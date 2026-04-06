ヒルトン、2026年版 日本における「働きがいのある会社」女性ランキングで第1位に初選出

ヒルトン

ヒルトン 日本・韓国・ミクロネシア地区（所在地：東京都新宿区、代表：ジョセフ・カイララ）は、Great Place To Work(R) Institute Japan（以下 GPTW Japan）が先日発表した2026年版 日本における「働きがいのある会社」女性ランキング(https://hatarakigai.info/ranking/woman/2026.html)大規模部門（1,000人以上）で第1位に初選出されました。昨年に引き続きホスピタリティ企業としてはトップとなりました。今回の選出では、女性のキャリア継続を支える包括的な福利厚生や安定した雇用環境、そして互いの成長を祝い合うチームワークの良さが高く評価されました。

今回の受賞に際し、ヒルトン 日本・韓国・ミクロネシア地区 人事統括本部 上席統括本部長のテリィ・ジェイコブスは、以下のように述べています。

「このたび、2026年版 日本における『働きがいのある会社』 女性ランキング 大規模部門において第1位を獲得できたことを大変光栄に思います。ヒルトンは、Great Place To Work(R)と米フォーチュン誌により、米国における『働きがいのある会社』女性ランキングでも7年連続で第1位に選出されるなど、世界中で女性のチームメンバー（従業員）が自分らしく輝ける職場環境の構築をリードしてきました。今回の受賞は、グローバルで培ってきたインクルージョン、ウェルビーイング、成長機会へのコミットメントが日本国内にも深く浸透している証です。ヒルトンでは、仕事上のスキルアップだけでなく、ケアギビング（育児・介護）支援やメンターシップ、生涯学習といった多角的なアプローチを通じて、女性がキャリアのどのステージにおいても、自信を持って一歩踏み出せる環境を整えています。今後もホスピタリティの原動力であるチームメンバー一人ひとりが、その無限の可能性を最大限に発揮できるよう、さらなる進化を続けてまいります」

ヒルトンでは、3月の「女性史月間（Women’s History Month）」には、女性チームメンバーのキャリア形成を支援し、多様性を尊重する文化をさらに深めるために、以下の活動を実施しました。

日本・韓国・ミクロネシア地区での活動

- 次世代女性リーダーとの1:1での対談（3月9～10日）：東京を拠点とする部長代理職以上の女性リーダーを対象に、総支配人との個別対談を実施しました。自身の経験を共有しながら、キャリア成長やリーダーシップの深化を直接サポートしました。- ファイヤーサイド・チャット（3月13日）:「文化を超えたリーダーシップ：ホスピタリティ業界における女性活躍をともに推進するために」をテーマに、東京を拠点とする男女のチームメンバー約40名が参加するパネルディスカッションを開催しました。- 女性史月間ランチ交流会（3月19日）：日本・韓国・ミクロネシア地区リージョナルオフィスにて、プロによるハンドおよび耳つぼマッサージ、エナジードリンクの試飲が行われ、ランチタイムには、部門を超えた男女のチームメンバーが集まり、キャリアやワークライフバランスについてカジュアルに意見交換を行いました。

ホテルの活動一例

- ヒルトン・ガーデン・イン・ソウル江南では、国際女性デー（3月8日）を記念し、コミッティーメンバーが、チームメンバー全員分のラベンダーのアロマオイルサシェを制作しました。サシェの配布と共に、「3」と「8」をかたどったバルーンで装飾したフォトセッションを実施しました。- ヒルトン福岡シーホークとヒルトン広島では、男性を含むチームメンバーを対象に、生理および生理用品の歴史や生理が社会・経済に与える影響などについて学ぶ機会を設けました。参加した男性管理職からは「とても勉強になった」との声も寄せられ、これまで話題にしづらかった生理への理解を深めることで、女性チームメンバーがより一層活躍できる環境づくりを目指しています。左からヒルトン・ガーデン・イン・ソウル江南、ヒルトン広島、ヒルトン福岡シーホーク

ヒルトンは、世界共通の目標としてリーダーシップ層におけるジェンダーパリティ（男女比の均衡）の実現を経営の優先事項として掲げています。日本においても、個々のキャリア形成を包括的に後押しする独自のeラーニング・プラットフォーム「ヒルトン・ユニバーシティ」に加え、育児や介護など多様なライフステージに対応する柔軟な勤務体系やメンター制度の拡充など、女性が自信を持って上位職を目指せる環境作りに注力しています。チームメンバーのウェルビーイングとキャリア成長への投資こそが強固な企業文化を築く礎であるとともに、ビジネスの成長を牽引する優れた顧客体験を生み出すと確信し、今後もすべてのチームメンバーが安心して長期的に活躍し、その個性を最大限に発揮できる強固な職場環境の構築を継続してまいります。

ヒルトンについて

ヒルトンは、世界143の国と地域に9,100軒以上（130万室以上）のホテルを展開する、ホスピタリティ業界のグローバルリーダーです。「地球という星をおもてなしの心で温かく照らし続ける」という創業時のビジョンのもと、100年以上にわたり、40億人以上のお客様をお迎えしてきました。Great Place To Workと米フォーチュン誌による「働きがいのある会社」ランキングで第1位に選出されるなど、世界約50万人のチームメンバーにとって最良の企業文化の実現を目指しています。ゲストエクスペリエンスの向上にも注力し、デジタル・キーの共有、自動の無料客室アップグレード、コネクティングルームの確約機能など、業界をリードするテクノロジーを導入しています。26のグローバル・ブランド・ポートフォリオのうち、日本では9ブランド・34軒のホテルを展開しています。また、受賞歴を誇るゲスト・ロイヤリティ・プログラム「ヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/)」は2億4,300万人以上の会員を擁し、公式チャネルから直接予約されたヒルトン・オナーズ会員は、宿泊やお金では買えない体験などに交換できるポイントを獲得できます。無料のヒルトン・オナーズ・アプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から予約、客室選択、チェックイン、デジタル・キー（国内の一部のホテルでは未導入）をご利用いただけます。

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