マウザー、Amphenol Wilcoxon VDS130振動データソースの取り扱いを開始

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーション

を推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マ

ンスフィールド、以下マウザー）は、Amphenol Wilcoxon（本社：アメリカ合衆国メリー

ランド州）の新製品「VDS130 振動データソース(https://www.mouser.jp/new/amphenol/amphenol-wilcoxon-vds130-vibration-data-source/)」の取り扱いを開始しました。本製品は

、 IIoT(https://resources.mouser.com/iiot)（産業用IoT）、クラウド(https://resources.mouser.com/cloud)、および分析プラットフォーム向けに設計された、4チャ

ンネルのIEPE-to-MQTTデジタルコンバータです。高周波および一般用途の産業(https://automationresources.mouser.com)用状態監視

に対応しています。

マウザーで取り扱うAmphenol WilcoxonのVDS130振動データソース(https://www.mouser.jp/new/amphenol/amphenol-wilcoxon-vds130-vibration-data-source/)は、4つのIEPE振動入力

とタコメータ（RPM）入力に対応しています。これにより、振動データ(https://resources.mouser.com/data-center)と回転速度データ

を同期させることができ、元のアナログ信号の特性を維持しながら、最大40kHzの高解像

度データを出力します。

本製品は、一般用途、高速・低速、高温、高EMI（電磁干渉）、高振動、水中環境、危険

区域など、幅広い産業用振動 センサに対応しています。また、振動スペクトル、FFT、お

よび加速度、速度、変位、クレストファクタ、標準偏差、ISO規格で定義された周波数帯

域などの各種計算指標をMQTTデータ形式で提供します。これにより、企業向けおよびクラ

ウドレベルのデータシステムへの統合を容易にします。

VDS130振動データソースは、高周波測定用、低周波モニタリング用、過酷な産業環境向け

、危険場所(https://resources.mouser.com/harsh-environments)対応など、幅広いIEPE加速度センサに対応しています。ただし、本機自体は過

酷な環境へ直接設置することを想定していません。オプションのアダプタを使用すること

で、DINレールへの前面または側面取り付けが可能となり、既存のIEPEセンサ(https://resources.mouser.com/sensor)を活用した

レトロフィット用途と、新規のデジタルモニタリング用途の両方に対応します。既存の振

動監視システムのアップグレードから新しいデジタルアーキテクチャの導入まで、信頼性

の高いIEPEセンサとMQTTベースのプラットフォームをシームレスに接続します。

Amphenol Wilcoxon VDS130振動データソースの詳細は、以下をご覧ください。

https://www.mouser.jp/new/amphenol/amphenol-wilcoxon-vds130-vibration-data-

source/

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マウザー・エレクトロニクスについて

マウザー・エレクトロニクスは、提携する大手メーカーの新製品のいち早い販売に注力する、半導体と電子部品の正規代理店です。世界中の電子設計技術者とバイヤーに向けて、当社のウェブサイト Mouser.com は、多言語・多通貨に対応し、1,200を超える取り扱い電子部品ブランドから680万点以上の製品を掲載しています。世界28カ所のサポート拠点には、現地の言語、通貨、時間帯で対応できる熟練したカスタマーサービススタッフを配置しています。

また、米国テキサス州ダラスに、9万平方メートル（東京ドームの約2倍）におよぶ最新鋭の物流センターを整備し、223の国と地域の65万人以上のお客様に向けて製品を発送しています。詳しくは、http://www.mouser.jp をご覧ください。

Amphenol Wilcoxonについて

Amphenolグループの一員であるWilcoxon Sensing Technologiesは、予防保全および状態監視プログラム向けに、世界中の企業や組織へ振動監視ソリューションを提供するリーディングメーカーです。同社は、振動センサーおよび水中音響センサ、ならびに関連機器の設計・製造・組立・販売において、ISO 9001:2015品質マネジメント認証を取得しています。

Wilcoxonは、エンジニア、技術者、オペレーション担当者、プラント担当者が重要な機械や資産を監視できるよう、幅広い振動監視製品を提供しています。振動を測定する加速度センサをはじめ、ケーブル、取付アクセサリー、エンクロージャ、トランスミッターなど、常設用途に必要な製品を取り揃えているほか、現場での測定に対応するポータブル基準信号源も提供しています。同社は、Amphenolのセンサ部門（Amphenol Sensor Technology Group）に属しています。



商標

MouserおよびMouser ElectronicsはMouser Electronics, Inc.の登録商標です。その他記載されているすべての製品名、ロゴおよび会社名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

https://prtimes.jp/a/?f=d136133-243-0c35add8ca76c6d809da716280047882.pdf