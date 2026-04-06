ハイクラスな恋の案内人、再びタクシーに現る。完全審査制恋活・婚活マッチングアプリ「ゴージャス」、公式アンバサダー・坂東工さんとともに届ける第2弾タクシー広告を4月6日より開始！

アイザック株式会社

リンク株式会社（アイザックグループ／本社: 東京都渋谷区／代表取締役CEO: 白井 僚）が運営する、完全審査制の恋活・婚活マッチングアプリ「ゴージャス」は、2026年4月6日より都内タクシー車内サイネージにてブランド広告の展開を開始いたします。本広告には、公式アンバサダー・坂東工さんが昨年に引き続き登場。数々のハイクラスな出会いを見届けてきた坂東さんが、「ゴージャス」ならではのハイクラスな出会いの世界観をお届けします。

本広告を通じて、「あなたにふさわしい、ハイクラスな出会いを」というブランドコンセプトのもと、信頼に基づいた上質な出会いの場をさらに広げてまいります。

■広告展開にあたって

「ゴージャス」は、ブランドコンセプトである「あなたにふさわしい、ハイクラスな出会いを」に基づき、完全審査制による上質な出会いを提供しています。昨年より公式アンバサダーに坂東工さんを迎え、その洗練された佇まいとともにブランドの世界観を発信してまいりました。

アンバサダー就任以来、坂東さんはゴージャスが追求する「信頼に基づいた上質な出会い」を体現し、多くの会員様の出会いに寄り添っていただいております。1年を経てさらに深まったその関係性のもと、今年も第2弾となるタクシー広告への起用が決定いたしました。新たなクリエイティブとともに、より多くの方へゴージャスの世界観をお届けしてまいります。

■ゴージャス公式アンバサダー 坂東 工さんよりコメント

このたび、ゴージャスのタクシー広告を通して、皆さまとお会いできることを嬉しく思います。



出会いとは、人生に新たな選択をもたらすもの。

その一歩が、思いもよらない未来へとつながっていくこともあります。だからこそ、信頼できるつながりには意味がある。

ゴージャスが届ける上質な出会いを、ぜひ感じていただけたら幸いです。

■広告動画の見どころ（30秒）

本広告では、坂東さんがハイクラスな恋の案内人として、出会いにまつわるリアルな不安を紐解きながら、「ゴージャス」で実現できる信頼に基づいた上質な出会いを伝えています。

広告動画はこちら :https://youtu.be/G19oFFSJ6W8

【映像構成】

冒頭: 「なんともわかりにく～い」というマッチングアプリにありがちな不鮮明な写真や怪しいプロフィールへのリアルな問いかけからスタート中盤: 「完全審査制のゴージャスなら」と信頼できる上質な出会いの場として、ゴージャスの特長を紹介後半: 「魅力も価値観もあなたとマッチする人ばかり」と審査制だからこそ実現するハイクラスなマッチングを紹介終盤: 「審査通過おめでとうございます」とハイクラスな恋の始まりを祝福する締めくくりへ

落ち着いた空間で、まるで目の前で語りかけるような坂東さんの言葉とともに、「信頼に基づいたハイクラスな出会い」の世界観を伝える仕上がりとなっています。

■広告制作の背景

ゴージャスが2026年1月に実施した会員調査では、66.4%が「お相手のプロフィールを疑ったり、確認したりする時間は手間である」と回答。さらにそのうち、プロフィールが正しく証明されていれば「積極的に会いたい」と答えた割合は73.5%にのぼっており、プロフィールの信頼性がパートナー選びに直結していることが示されています（※）。

※「ゴージャス会員791名調査」恋愛・結婚観およびライフスタイルに関するアンケート調査（2026年2月）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000161.000017594.html)より

実際にゴージャスでも、「職業・年収証明」を完了している会員のマッチ率は非証明会員より22%高く、こうした取り組みの有効性が裏付けられています。

ゴージャスでは、完全審査制と各種証明機能により、安心・安全に理想のお相手と出会える環境を提供しています。今回の広告でも、坂東さんの語りとともに、この安心・安全なマッチング体験の価値をお届けしてまいります。

