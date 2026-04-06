考えるときのエネルギー摂取に！「リポビタンゼリー パフォーマンス」新発売！！

大正製薬株式会社

大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区 社長：上原 茂］（以下、当社）は、「リポビタンゼリー」シリーズから、ブドウ糖とカフェイン配合で、考える時のエネルギー摂取におすすめの「リポビタンゼリー パフォーマンス」（清涼飲料水〈ゼリー飲料〉）を2026年4月7日（火）から全国で発売いたします。

当社は2021年に、おいしく簡単にエネルギー（180kcal）を摂取することができるというコンセプトで「リポビタンゼリー」を発売しました。ゼリー飲料は、手軽に飲めるという利便性から、栄養摂取や小腹を満たすことを目的にした生活者から支持されてきましたが、近年ではゼリー飲料に求められるニーズや飲用シーンが多様化しており、仕事や勉強など集中する場面でのエネルギー摂取への関心が高まっています。

「リポビタンゼリー パフォーマンス」は、ブドウ糖30gに加え、カフェイン80mgを配合。また冷涼感のある「シャキッとラムネ風味」のゼリーです。

ブドウ糖は脳で使われる主なエネルギー源であり、安静時では全身で使われるブドウ糖の約20%を脳が使うとも言われています。「リポビタンゼリー パフォーマンス」は、高配合※のブドウ糖と、カフェイン、また冷涼感あるゼリーの食感で、仕事や勉強など、考える時のもうひと頑張りを応援します。

※当社比（リポビタンゼリーc）

当社は、今後も、生活者の多様なニーズに応える製品開発を行ってまいります。

◇ 製品特長

・ ブドウ糖30g、カフェイン80mg配合で、考える時のエネルギー摂取におすすめ

・ 口の中やのどがスーッと冷えるような冷涼感の「シャキッとラムネ風味」

・ 1日分＊1のビタミンB1、B2、B6、クエン酸を配合

・ 熱中症対策＊2にも

＊1栄養素等表示基準値（2025）

＊2本製品は全国清涼飲料連合会が定める「熱中症対策」表示ガイドラインの適用範囲

「ナトリウム濃度として、少なくとも、飲料100ml あたり40～80mg含有」の基準を満たしています。

◇ 製品概要

・製品名 リポビタンゼリー パフォーマンス

・製品区分 清涼飲料水（ゼリー飲料）

・希望小売価格 216円（消費税込）

・原材料名 ぶどう糖（国内製造）、果糖ぶどう糖液糖／

酸味料、ゲル化剤（増粘多糖類）、クエン酸三カリウム、香料、カフェイン、

甘味料（スクラロース、アセスルファムK）、V.B2、V.B1、V.B6

・栄養成分表示［1袋（160g）当たり］

エネルギー 150kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 37.8g、食塩相当量 0.29g、

ビタミンB1 1.2mg、ビタミンB2 1.4mg、ビタミンB6 1.3mg

ぶどう糖 30g、カフェイン 80mg、クエン酸 1500mg

・アレルギー成分原材料に含まれるアレルギー物質（28品目中）：該当なし

・発売日2026年4月7日（火）

◇ リポビタンゼリー パフォーマンス製品ページ

URL https://brand.taisho.co.jp/lipovitan/jellyseries/jelly/

◇ 生活者の方からの製品に関するお問い合わせ

お客様119番室 TEL：03-3985-1800