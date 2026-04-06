【ポイ活をもっと楽しく！】自動で貯まる無料ポイ活アプリ「Uvoice」から、公式キャラがLINEスタンプで初登場！

株式会社ヴァリューズ

株式会社ヴァリューズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：辻本 秀幸、以下「ヴァリューズ」）は、アンケート回答や行動データの提供でポイントが貯まる、新感覚無料ポイ活アプリ「Uvoice（ユーボイス）」において、初の公式キャラクターによるLINEクリエイターズスタンプを配信開始いたしました。

キャラクターそれぞれの個性を活かした、日常会話で使いやすいラインナップとなっています。

■ 背景：ポイ活をもっと身近に、もっと楽しく

「Uvoice」は、日々の生活の中で意識せずともポイントが貯まる体験を提供しています。このたび、ユーザーの皆様に、より親しみを持ってアプリをご利用いただくため、そしてポイ活の楽しさを多くの方に知っていただくため、公式キャラクターのLINEスタンプを制作いたしました。

■ キャラクター紹介：性格は真逆！？ポイ活を支える凸凹コンビ

スタンプに登場するのは、ポイ活の2つの楽しみ方を象徴するハムスターのコンビです。

めるこ

性格・特徴：

アクティブでムードメーカー。少し突っ走りがちだけど、元気いっぱい。

ポイ活スタイル：

アンケートにも積極的に回答して「自らためる」派。

まるお

性格・特徴：

おっとりしたインドア派。めんどくさがり屋なところもあるが、実は肝が据わっている。

ポイ活スタイル：

行動データ提供の設定をして、あとは「勝手にたまる」のを待つ楽ちん派。

■ LINEスタンプ概要

日常の挨拶から、ポイ活中にもつい使いたくなる感情表現まで、バラエティ豊かな40種類を収録しました。

スタンプ名： Uvoice公式！楽しくポイ活ハムちゃんズ

販売価格：50 LINEコイン（120円(税込)～）

種類： 全40種類

内容例：

応援したい時の「ファイト！！」「バンザイ！！」

「お風呂いってきます」「おやすみ」など、のんびりした日常

仲の良さが伝わる「ありがとうございます」「おつかれさま」「おだいじに」

ポイ活中に使いたくなる「大当たり」「チリツモ」「おトク！！」

スタンプ購入ページ：https://line.me/S/sticker/33430438

■ ポイ活アプリ「Uvoice（ユーボイス）」について

Uvoiceは、アンケート回答や行動データの提供によって、いつも通りスマートフォンを使うだけで、自動で簡単にポイントが貯まる新感覚のポイ活アプリです。貯まったポイントは、各種ギフト券や他社ポイントへ交換可能です。

公式サイト： https://u-voice.net/(https://u-voice.net/)

アプリダウンロードはこちら：

Androidアプリ https://u-voice.net/android/(https://u-voice.net/android/)

iOSアプリ https://u-voice.net/browser/(https://u-voice.net/browser/)

◆株式会社ヴァリューズについて

株式会社ヴァリューズは、マーケティングノウハウとIT先端技術を活用して、新たな市場価値の創造をサポートする、事業成長支援企業です。250万人規模の一般インターネットユーザーの行動ログとデモグラフィック（属性）情報を有するビッグデータ基盤を自社構築し、各種分析サービス提供のほか、経営課題のコンサルティングから、課題解決、販売促進の支援まで、独自のノウハウとソリューションで多くの企業を支援しています。

所在地 ： 東京都港区赤坂二丁目17番22号 赤坂トラストタワー 5F（東京ワールドゲート赤坂）

代表者 ： 代表取締役社長 辻本 秀幸

設立 ： 2009年9月30日

事業内容： インターネット行動ログ分析事業、IT先端技術を駆使した戦略立案・成長支援事業

URL ： https://www.valuesccg.com/(https://www.valuesccg.com/)