東京システムハウス、新卒社員の定着率90%以上を3年連続で維持～社員主体の社内交流「○○会支援」など、コミュニケーション施策を推進～

東京システムハウス株式会社

システムインテグレーターの東京システムハウス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：林 知之、以下「当社」）では、2023年より、働き方の多様化に合わせた社内コミュニケーション施策を推進しています。これらの取り組みにより、新卒社員の定着率は直近3年間にわたり90％以上の水準を維持できました。これは、社員同士のコミュニケーション活性化を目的とした、社員主体の交流施策「○○会支援」などのコミュニケーション施策を実施した成果です。

○○会支援：まるまる会支援と読みます。

■背景

当社では、中途社員の増加や客先常駐・テレワークといった働き方の多様化を背景に、2023年より経営企画室内に社内コミュニケーションを推進する「コミュニケーション推進」チームを発足しました。

同チームでは、年12回、社員同士が交流できるイベントを企画しています。「一部の社員だけが参加する施策にしないこと」「強制ではなく自然に参加できる設計とすること」を重視し、運動会やオープンオフィス（家族招待イベント）などを実施し、全社員がどこかで接点を持てる環境づくりを目指しています。

一方で、社員の価値観が多様化する中、全社員に一律で魅力的なイベントを提供することの難しさが課題となっていました。そこで、社員自らが交流機会を創出する新たな取り組みとして「○○会支援」を開始し、今回で4回目の実施となります。

■「○○会支援」について

「○○会支援」は、同期会や女子会、趣味の集まりなど、部門を越えた社員同士の交流を会社として支援する取り組みです。社員が主体となって企画し、自由に参加できる点が特徴です。今回は、「わんこそばに挑む会」「鰻を楽しむ会」「スキー／スノーボードに行く会」など、バラエティ豊かな27企画が実施され、延べ約190名の社員が参加しました。

同じ興味・関心を持つ社員が集まることで自然な交流が生まれ、部門を越えたつながりの強化にもつながっています。また、「異なる部門の社員3名以上での参加」を条件とすることで、組織横断的なコミュニケーションを促進しています。

【企画概要】

・1人あたり3,000円を上限に最大3回まで支援

・異なる部門の社員3名以上での参加

・事前申請制

本取り組みにより、日常業務では関わりの少ない社員同士の交流機会を創出し、社内コミュニケーションの活性化につなげています。

■効果、今後について

新卒社員の定着率の維持は、特定の施策によるものではなく、社員の成長支援やコミュニケーション施策など、複数の取り組みの積み重ねによるものと考えています。こうした取り組みの結果、当社では新卒社員の定着率において安定した水準を維持しています。

【新卒社員の定着状況】

・2025年：7名採用／離職者0名（定着率100％）

・2024年：9名採用／離職者0名（定着率100％）

・2023年：11名採用／離職者1名（定着率90.9％）

今後も当社は、「○○会支援」をはじめとした社員主体の取り組みを継続し、社員同士のつながりを強化するとともに、安心して働き続けられる環境づくりを推進してまいります。

■東京システムハウス株式会社について

東京システムハウスは、お客様の業務改革・IT戦略立案から、システムの企画・設計、開発、導入、運用・保守までを一貫して支援する独立系IT企業です。1976年の創業以来培ってきた業界知識やノウハウを強みに、クラウド、AI・機械学習、自動化、データ活用、レガシーシステム刷新など、幅広い技術を組み合わせた総合ソリューションを提供しています。

代表取締役：林 知之

本社住所：東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング6階

設立：1976年

URL：https://www.tsh-world.co.jp/

【本件に関するメディアからの問い合わせ】

東京システムハウス株式会社 広報 原口

E-mail：pr_info@tsh-world.co.jp