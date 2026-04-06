ブルーモ証券、公式ポートフォリオ「機関投資家」シリーズにビル・アックマンを追加

ブルーモ証券株式会社

世界基準の資産運用サービスを展開するブルーモ証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：中村仁、以下「ブルーモ証券」）は、米国株・ETF投資アプリ「ブルーモ」にて公式ポートフォリオ「機関投資家」シリーズに、ビル・アックマン（パーシング・スクエア・キャピタル・マネジメント創業者兼CEO）のポートフォリオを追加したことをお知らせします 。

今回の追加により、公式ポートフォリオ「機関投資家」シリーズは全10種類となり、ウォーレン・バフェットやレイ・ダリオなど世界を代表する投資家の戦略を日本の個人投資家が手軽に再現できるラインナップを拡充しました 。

■地政学リスク下における「集中投資」ニーズに対応

2026年2月以降の地政学リスクの高まりにより、個人投資家はこれまでの投資ポートフォリオの見直しに迫られています。こうした中でヘッジファンド パーシング・スクエア・キャピタル・マネジメントの創業者兼CEOであり「現代のバフェット」と称されるビル・アックマンの集中投資戦略に着目しました。

特に2026年3月にパーシング・スクエアの上場申請を行い、投資スタイルをより長期で強固なものへと進化させている点や、2025年には市場をアウトパフォームする実績を上げている点から、このタイミングでビル・アックマンの新たなポートフォリオ提供が日本の個人投資家にとって有益であると判断し追加を行いました。

今回のビル・アックマンのポートフォリオは厳選されたわずか7銘柄で構成され、テック大手3社に加え、ウーバー（モビリティ）、ブルックフィールド（インフラ/不動産）、レストラン・ブランズ（外食）など実体経済に根ざした銘柄を組み合わせています。

また、昨年の運用実績は約34%のリターンを記録し、同年のS&P500のリターンを上回っています。

■公式ポートフォリオ「機関投資家」シリーズの特徴

ブルーモの「機関投資家」シリーズは、世界的に著名な投資家・機関投資家のポートフォリオを13F報告書等に基づいて構成し、日本の個人投資家がワンタップでコピーできる公式ポートフォリオです。

今回のビル・アックマンの追加により、全10種類となりました。

公式ポートフォリオ「機関投資家」シリーズ全10種類

・【NEW】ビル・アックマン

・ウォーレン・バフェット

・ウォーレン・バフェット（現金含む）

・ビル・ゲイツ

・レイ・ダリオ

・Tiger Global

・Polen Capital

・TCI

・Himalaya Capital

・ナンシー・ペロシ

■米国株・ETF投資アプリ『ブルーモ』について

米国株・ETF投資アプリ『ブルーモ』は、2024年5月に米国株・ETFでの高度な資産運用を手軽に実現できるサービスとして提供を開始しました。

投資したい銘柄と目標比率を設定するだけで、手間のかかる両替・売買、リバランスを代行する「ポートフォリオ投資機能」や、ウォーレンバフェットのような著名投資家のポートフォリオをそのままワンタップでコピーしたり他のユーザーのポートフォリオを参考にできる「ポートフォリオコピー機能」など、最先端でユニークな機能を提供し、多くのユーザーのにご利用いただいています。

米国株・ETF投資アプリ『ブルーモ』：https://bloomo.co.jp/usstocks-etf

■ブルーモ証券について

ブルーモ証券は、「資産運用に自信を。」をスローガンに、誰もが安心して資産を育てられる社会をつくることを目指している、日本発のオンライン証券会社です。

2022年6月の創業後、2023年6月には独立系証券会社としては歴代最速ペースで第一種金融商品取引業者の登録を完了させ、2024年5月にはサービス提供開始、またメガバンク系および独立系VCから累計28.5億円の資金調達を実施しました。今後も、ユーザーに皆様の利便性を向上させる機能拡充と、さらなるグロースに向けた取り組みを推進してまいります。

■ブルーモ証券株式会社 会社概要

商号：ブルーモ証券株式会社

所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 FinGATE BASE 404

代表者：代表取締役CEO 中村 仁

設立日：2022年6月9日

事業内容：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3384号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会

取引に関する費用とリスクについて：https://about.bloomo.co.jp/risk/

＜公式ウェブサイト＞https://bloomo.co.jp

＜公式SNS＞

X：https://x.com/Bloomo_invest

YouTube：https://www.youtube.com/@bloomo-academy

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