タニウム、2026年ガートナーエンドポイント管理ツール部門のマジック・クアドラントでリーダーの１社と評価、日本語版レポートが公開 リアルタイムの可視性と世界規模の拡張性を備えたAEM機能が評価

タニウム合同会社

AIを活用した自律型IT ≪Autonomous IT≫ のリーダーであるタニウム（日本法人本社：東京都千代田区、代表執行役社長：原田英典、以下タニウム）は、ガートナー社が発表した2026年版「Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for Endpoint Management Tools（エンドポイント管理ツールのマジック・クアドラント）」（出典1）において、リーダーの1社に位置づけられました。本レポートにつきまして、ガートナー社より日本語版が公開されたことをお知らせします。（URL： https://www.tanium.jp/resources/gartner-magic-quadrant-endpoint-management-tools-2026/）

■ガートナー社による今後の市場予測：2029年に向けて加速する自律型機能へのシフト

ガートナー社の戦略的計画の前提条件によれば、2029年には50％以上の企業が高度なAEM機能およびデジタル従業員エクスペリエンス（DEX）ツールの自律型エンドポイント管理（AEM）機能を採用すると予測されています。（2026年の15％から増加）*出典1

この分野への期待は急速に高まっています。タニウムは、このシフトをいち早く捉え、企業の複雑な要件を満たすコンプライアンスに準拠した世界規模のソリューションを提供しています。

エンドポイント管理ツールのマジック・クアドラントの全文はこちら：

https://www.tanium.jp/resources/gartner-magic-quadrant-endpoint-management-tools-2026/

製品デモのご依頼はこちら：

https://www.tanium.jp/see-a-demo

GARTNERおよびMAGIC QUADRANTは、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved.

Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。

出典1：Gartner(R), Magic Quadrant(TM) for Endpoint Management Tools, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, Robin Milton-Schonemann, Todd Larivee & Craig Fisler, January 5, 2026.

■タニウムについて

タニウムは自律型IT ≪Autonomous IT≫ 企業です。 Tanium Autonomous ITは 、AIとリアルタイムのエンドポイントインテリジェンスを駆使し、ITおよびセキュリティチームに、組織を「アンストッパブル」な存在にする力を与えます。

世界の主要企業の多くが、エンドポイント管理とセキュリティを統合したタニウムの単一プラットフォームを信頼し、より迅速なイノベーション、強靭性の維持、そしてビジネスを自信を持って前進させています。

タニウムがどのように自律型IT ≪Autonomous IT≫ でアンストッパブルなビジネスを実現しているかについては、https://www.tanium.jp/(https://www.tanium.jp/)とLinkedIn(https://www.linkedin.com/company/tanium)をご確認ください。

日本法人名 ：タニウム合同会社

グローバル代表CEO ：ダン・ストリートマン

日本代表執行役社長 ：原田英典

設立年 ：2007年

設立年（日本） ：2015年

所在地（日本オフィス）：〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4 常盤橋タワー25F

事業内容 ：自律型エンドポイント管理のプラットフォーム提供

URL ：https://www.tanium.jp/

■免責事項

ここに記載されている情報は一般的な情報提供のみを目的としています。本情報は、当社が将来の製品、特徴、または機能を提供することについて確約、保証、申し出、および約束を行うものでも、法的義務を負うものでもありません。また、いかなる契約にも組み込まれることを意図しておらず、そのように見なされるものでもありません。最終的に提供される製品、特徴、または機能の実際の時期は記載されているものと異なる可能性があります。

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