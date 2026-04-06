【導入事例公開】パーフェクト社、Panasonicの美顔器専用アプリ「with Panasonic Beauty」にAI肌診断を提供

パーフェクト株式会社

「消費者の生活をより美しく」をスローガンに掲げるパーフェクト株式会社は、パナソニック株式会社（以下、Panasonic）が提供する美顔器専用アプリ「with Panasonic Beauty」にAI肌診断を提供しました。AI肌分析により、スマートフォンを通じて自身の肌状態を可視化し、その時々のコンディションに応じた適切なケアを行うことが可能となりました。肌の変化や成果を実感できることで、一人ひとりに適したスキンケアの継続を後押ししています。アンケート調査によるアプリ利用者の継続意向は、94.2％に達しています。

▼導入事例詳細は以下をご参照ください。

詳細を見る :https://www.perfectcorp.com/ja/business/successstory/with-Panasonic-Beauty-jpn?utm_source=prtimes&utm_medium=with-Panasonic-Beauty-jpn

■ with Panasonic Beauty について

Panasonicの美容家電は、高い技術力と品質で多くの支持を得ています。一方で、美顔器は継続して使用することで効果を発揮する製品であるものの、「正しく使えているか分からない」「効果を実感する前にやめてしまう」といった理由から、継続利用が難しいという課題がありました。

そこで同社は、ユーザー一人ひとりの肌状態や悩みに応じて適切な使用方法を提案し、日々の使用をサポートするアプリ「with Panasonic Beauty」を開発しました。本アプリでは、肌状態の可視化や最適な使用方法の提案に加え、日々の記録を積み重ねることで変化を実感でき、継続して使い続けやすい体験を実現しています。

■ with Panasonic Beauty における体験設計

こうした体験を支える機能の一つとして、パーフェクト社の「AI肌診断」が採用されています。高精度なAIによる肌診断により、肌状態を可視化するとともに、状態に応じた使用方法の提案が可能です。

また、肌診断後の顔写真には「美肌フィルター」を適用し、あえて柔らかい質感で表示することで、素肌を直視する心理的ハードルを軽減。ユーザーが無理なく撮影を継続できるよう設計されています。さらに、過去の積み重ねを直感的に把握できるカレンダーデザインや、改善点を前向きに伝えるフィードバック機能などを取り入れ、スキンケアの習慣化を支援し、日々の使用に自然と寄り添う体験を実現しています。

その時々のコンディションによりケア方法をレコメンド

カレンダー上でケアの記録が可能。過去の積み重ねが直感的に把握できる

肌分析結果はスコア表示され、前回より良くなったポイントなどが分かる

■ 導入効果

2024年に「with Panasonic Beauty」アプリを提供開始以来、9割以上のユーザーが同アプリの継続利用を希望しています。なかでもAI肌分析機能はユーザーから高い支持を得ています。

■ パーフェクトの技術の採用理由

- 「with Panasonic Beauty」を使い続けたい（やや使い続けたいを含む）：94.2%- 「with Panasonic Beauty」内のAI肌分析機能の認知率：94.0％（そのうち86.0％が利用している）- 「with Panasonic Beauty」に満足（やや満足を含む）：70.0％＊パナソニック調べ

当社のAI肌診断の採用にあたっては、以下の点が評価されました。

■ パーフェクト社のAI肌診断について

- 高精度なAI肌診断技術：グローバル企業や化粧品メーカーでの豊富な導入実績- 心理的ハードルを下げる体験設計：分析後の顔写真を柔らかく表示することで素肌を直視することへの抵抗感を軽減。ユーザーに負担を与えない設計が可能な点- 導入面：コストや運用面も含めた総合的な評価パーフェクトの肌診断のイメージ- スマートフォンやタブレットのカメラで撮影するだけで、独自開発のAIが肌診断を実現- ニキビ・毛穴・しわなど15種類の肌悩みや肌タイプ、肌年齢をわずか数秒で測定- 肌タイプ・年齢・人種を問わず、あらゆるユーザーの肌状態を正確に認識- 皮膚科医の研究により承認された高い精度AI肌診断の詳細についてはこちら :https://www.perfectcorp.com/ja/business/products/ai-skin-diagnostic?utm_source=prtimes&utm_medium=with-Panasonic-Beauty-jpn

■ パーフェクト株式会社について

公式サイト :https://www.perfectcorp.com/ja/business?utm_source=prtimes&utm_medium=with-Panasonic-Beauty-jpn

2015年に創業し、化粧品ブランド、ファッションブランド、小売店、サロン、クリニック向けに、AI肌分析、バーチャル試着、パーソナライズサービスを提供しています。消費者の生活を美しくするための技術である「Beautiful AI」を推進するテクノロジー集団です。

日本、北米、欧州、中国、台湾、インドに拠点を構え、サービスを60か国以上で展開しています（2025年時点）。ビューティーとテクノロジー、ファッションとテクノロジーを融合させ、消費者とブランドを今までにない新たな形で繋ぐプラットフォームを構築し、全世界で700以上のブランドにご利用いただき、80万点を超えるコスメアイテムのバーチャル試着体験を年間100億回を超える利用ボリュームで展開しております。

またバーチャル試着によるDX推進は、美容業界各社のプラスチック使用量削減、CO2削減などのサステナブルな取り組みを現実的にサポートして、より楽しく住みやすい社会づくりにも貢献している実績があります。

＜問い合わせ先＞

パーフェクト社・広報事務局（シェイプウィン株式会社内）

担当：鵜沢、齊木

TEL：03-5843-7901

FAX：03-6740-2095

Mail：press@shapewin.co.jp