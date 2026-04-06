メンタルヘルスラボが就労移行ITスクール開業10周年記念を記念したロゴコンペを開催

メンタルヘルスラボ株式会社

メンタルヘルスラボ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：古徳一暁）が運営する『就労移行ITスクール』開設10周年を記念し、利用者を対象とした10周年のロゴコンペティションを2026年4月1日（水）より募集開始いたしました。本コンペティションは、未経験からのデザイナー就労を叶えてほしいという想いをきっかけに、利用者のデザインスキルを実践的に発揮し、その成果を社会に広く示す機会を創出することを目的としています。最優秀作品は、10周年を象徴する公式ロゴとして採用後、プレスリリースやコーポレートサイトでの掲載や記念グッズ化などを通じて多方面で活用されます。

■開催の背景

本コンペティションは、単なる記念イベントではなく、利用者の皆様がデザイナーと同様のプロセス（要件定義、コンセプト策定、デザイン制作）を経験する、極めて実践的な就労支援プログラムでもあります。選定された最優秀ロゴデザインは、10周年記念ロゴとして当社の公式な活動で使用されるほか、記念ステッカーとしてグッズ化し、全国の拠点や関係各所に配布することで、利用者の皆様の成果と才能を「目に見える形」で社会に示してまいります。当社は、この度のような実践的な機会の提供を通じて、みなさま一人一人の希望する就職とその後の安定した就労へと繋げてまいります。

■概要

特設サイトのファーストビュー

本コンペティションは、利用者がデザイナーと同様のプロセス（要件定義、コンセプト策定、デザイン制作）を経験する、極めて実践的な就労支援プログラムです。選定された最優秀賞を受賞したロゴデザインは、10周年記念ロゴとして当社の公式な活動で使用されるほか、記念ステッカーとしてグッズ化し、全国の拠点や関係各所に配布することで、利用者の皆様の成果と才能を「目に見える形」で社会に示してまいります。当社は、この度のような実践的な機会の提供を通じて、みなさま一人一人の希望する就職とその後の安定した就労へと繋げてまいります。

■代表取締役のコンペティション開催にあたってのコメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51972/table/122_1_b67a72b2afdbebddd5af3b9aacd0c838.jpg?v=202604071251 ]

私たちは本年、就労移行ITスクール開業から10周年という大きな節目を迎えます。

これもひとえに、皆さまの支えがあってこそだと、心より感謝申し上げます。

就労移行ITスクールは、私自身の弟が精神疾患を患ったことをきっかけに障害者雇用でもキャリアの選択肢を持てる世の中にしたいと考えたのが始まりです。

「障害という線引きをなくす」という理念のもと、時代の変化に向き合いながら事業を進化させてまいりました。この10年間で培った知見と信頼は、私たちにとって何よりの財産です。一方で、市場環境や顧客ニーズはこれからも大きく変化し続けることが確実であり、現状に安住することなく、さらなる挑戦を続けていく必要があると考えています。

また、10周年を記念した取り組みの一環として、昨年に続き、日頃よりご利用いただいている皆様を対象としたロゴコンペティションを開催いたします。本企画は、当社のこれからの未来をともに描いていただく機会として、多くの方々にご参加いただき、大変ご好評をいただきました。

今回も、皆様の多様な視点や創造性を通じて、新たな価値や可能性に出会えることを楽しみにしております。次の10年に向けては、これまでの延長線上ではなく、新たな価値創造に一層注力してまいります。技術・サービスの高度化はもちろんのこと、社会に対する責任を果たしながら、持続可能な成長を実現していく所存です。

これからも皆様とともに歩み続けられる企業であり続けるために、変化を恐れず、誠実に、そして着実に前進してまいります。今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

■サービスコンセプト

THE BORDERLESS WORLD. ～「障害」という、線引きをなくす～

障害の有無に関わらず、自分らしく生き、自分らしく働くことを、世の中の当たり前にしたい。そんな想いをもちながら、就職とその定着を支援しています。プログラミングやWebデザインなどのITスキルに特化したカリキュラムを強みに、トレンドであるIT職種分野での障害者雇用を生んでいます。

■会社概要

【メンタルヘルスラボ株式会社について】

メンタルヘルスラボ株式会社は、「メンタルダウンしない世界を創る」というビジョンのもと、福祉事業、メディア事業、HR事業、Saas事業を展開しています。福祉事業では、「障害という線引きをなくす」というミッションを掲げ、IT特化型就労移行支援や、児童発達支援事業などを展開しています。

所在地：東京都品川区西五反田1-25-1 ＫＡＮＯビル2階

代表者：代表取締役 古徳一暁

事業内容：福祉事業、フランチャイズ事業、障害者雇用クラウド事業、

福祉医療介護業界特化の転職プラットフォーム「メンラボジョブ」、

福祉医療介護業界特化のM&A仲介事業「メンラボM&A」

サイト：https://logz.co.jp/