【CLASKAの家具】新生活のお供に。暮らしの ″隙間″ で活躍する小家具のシリーズ「HOIM HOME GOODS」を新発売

株式会社クラスカ

株式会社クラスカ（本社：東京都港区南青山2-24-15 青山タワービル9F）は、オリジナル家具ブランド「HOIM（ホイム）」の新たなシリーズとして、日々の暮らしの中で気軽に使える軽量な小家具のシリーズ 「HOIM HOME GOODS」 の販売を「CLASKA ONLINE SHOP」でスタート。商品の詳細や使い方についてのヒントを紹介する特集記事(https://www.claskashop.com/?tid=5&mode=f1290)を公開しました。

「HOIM HOME GOODS」について

かつて東京・目黒にあった「Hotel CLASKA(https://www.claska.com/about/)」（2008年～2020年） の客室・室内用家具を手掛けたデザイナー 岡嶌要による CLASKA オリジナル家具ブランド 「HOIM(https://www.claskashop.com/?mode=grp&gid=1331969&sort=n)」 の新たなシリーズとして始動。 住空間の中に生まれる "隙間" で活躍する、 小家具をお届けします。

インテリアをもっと身近に。

必要な時、必要な場所で自由に使う。

「HOIM HOME GOODS」第一弾として販売をスタートしたのは、「STOOL(https://www.claskashop.com/?pid=191061164)」「KITCHEN STOOL(https://www.claskashop.com/?pid=191062133)」「COFFEE STOOL(https://www.claskashop.com/?pid=191067934)」のスツール3種と、「LADDER RACK(https://www.claskashop.com/?pid=191060293)」、「TOWEL RACK(https://www.claskashop.com/?pid=191059215)」そして小物収納ボックス「ANYTHING AT ALL(https://www.claskashop.com/?pid=191069469)」の全６種。

デザインを担当したのは、かつて東京・目黒にあった「Hotel CLASKA」（2008年～2020年）の客室内装・家具デザインを手がけた岡嶌要。どんなテイストの住空間にもすっと馴染むユニセックスでニュートラルな雰囲気を纏いながら、どこかユーモアも感じさせるCLASKAらしい小家具が完成しました。

それぞれに共通するのは、コンパクトかつシンプルなつくりでありながら、住空間をセンス良くアップデートする確かな存在感。素材は国産ヒノキと外国産ブナの無垢材を使用し、素材本来の触感をいかすため無塗装仕上げにしました。使用するにつれて自然なかたちでエイジングが加わり、豊かな風合いに育っていきます。

いずれの製品も軽量なので、持ち運びも楽ちん。用途や置き場所を決め込まず、必要な時に必要な場所で、使いたいかたちで。暮らしに寄り添うインテリア「HOIM HOME GOODS」を、新生活のお供に迎えください。

「STOOL(https://www.claskashop.com/?pid=191061164)」 30,250円（税込）

古くから日本で使われてきた、乗馬の道具である「鞍（くら）」を掛けておく台「鞍掛」をアレンジしたシンプルなデザインのスツール。椅子として座ることはもちろん、ソファの横でマグカップを置くテーブルとして使ったり、アートを飾るディスプレイ台としても。

幅40cm、高さ44cm というコンパクトでシンプルなスツールは、何気なく置くだけで玄関の風景をセンス良く整えてくれます。靴を脱ぎ履きする時の腰掛として、或いは帰宅時のちょっとした荷物置きとしても。 素材／京都産 ヒノキ 無垢材 サイズ／幅：400mm 高さ：440mm 奥行：262mm 座面のサイズ／幅：400mm 奥行：190mm

「KITCHEN STOOL(https://www.claskashop.com/?pid=191062133)」 34,650円（税込）

リビングの片隅につい積み重ねてしまう書籍・雑誌類。 こうしてスツールの上に積み重ねれば雑然とした印象にならず、 立派なディスプレイとして成立します。

標準的なキッチンカウンターの高さに合わせたハイスツール。座る際、膝に負担をかけることなくスムーズに腰掛けることが出来ます。一般的なスツールに比べると少しツウ好みな印象があるかもしれませんが、座りやすさはお墨付き。大きさの割に軽量なので、持ち運びも楽ちんです。

