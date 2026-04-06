【Youth Now!若年層トレンド調査】Z世代は「フォロワー数」でブランドを選ばない“バズ”より“熱狂”が売上を生む時代へ
株式会社Reaplus [リアプラス]（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松元 詞音）は、
消費者の“今”を可視化する次世代型インサイトマーケティングサービス 「Youth Now!」にて、Z世代インフルエンサーを対象に「コアファンの形成とコミュニティ構築に関する定性調査」を実施いたしました。
本調査では、“認知（フォロワー）”と“熱狂（コアファン）”の決定的な違いと、売上につながるファンの作り方を明らかにしています。
■調査概要
調査名 ：【Youth Now! トレンド調査】Z世代におけるコアファン形成とコミュニティ設計
実施主体：株式会社Reaplus[リアプラス]
調査手法：個別インタビュー（定性調査）
実施時間：各約45分
参加者 ：インフルエンサー（美容・エンタメ領域）
調査日 ：2026年3月5日・3月10日
調査目的：フォロワーを“熱狂的コアファン”へ転換するプロセスと、その再現性の抽出
※本調査は統計的な定量データではなく、発信行動・価値基準の構造を明らかにする探索型調査です。
■調査サマリー（一部抜粋）
1. コアファンは“設計”されている
インフルエンサーは偶然ファンを獲得しているのではなく、
明確なプロセスでコミュニティを育成しています。
そのプロセスは4段階に整理されます：
１. 魅力の提示（ルックス・世界観）
２. 距離感の縮小（個別感・会話）
３. 熱量の増幅（ライブ・リアル接点）
４. PRの受容（購買・拡散）
いきなり売るのではなく、“関係性”を積み上げる構造。
2. 「ルックス」から「人間性」へ
調査では、
・顔や雰囲気でフォローしたユーザーも
・継続的に見る理由は「人間性」
という変化が確認されました。
特に、
・Vlog
・日常の発信
・失敗談や裏側
などが、 “共感”を生み、コアファン化の起点になるとされています。
※本リリースでは一部の結果のみを抜粋しています。
全設問の結果、詳細データなどを含む完全版レポートは、以下からお問い合わせいただくことで資料請求が可能です。Youth Now! では、マーケティング無料相談を実施中ですので、ぜひ併せてお気軽にお問い合わせくださいませ。
資料請求：https://www.youthnow.jp/report/how-to-build-core-fans-among-youth
資料DL :
https://www.youthnow.jp/report/how-to-build-core-fans-among-youth
■資料例
フェーズ1：「ルックス」の消費から、「人間性（中身）」への共感へ
フェーズ3：画面を飛び出す「オフライン」と「リアルタイム」の熱狂
■企業・ブランドへの示唆例
１. 「機能」ではなく「人間性」を語る
WHATではなくWHO（誰が作っているか）
２. インフルエンサーは“拡声器”ではない
コミュニティを生む存在として設計する
３. コミュニティの文脈を尊重する
企業が入り込むのではなく、共存する設計
４. リーチではなくエンゲージメントに投資
短期の数字ではなくLTV最大化
◼️代表取締役コメント
今回の調査で最も重要だと感じたのは、“バズでは売れない”という事実です。
一時的なリーチは作れても、それだけでは購買にはつながりません。
実際に売上を生んでいるのは、少数の熱狂的なコアファンです。
企業がやるべきことは、フォロワーを増やすことではなく、“関係性を設計すること”です。
今後のSNSマーケティングは、広告ではなく“コミュニティづくり”が中心になると考えています。
<プロフィール>
株式会社Reaplus 代表取締役
松元 詞音（まつもと しおん）
1999年生まれ。
広告代理事業、インフルエンサー事業、D2C、調査事業など複数事業を展開し、Z世代・α世代の意思決定を「行動経済学」「SNSデータ」「実務現場」の3軸から分析している。
SNS時代において「バズっても売れない」「若者に届かない」といった
マーケティング課題に対し、誰の言葉として、
どの文脈で届いているかという視点から構造的な整理と
実務への落とし込みを行うことを得意とする。
複数事業を経営する中で得たリアルな経営視点と、若年層理解を
感覚論にせず言語化できる点を強みとしている。
■Reaplus(リアプラス)による若年層に特化した課題解決サポート
Z世代の行動や価値観は、単にトレンドとして観測するだけでなく、 “なぜそれが生まれ、どう広がるのか”を構造的に捉えることが重要です。
Reaplus（リアプラス）では、YouthNow!を活用した若年層に特化した独自のリサーチと、SNS・コンテンツを起点としたマーケティング設計の両面から、企業の課題に合わせたソリューションを提供しています。
■提供サービス（SERVICES）
１. アンケート調査
【数で見抜く、購買行動のリアル】
商品の利用シーンや購買行動を数値化し、若年層の意思決定パターンを可視化。ターゲット設計や販促戦略の"根拠データ"を提供します。
２. インフルエンサーインタビュー
【発信者視点から、トレンドの芽を探る】
フォロワー数万～数十万規模のインフルエンサーにヒアリング。
流行の「作り手」から、共感を生む要因を分析します。
３. グループインタビュー
【共感の瞬間を、言葉で捉える】
若年層4～8名による座談会形式で、定量調査では見えない感情のトーンを可視化。
会話の中から"本音"や"無意識のニーズ"を抽出します。
４. ギフティング調査
【体験が購買意欲にどう影響するかを測る】
商品やサービスを若年層に提供し、SNS発信と同時に購買意向の変化を可視化。
使用前とは異なる、手に届いた後のリアルな声を発見できます。
５. ワンストップ施策提案
【データを施策に変えるまで、ワンチームで】
調査結果を分析し、マーケティングや広告施策へ落とし込み。
インサイトを軸に、実行可能なプランを設計します。
６. トレンド調査資料
【若年層の“今”を定点観測】
業種横断で若年層のトレンドをまとめたレポートを定期配信。
社内資料や次期企画立案のインプットとして活用できます。
■想定活用シーン- 若年層向け新商品の開発・リブランディング支援
- SNS・インフルエンサー施策の方向性検証
- 若者市場向けキャンペーン設計・効果分析
- 若年層トレンドレポート／カスタム調査 etc.
「若年層・Z世代の獲得に課題を感じており、ターゲットに有効にアプローチしたい」
「Z世代ユーザーにも“共感されるブランド体験”をつくりたい」
「今回のような調査を自社の商品開発やマーケティングに生かしたい」
上記課題を抱える企業・ブランド様は、マーケティング無料相談実施中ですので、ぜひお気軽にご相談ください！
▶︎お問い合わせ先はこちら
https://youthnow.jp
お問い合わせ :
https://youthnow.jp
■会社概要
社名 ：株式会社Reaplus（リアプラス）
所在地 ：東京都渋谷区猿楽町9-8 アーバンパーク代官山 0208
代表者 ：代表取締役 松元 詞音
設立年月：2023年7月20日
事業内容：コミュニケーションプロデュース事業 / インサイト事業 /
タレント支援事業 /キャスティング事業 / 補助金支援事業 / D2C事業
HP ：https://reaplus.jp/
note ：https://note.com/reaplus_