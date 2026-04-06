Global Gateway Japanと学生情報センターが業務提携

株式会社学生情報センター

外国人材紹介・支援事業を展開するGlobal Gateway Japan株式会社 (本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：石原 功一、以下「G2J」)と、学生寮・学生マンションの管理運営および国内唯一の学校公認アルバイト紹介サイト「バイトネット」を運営する株式会社学生情報センター(本社：京都府京都市、代表取締役社長：吉野 一樹、以下「Nasic」)は、留学生就職支援分野における業務提携を行いました。

本提携に伴い両社は、留学生のアルバイトやインターンシップからのキャリア育成、正社員採用支援、入社後の定着支援までを一気通貫で支援する新サービス「Global Career Bridge（グローバルキャリアブリッジ）」を共同で開発し、提供を開始いたします。

■業務提携の背景

日本国内では、慢性的な人材不足を背景に、外国人留学生の採用ニーズが年々高まっています。(※)

一方で企業側には、

・日本語力や業務適性の見極めが難しい

・採用後のミスマッチや早期離職が発生しやすい

・在留資格や受入体制に不安がある

といった課題があり、「最初から正社員として採用すること」へのハードルが高いのが実情です。

G2JとNasicは、「アルバイトやインターンシップとしての受け入れを通じて相互理解を深め、採用後のミスマッチを防ぎながら将来的な正社員採用につなげる」という考えのもと、今回の業務提携に至りました。

※出典：リクルート 就職みらい研究所「大学生・大学院生の採用活動振り返り調査-外国人学生の採用状況等について-」 https://shushokumirai.recruit.co.jp/study_report_article/20240830001/

■新サービス「Global Career Bridge（グローバルキャリアブリッジ）」について

「Global Career Bridge」は、留学生と企業双方の不安を解消しながら、アルバイトやインターンシップから正社員採用へと段階的につなげる三段階型のキャリア形成支援サービスです。

■今後の展望

G2JとNasicは、本サービスを通じて、留学生にとって「安心して日本でキャリアを築ける仕組み」を、企業にとっては「ミスマッチの少ない外国人材採用モデル」の実現を目指します。

今後は、大学・日本語学校・企業との連携を強化し、留学生就職支援における新たなスタンダードモデルの確立に取り組んでまいります。

また、受入れ企業に対しては、在学中からのキャリア形成支援や事前理解の促進を通じて、採用前後のギャップを最小限に抑えた人材マッチングの実現を図ります。さらに、Nasicが有する学生寮・学生マンションのネットワークを活用し、留学生に対する住まいの提供にも積極的に取り組んでまいります。

これらの取り組みにより、就職後の住環境に関する不安を軽減し、外国人材が安心して新生活をスタートできる環境を整備するとともに、採用後の定着・活躍までを見据えた包括的な支援体制の構築を進めてまいります。

■「バイトネット」について

バイトネットは、Nasicが運営する、全国の大学・短大・専門学校が加盟する国内唯一の学校公認アルバイト紹介サイトです。2025年4月現在、全国で318校が加盟しております。

学校が設定した基準を満たした安全・安心なアルバイト情報および有給インターンシップのみを掲載し、試験監督や実験補助など、大学内で働くことができるアルバイト情報も多数掲載しています。

さらに、アルバイトや有給インターンシップを通じて企業と学生が早期に接点を持つことができるため、新卒採用につながる機会としても活用されています。企業側にとっては、実務を通じて学生の適性や意欲を見極めることができることから、ミスマッチの少ない採用につながる手段となっています。

URL：https://baitonet.jp/ (バイトネット)

■Global Gateway Japan株式会社 会社概要

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町25番18号 NT渋谷ビル5階

代表者 ：代表取締役社長 石原 功一（いしはらこういち）

事業内容：有料職業紹介事業 厚生労働大臣許可番号 13-ユ-318101

登録支援機関 登録番号 25登-012007

URL ：https://g2j.co.jp

■株式会社学生情報センター 会社概要

所在地 ：京都府京都市下京区烏丸通七条下ル ニッセイ京都駅前ビル

代表者 ：代表取締役社長 吉野 一樹（よしのかずき）

事業内容：学生用住宅事業・キャリア形成支援・学校運営サポート

URL ：https://tokyu-nasic.jp/

以上