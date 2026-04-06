写真なしでも使える新仕様に対応！『マイメッセージカード』をさらに使いやすくリニューアル～母の日ありがとうキャンペーンも実施中～
株式会社サムライソード
写真あり・写真なしの両タイプからデザインを選べる！
- 急ぎでメッセージを添えたいとき
- フォーマルなシーンで使いたいとき
- シンプルに気持ちを伝えたいとき
- 文章でしっかり想いを伝えたいとき
- 春の新生活
- 卒業・入学
- 内祝い・ギフト
- 法事・弔事
母の日ありがとうキャンペーン
▼キャンペーン詳細はこちら
写真あり・写真なしの両タイプからデザインを選べる！
コンビニプリントサービス『マイメッセージカード』は、写真なしデザインに対応し、より使いやすくリニューアルしました。
今回のアップデートにより、写真あり・写真なしの両タイプからデザインを選べるようになり、より手軽に幅広い用途でご利用いただけます。
サービスサイト：https://mynoshigami.net/mymessage/
■『マイメッセージカード』リニューアルのポイント
◆ 写真あり・なしの2パターンから選択可能
これまでの写真ありタイプに加え、写真なしタイプも選べるようになりました。
写真がなくても使える、文字だけのシンプルなメッセージカードが作成可能です。
- 急ぎでメッセージを添えたいとき
- フォーマルなシーンで使いたいとき
- シンプルに気持ちを伝えたいとき
- 文章でしっかり想いを伝えたいとき
など、幅広い用途に対応します。
母の日の贈り物に添えるメッセージとしてお母さんへの手紙やプレゼントに
“ひと手間”を加えることで、より気持ちが伝わる贈り物になります。
◆ デザインは70種類以上
写真あり・なしを合わせて、70種類以上のデザインをご用意。
- 春の新生活
- 卒業・入学
- 内祝い・ギフト
- 法事・弔事
など、さまざまなシーンに対応しています。
■ 母の日ありがとうキャンペーン実施中
母の日ありがとうキャンペーン
2026年4月1日（水）10:00 ～ 5月29日（金）23:59まで、「母の日ありがとうキャンペーン」を実施中です。
期間中、マイシリーズ公式Xアカウントをフォローのうえ対象投稿をリポストいただいた方の中から、抽選でAmazonギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。
▼キャンペーン詳細はこちら
https://cp.myseriesprint.com/cp/5
＜会社概要＞
会社名：株式会社サムライソード
所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階
設立 ：2016年6月
代表者：代表取締役 比企 良公
事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾
コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/