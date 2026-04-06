写真なしでも使える新仕様に対応！『マイメッセージカード』をさらに使いやすくリニューアル～母の日ありがとうキャンペーンも実施中～

株式会社サムライソード写真あり・写真なしの両タイプからデザインを選べる！

コンビニプリントサービス『マイメッセージカード』は、写真なしデザインに対応し、より使いやすくリニューアルしました。

今回のアップデートにより、写真あり・写真なしの両タイプからデザインを選べるようになり、より手軽に幅広い用途でご利用いただけます。

サービスサイト：https://mynoshigami.net/mymessage/

■『マイメッセージカード』リニューアルのポイント

◆ 写真あり・なしの2パターンから選択可能

これまでの写真ありタイプに加え、写真なしタイプも選べるようになりました。

写真がなくても使える、文字だけのシンプルなメッセージカードが作成可能です。

- 急ぎでメッセージを添えたいとき- フォーマルなシーンで使いたいとき- シンプルに気持ちを伝えたいとき- 文章でしっかり想いを伝えたいとき

など、幅広い用途に対応します。

母の日の贈り物に添えるメッセージとしてお母さんへの手紙やプレゼントに

“ひと手間”を加えることで、より気持ちが伝わる贈り物になります。

◆ デザインは70種類以上

写真あり・なしを合わせて、70種類以上のデザインをご用意。

- 春の新生活- 卒業・入学- 内祝い・ギフト- 法事・弔事

など、さまざまなシーンに対応しています。

■ 母の日ありがとうキャンペーン実施中

母の日ありがとうキャンペーン

2026年4月1日（水）10:00 ～ 5月29日（金）23:59まで、「母の日ありがとうキャンペーン」を実施中です。

期間中、マイシリーズ公式Xアカウントをフォローのうえ対象投稿をリポストいただいた方の中から、抽選でAmazonギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。

▼キャンペーン詳細はこちら

https://cp.myseriesprint.com/cp/5

＜会社概要＞

会社名：株式会社サムライソード

所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階

設立 ：2016年6月

代表者：代表取締役 比企 良公

事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾

コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/