【CONVERSE】2026年春夏コレクションより、ボリュームソールを採用したサンダル5型が登場

コンバースジャパン株式会社

「CONVERSE（コンバース）」より、2026年春夏シーズンに向け、サンダル5型をご紹介いたします。順次、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPおよび取り扱い各店舗にて発売いたします。

ボリュームソールを搭載したモデルを中心に、スライドサンダルやスニーカーサンダルなど幅広いデザインを展開。着脱性、フィット性、軽量性、クッション性に加え、スタイルアップ効果や履きやすさも兼ね備え、機能性とスタイリングに取り入れやすいデザイン性を両立しています。春夏シーズンの足元を彩るラインアップです。

CHEWY PS MT(https://converse.co.jp/products/33800110)

丸みを帯びた厚底アウトソールが特徴の「CHEWY」シリーズのスライドサンダルです。

アッパーにはパフ感のある素材を採用し、マジックテープ仕様によりフィット感の調整が可能です。足を包み込むような履き心地に仕上げています。さらに、大きく配した星の刺繍とシルバーおよびブラックのメタリックなナイロン素材により、存在感のあるデザインに仕上げています。厚みのあるアウトソールによるスタイルアップ効果に加え、柔らかなPU素材のフットベッドとE.V.A.のアウトソールを組み合わせることで、履き心地にも配慮した一足です。

商品名：CHEWY PS MT（チューイー PS MT）

価格：9,790円（税込）

サイズ：23.0～26.0cm※1cm刻み

カラー：シルバー、ブラック

素材：アッパー・ナイロン、アウトソール・インジェクションE.V.A.

発売日：2026年4月10日

CHEWY FR(https://converse.co.jp/products/33800121)

丸みを帯びた厚底アウトソールが特徴の「CHEWY」シリーズのスライドサンダルです。

アッパーにはたっぷりとあしらったフリルを採用し、スタイリングの主役になるガーリーなデザインに仕上げています。コーディネートに取り入れやすいワントーンのブラックカラーで展開。厚みのあるアウトソールによるスタイルアップ効果に加え、柔らかなPU素材のフットベッドとE.V.A.のアウトソールを組み合わせることで、履き心地にも配慮した一足です。

商品名：CHEWY FR（チューイー FR）

価格：9,790円（税込）

サイズ：23.0～26.0cm※1cm刻み

カラー：ブラック

素材：アッパー・ポリエステル、シンセティック、アウトソール・インジェクションE.V.A.

発売日：2026年4月10日

ALL STAR TREKWAVE SANDAL(https://converse.co.jp/products/31318280)

ボリューム感のあるソールデザインが特徴のオールスター トレックウエーブのレディス向けサンダルモデルです。大きくカットアウトした軽快でスタイリッシュなパターンに、光沢感のあるシンセティックを採用しています。ベルトの裏にゴアを配することで、着脱性とフィット性を向上させています。

さらに、ボリュームのある圧縮E.V.A.ソールと足なりに沿ったE.V.A.フットベッドの二層構造により、快適な足入れと優れたクッション性を実現しています。

商品名：ALL STAR TREKWAVE SANDAL（オールスター トレックウエーブ サンダル）

価格：12,650円（税込）

サイズ：22.0～26.0cm※1cm刻み

カラー：シルバー、ブラックモノクローム

素材：アッパー・シンセティック、アウトソール・ラバー

発売日：発売中

ALL STAR TREKWAVE CUTOUT SANDAL(https://converse.co.jp/products/31317300)

ボリューム感のあるソールデザインが特徴のオールスター トレックウエーブのレディス向けサンダルモデルです。オールスターのイメージを残しながら、つま先とかかとを大胆にカットアウトし、キャンバス素材を用いたHIカットパターンを取り入れることで、サンダルならではのデザインとオールスターらしさを両立した一足に仕上げています。

さらに、ボリュームのある圧縮E.V.A.ソールと足なりに沿ったE.V.A.フットベッドの二層構造により、快適な足入れと優れたクッション性を実現しています。

商品名：ALL STAR TREKWAVE CUTOUT SANDAL（オールスター トレックウエーブ カットアウト サンダル）

価格：11,000円（税込）

サイズ：22.0～26.0cm※1cm刻み

カラー：ブラック、ブラックモノクローム

素材：アッパー・キャンバス、アウトソール・圧縮E.V.A.ラバー

発売日：発売中

ALL STAR CITYHIKE SNEAKER SANDAL(https://converse.co.jp/products/31318290)

ボリューム感のあるソールデザインが特徴のオールスター シティハイクのスニーカーサンダルモデルです。スポーティなデザインのアッパーを採用しながら、シティハイクのソールを組み合わせることで、独自のデザイン性を実現しています。

グレイとブラックの2カラー展開で、スタイリングにも取り入れやすいカラーリングに仕上げています。つま先からかかとまでE.V.A.で一体化したソール設計により、ボリューム感がありながら軽量性も兼ね備えています。

商品名：ALL STAR CITYHIKE SNEAKER SANDAL（オールスター シティハイク スニーカーサンダル）

価格：11,550円（税込）

サイズ：22.5～28.0、29.0、30.0cm

カラー：グレイ、ブラック

素材：アッパー：シンセティック／ネオプレン、アウトソール：インジェクションE.V.A.

発売日：発売中

■CONVERSE（コンバース）とは

1908年に米国マサチューセッツ州モールデンにてマーキス・M・コンバースが創業したラバーシューズメーカーを起源とする

ライフスタイルブランド。1917年にバスケットボール用シューズとして誕生した「オールスター」を筆頭に、「ジャックパーセル」や「ワンスター」等、スニーカー史に残るモデルを多数輩出している。現在では、スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げ、「Design Yourself.」というブランドスローガンのもと、シューズに限らず人々のスタイルを彩る様々なアイテムを展開しながら進化を続けている。

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