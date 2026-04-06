【Youth Now!若年層トレンド調査】Z世代は「フォロワー数」でブランドを選ばない“バズ”より“熱狂”が売上を生む時代へ

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株式会社Reaplus




株式会社Reaplus [リアプラス]（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松元 詞音）は、


消費者の“今”を可視化する次世代型インサイトマーケティングサービス 「Youth Now!」にて、Z世代インフルエンサーを対象に「コアファンの形成とコミュニティ構築に関する定性調査」を実施いたしました。



本調査では、“認知（フォロワー）”と“熱狂（コアファン）”の決定的な違いと、売上につながるファンの作り方を明らかにしています。


■調査概要

調査名 ：【Youth Now! トレンド調査】Z世代におけるコアファン形成とコミュニティ設計


実施主体：株式会社Reaplus[リアプラス]


調査手法：個別インタビュー（定性調査）


実施時間：各約45分


参加者 ：インフルエンサー（美容・エンタメ領域）
調査日　：2026年3月5日・3月10日


調査目的：フォロワーを“熱狂的コアファン”へ転換するプロセスと、その再現性の抽出



※本調査は統計的な定量データではなく、発信行動・価値基準の構造を明らかにする探索型調査です。


■調査サマリー（一部抜粋）

1. コアファンは“設計”されている



インフルエンサーは偶然ファンを獲得しているのではなく、


明確なプロセスでコミュニティを育成しています。



そのプロセスは4段階に整理されます：



１. 魅力の提示（ルックス・世界観）


２. 距離感の縮小（個別感・会話）


３. 熱量の増幅（ライブ・リアル接点）


４. PRの受容（購買・拡散）



いきなり売るのではなく、“関係性”を積み上げる構造。



2. 「ルックス」から「人間性」へ


調査では、


・顔や雰囲気でフォローしたユーザーも


・継続的に見る理由は「人間性」



という変化が確認されました。



特に、


・Vlog


・日常の発信


・失敗談や裏側



などが、 “共感”を生み、コアファン化の起点になるとされています。



※本リリースでは一部の結果のみを抜粋しています。



全設問の結果、詳細データなどを含む完全版レポートは、以下からお問い合わせいただくことで資料請求が可能です。Youth Now! では、マーケティング無料相談を実施中ですので、ぜひ併せてお気軽にお問い合わせくださいませ。


資料請求：https://www.youthnow.jp/report/how-to-build-core-fans-among-youth



資料DL :
https://www.youthnow.jp/report/how-to-build-core-fans-among-youth

■資料例

フェーズ1：「ルックス」の消費から、「人間性（中身）」への共感へ




フェーズ3：画面を飛び出す「オフライン」と「リアルタイム」の熱狂




■企業・ブランドへの示唆例

１. 「機能」ではなく「人間性」を語る


WHATではなくWHO（誰が作っているか）



２. インフルエンサーは“拡声器”ではない


コミュニティを生む存在として設計する



３. コミュニティの文脈を尊重する


企業が入り込むのではなく、共存する設計



４. リーチではなくエンゲージメントに投資


短期の数字ではなくLTV最大化


◼️代表取締役コメント


今回の調査で最も重要だと感じたのは、“バズでは売れない”という事実です。



一時的なリーチは作れても、それだけでは購買にはつながりません。


実際に売上を生んでいるのは、少数の熱狂的なコアファンです。



企業がやるべきことは、フォロワーを増やすことではなく、“関係性を設計すること”です。



今後のSNSマーケティングは、広告ではなく“コミュニティづくり”が中心になると考えています。





<プロフィール>
株式会社Reaplus 代表取締役


松元 詞音（まつもと しおん）



1999年生まれ。


広告代理事業、インフルエンサー事業、D2C、調査事業など複数事業を展開し、Z世代・α世代の意思決定を「行動経済学」「SNSデータ」「実務現場」の3軸から分析している。



SNS時代において「バズっても売れない」「若者に届かない」といった


マーケティング課題に対し、誰の言葉として、


どの文脈で届いているかという視点から構造的な整理と


実務への落とし込みを行うことを得意とする。



複数事業を経営する中で得たリアルな経営視点と、若年層理解を


感覚論にせず言語化できる点を強みとしている。


■Reaplus(リアプラス)による若年層に特化した課題解決サポート





Z世代の行動や価値観は、単にトレンドとして観測するだけでなく、 “なぜそれが生まれ、どう広がるのか”を構造的に捉えることが重要です。


Reaplus（リアプラス）では、YouthNow!を活用した若年層に特化した独自のリサーチと、SNS・コンテンツを起点としたマーケティング設計の両面から、企業の課題に合わせたソリューションを提供しています。


■提供サービス（SERVICES）



１. アンケート調査


【数で見抜く、購買行動のリアル】


商品の利用シーンや購買行動を数値化し、若年層の意思決定パターンを可視化。ターゲット設計や販促戦略の"根拠データ"を提供します。



２. インフルエンサーインタビュー


【発信者視点から、トレンドの芽を探る】


フォロワー数万～数十万規模のインフルエンサーにヒアリング。


流行の「作り手」から、共感を生む要因を分析します。



３. グループインタビュー


【共感の瞬間を、言葉で捉える】


若年層4～8名による座談会形式で、定量調査では見えない感情のトーンを可視化。


会話の中から"本音"や"無意識のニーズ"を抽出します。



４. ギフティング調査


【体験が購買意欲にどう影響するかを測る】


商品やサービスを若年層に提供し、SNS発信と同時に購買意向の変化を可視化。


使用前とは異なる、手に届いた後のリアルな声を発見できます。



５. ワンストップ施策提案


【データを施策に変えるまで、ワンチームで】


調査結果を分析し、マーケティングや広告施策へ落とし込み。


インサイトを軸に、実行可能なプランを設計します。



６. トレンド調査資料


【若年層の“今”を定点観測】


業種横断で若年層のトレンドをまとめたレポートを定期配信。


社内資料や次期企画立案のインプットとして活用できます。


■想定活用シーン

- 若年層向け新商品の開発・リブランディング支援
- SNS・インフルエンサー施策の方向性検証
- 若者市場向けキャンペーン設計・効果分析
- 若年層トレンドレポート／カスタム調査 etc.

「若年層・Z世代の獲得に課題を感じており、ターゲットに有効にアプローチしたい」


「Z世代ユーザーにも“共感されるブランド体験”をつくりたい」


「今回のような調査を自社の商品開発やマーケティングに生かしたい」



上記課題を抱える企業・ブランド様は、マーケティング無料相談実施中ですので、ぜひお気軽にご相談ください！



▶︎お問い合わせ先はこちら


https://youthnow.jp


お問い合わせ :
https://youthnow.jp

■会社概要



社名 　：株式会社Reaplus（リアプラス）


所在地　：東京都渋谷区猿楽町9-8 アーバンパーク代官山 0208


代表者　：代表取締役　松元 詞音


設立年月：2023年7月20日


事業内容：コミュニケーションプロデュース事業 / インサイト事業 /


タレント支援事業 /キャスティング事業 / 補助金支援事業 / D2C事業


HP ：https://reaplus.jp/


note ：https://note.com/reaplus_