【タクシー広告概要】

放映開始日: 2026年4月6日（月）～4月26日（日）

掲出場所: 東京都内のタクシー車内サイネージ(※)

内容: 坂東工さんを起用した「ゴージャス」ブランド広告

※本広告はタクシーサイネージメディア「TokyoPrime」にて放映予定

■タクシー広告限定キャンペーン

本広告の展開に合わせ、タクシー車内サイネージをご覧になった方へ向けた特別優待キャンペーンを実施いたします。

キャンペーン名: 「坂東工×ゴージャス タクシー広告限定キャンペーン」

開催期間: 2026年4月6日（月）0:00 ～ 2026年5月10日（日）23:59

特典内容: 3ヶ月以上の有料会員プランが特別価格でご利用可能

応募方法: タクシー広告に表示される限定コードを会員登録時の「特典コード」欄に入力

対象: 新規男性会員様

備考: 審査基準は通常通り適用されます

■審査制恋活・婚活マッチングアプリ「ゴージャス」について

2022年10月サービスリリース。ゴージャスは、理想のお相手と出会いたいと考える男女をターゲットとした、「あなたにふさわしい、ハイクラスな出会い」を実現する完全審査制の恋活・婚活マッチングアプリです。 ゴージャスは、AIを用いた独自の審査を通過した会員のみが利用可能です。ハイクラスな出会いをご提供するため、あなたにふさわしいお相手を毎日ピックアップ。

「ゴージャス」ブランドコンセプト :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000017594.html＜ゴージャスの特徴＞- 安心してご利用いただける「完全審査制」AIを用いた独自の基準による審査を実施しています。各種プロフィール情報と信頼度を踏まえた総合的な審査により、魅力的な会員のみが利用するサービスにしています。- プロフィールの信頼性を高める「職業・年収証明 / 著名人認証」機能認証が完了するとプロフィールにバッジが付与され、職業や年収を証明できます。さらに、著名人の方は審査を通過することで、専用のバッジが付与され、プロフィール写真を非公開に設定することも可能です。これらの機能により、プライバシーを守りながら、安心してご利用いただけます。- 限られた時間で「あなたにふさわしい、ハイクラスな出会い」あなたに最適なお相手を毎日ピックアップ。相互に興味を持ちマッチングした後は希望するやりとりの始め方で、印象を確かめるためのビデオ通話やメッセージ、またはデートの調整に進みます。

▼ゴージャスのダウンロードはこちら

App Store・Google Play: https://app.adjust.com/16cw8eh7

公式サイト: https://thegorgeous.jp/

公式X: https://x.com/GorgeousPR

公式Instagram: https://www.instagram.com/thegorgeous.jp/

GORGEOUS MATCHING LAB: https://thegorgeous.jp/media

■リンク株式会社 概要

リンク株式会社は、「それぞれが輝き 喜びを感じるつながりを紡ぎ出す。」をミッションに掲げ、ハイクラス層を対象としたマッチングサービス「ゴージャス」を企画・運営しています。

運営母体は、複数の恋愛・婚活アプリを展開してきたグループであり、9年以上にわたり培ったマッチングアプリ運営の知見と実績を有しています。さらに、一般社団法人恋愛・結婚マッチングアプリ協会（略称: DMMA）に加入し、安心・安全なサービス運営体制を確立。

加えて、マッチング事業にとどまらず、新規事業開発やAIを活用したプロダクト開発にも注力。テクノロジーの先進性と人間らしさを両立させながら、「人と人のつながり」を起点に、人生に価値をもたらすサービスを創出しています。

会社名: リンク株式会社

代表取締役CEO: 白井 僚

所在地: 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-10-1 フジワラビルディング 2F

Webサイト: https://link-corporate.jp/