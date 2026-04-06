京都で社会課題に対してアクションを起こしている団体をクローズアップ 「学生とつくるまちの未来プロジェクト」活動発表会のご案内

株式会社学生情報センター

東急不動産ホールディングス株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：星野 浩明)と株式会社学生情報センター(本社：京都府京都市、代表取締役社長：吉野 一樹)は、京都市の協力のもと、地域が抱える社会課題への解決策を学生とともに考える「学生とつくるまちの未来プロジェクト」を2020年から実施し、今回6回目を迎えます。

今回のプロジェクトでは、京都で学ぶ大学生20名が「京都の未来をつくる企業・団体の活動を持続可能にするには」をテーマに、社会課題の解決に取り組む学生団体や学生時代に立ち上げたプロジェクトを事業化している4団体を取材し、活動の背景や具体的な取り組み、成果、今後の展望などをまとめた記事を制作しました。

この度、各メディアの方々に、学生たちの約半年間の活動の成果、また、地域で活躍する取材先の団体の取組を広く知っていただきたく、活動発表会を開催いたします。

また、活動発表会では、取材内容を踏まえ、京都のまちづくりや学生と地域の関わりについて意見を交わし、学生の視点から見た京都の未来について発信します。

つきましては、是非とも取材いただきたく、ご出席いただける方は、以下をご参照のうえ、お申し込みください。

■第6回プロジェクト活動概要

・活動期間：2025年11月～2026年3月

11月～3月：ワークショップ3回+各団体への取材

1月～3月：特設サイトの制作、活動発表会のプレゼン資料作成およびプレゼン練習

・就業形態：有給型ワークショップ

・参加学生：20名 ※応募者40名より面談により選抜

京都産業大学6名・同志社大学5名・立命館大学２名・同志社女子大学2名・京都大学1名・

京都女子大学1名・京都薬科大学1名・龍谷大学1名・京都精華大学1名

■活動発表会の概要

日 時：2026年4月10日(金) 16:30～17:30

会 場：京都市役所 分庁舎 第4～6会議室

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488 番地

京都市営地下鉄東西線「京都市役所前」駅より徒歩1分

受 付：会場入口

〇当日のスケジュール：

16:15 受付開始

16:30 開会、概要説明

16:33 学生情報センター 代表取締役社長 吉野一樹 挨拶

16:35 学生発表（取材した団体の紹介、取材した団体の継続・発展に向けたアイデア）

17:15 意見交換

17:25 松井孝治京都市長 挨拶

17:27 写真撮影

17:30 閉会

■活動発表会のお申し込み

2026年4月8日(水)までに、下記の項目について、お電話またはメール（kouhou@tokyu-nasic.jp）にてお知らせください。

貴社名／部署名／ご芳名／日中ご連絡できる電話番号／メールアドレス

プロジェクトの特設サイト： https://tokyu-fudosan-hd-gakumachi.com/

以上