「COFFEE STOOL(https://www.claskashop.com/?pid=191067934)」 36,850円（税込）

たとえばスープを煮込んでいる間、 野菜を蒸している間など、 調理中に少し時間の余裕ができた時にキッチンにスツールがあるととても便利です。 自分が座るのはもちろん、 調理道具を一時的に避難させる場所としても。 素材／京都産 ヒノキ 無垢材 サイズ／幅：442mm 高さ：570mm 奥行：307mm 座面サイズ／幅：400mm 奥行：190mm定位置が決まってない椅子があると、何気ない日々の習慣がちょっとしたエンターテインメントに。キッチンカウンターの側にスツールを持っていって、朝のコーヒーを楽しんでみる。窓の近くに持って行って外の景色を眺めながら一服……等々。軽量だから、あちこち持ち歩くのも苦じゃありません。

二人で一緒に座る、一人で座って横にマグカップや本を置くなど、 "自分＋α" の使い方を楽しめる横幅の広いスツール。「家の中にベンチ？ 場所をとりそう……」と思われるかもしれませんが、コンパクトなつくりなのでご安心ください。ダイニングチェアでもなく、ソファでもなく、ベンチに座ってコーヒーを飲みながらほっと一息。住空間のちょっとした隙間を活用して、より豊かな家時間を。

デザイナーの岡嶌要曰く 「靴下を履く時に便利なんです」。 素材／京都産 ヒノキ 無垢材 サイズ／幅：780mm 高さ：440mm 奥行：262mm 座面サイズ／幅：780mm 奥行：190mm

「ANYTHING AT ALL(https://www.claskashop.com/?pid=191069469)」 13,750円（税込）

アート作品やオブジェ、お気に入りの写真集などを飾るためのディスプレイ台として使うのもおすすめ。奥行がしっかりあるので、物をおいた時の安定感も申し分ありません。

ノートに筆記具、その他諸々。デスクの上の散らかりがちな小物類を収納するボックス。オフィスのデスク、勉強用のデスクはもちろん、リビングのテーブルにあると便利なので是非お試しください。テレビやエアコンのリモコンなど "ちょっとしたもの" を収納する場所として重宝します。

「LADDER RACK(https://www.claskashop.com/?pid=191060293)」16,500円（税込）

素材／京都産 ヒノキ 無垢材 サイズ／幅：260mm 高さ：200mm 奥行：136mm

日々の愛用品の "止まり木" として、帽子やショルダーバッグ、 ストールなどを掛けておくラダーラック。壁に立てかけて使用してください。玄関先やリビング、浴室周りに置けばタオル掛けとしても使えます。圧迫感がなく、ごくシンプルで癖のないデザインなので、どんなテイストの住空間にもすっと馴染みます。

使えば使うほど日々に欠かせない存在に。毎日のお出かけに欠かせないものをさっと掛けるだけで "魅せるインテリア" が完成します。帽子やバッグ、S字フックを使えば掛けるものの幅もぐっと広がります。愛犬のお散歩に欠かせないリードやレインコート等を掛けておく場としても。素材／ドイツ産ブナ 無垢材 サイズ／幅（垂直の場合）：400mm 高さ（垂直の場合）：1300mm 奥行（垂直の場合）：25mm

「TOWEL RACK(https://www.claskashop.com/?pid=191059215)」 30,800円（税込）

バスタオルやフェイスタオル、ブランケットなどを掛けて収納するタオルラック。「LADDER RACK(https://www.claskashop.com/?pid=191060293)」 同様、ちょっとしたお出かけグッズ等を掛ける場所としても使えます。使わない時は畳んで収納できるのも嬉しいポイント。必要な時に、お好みの角度に広げて使用してください。

浴室周りにおいてバスタオルや着替え等を掛けておくのが基本的な使い方ですが、キッチンに置いてクロスやエプロンを掛けたり、S字フックを使えばバッグや帽子などを掛けることも出来ます。 素材／カナダ産 ブナ 無垢材 サイズ／幅：760mm（半開時785mm）高さ：850mm 奥行：50mm（半開時785mm）

アイロンをかけたハンカチやクロス、Tシャツ等の一時置きの場所として使うこともできます。木製なので濡れた洗濯物等は避ける必要がありますが、リネンやコットンのタオル、その他布製品とは相性◎。リビングのソファ周りに置いてブランケットを軽く掛けておくと、使いやすい上に空間に柔らかさが生まれます。

CLASKA ONLINE SHOPでは、新シリーズ発売を記念した特集「HOIM HOME GOODSと暮らす(https://www.claskashop.com/?tid=5&mode=f1290)」を公開中です。是非ご覧ください。