Digi-PoC TOYAMA（デジポックとやま）が5年目という節目を迎える中で、継続して本プロジェクトをご支援できることを大変嬉しく思っております。

Relicは、2022年に富山支社を開設して以降、産学官金労言の連携を通じたイノベーション創出に継続的に取り組んでまいりました。今後も、私たち自身が主体的にリスクを取りながら、地域に根差した挑戦と価値創出に全力で取り組んでまいります。

Relic富山拠点の活動歴

■Relicグループについて

Relicホールディングスの中核事業会社であるRelicは、日本企業の新規事業開発やイノベーション創出を支援する「事業共創カンパニー」として、世界でも類を見ない新規事業開発に特化したSaaS型プラットフォームを提供する「インキュベーションテック事業」、 総合的かつ一気通貫で新規事業やイノベーション創出を支援する「事業プロデュース/新規事業開発支援事業」、スタートアップ企業への投資や大企業との共同事業/JVなどを通じてイノベーションを共創する「オープンイノベーション事業」を統合的に展開しています。新規事業開発の支援や共創において国内シェアNo.1（※1）を誇り、これまで日本を代表する大企業を中心に5,000社以上の新規事業開発に携わってきた実績も含め、唯一無⼆の価値と意義、そして業界トップの規模や成長を実現しているリーディングカンパニーです。27社・350名以上が連なり売上高100億円を突破したRelicグループの中核として、全国18都道府県の拠点から、日本全国での新規事業開発支援・共創を実現しています。

また、2021年9月のRelicホールディングス設立以降、大企業とのジョイントベンチャー設立や全方位型スタートアップ・ベンチャー共創プログラム「ZERO1000 Ventures」からの起業により、Relicグループは現在27社へと拡大しています。今後もRelicグループでは日本全国の新規事業開発を同時多発的に推進していきます。Relicグループの各社詳細についてはHPよりご覧ください。グループ各社において、採用も積極的に募集しています。

＜Relicコーポレートサイト＞

https://relic.co.jp/

＜Relicホールディングスコーポレートサイト＞

https://relic-holdings.co.jp/

※1：2024年,「新規事業開発におけるブティックコンサルティング市場調査」,株式会社Relic・株式会社デジタルインファクト,https://relic.co.jp/press-release/54696/

株式会社Relic

会社名：株式会社Relic

代表者：代表取締役CEO 北嶋 貴朗 / 代表取締役CTO 大庭 亮

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

設立：2015年8月

事業内容：インキュベーションテック事業、事業プロデュース/新規事業開発支援事業、オープンイノベーション事業（スタートアップ投資、VCファンド運営、CVC設立・運用支援、共同事業/JV創出等）、イノベーター人材育成支援、地方創生・地域イノベーション事業、イノベーション・ワークプレイス事業

コーポレートサイト：https://relic.co.jp

事業内容：https://relic.co.jp/services/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Relic 担当：金子

TEL： 03-6455-0735 / E-MAIL：info@relic.co.jp