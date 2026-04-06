国内最大級のパネル調査データ群を生成AIにインプットし、分析から戦略仮説の導出まで行なうツールを開発

株式会社インテージ

株式会社インテージ（本社：東京都千代田区、取締役社長：檜垣 歩、以下インテージ）は、全国約6,000店舗を対象とした小売店パネル調査（SRI+(R)）、全国約70,000人の消費者パネル調査（SCI(R)）、買い物アプリ「CODE」の口コミ・評価など、自社グループで保有する国内最大級のパネル調査データ群をインプットデータとし、生成AIによって分析からマーケティング戦略仮説の導出までを行うツールを開発しました。

本ツールは、消費財市場におけるカテゴリ・ブランドの現状把握を起点に、簡単な設定での分析や購買者プロファイリングを可能にするとともに、得られた分析データを生成AIが解釈し、構造的なサマリーや複数のインサイト、戦略仮説を迅速に推論・導出できる点を特長としています。

まず当社内の顧客対応部署において、お客さまへの企画提案やディスカッションに活用することで、ファクトに基づくスピーディな課題抽出と多角的な仮説構築を可能にし、お客さまの意思決定、施策実行の支援に貢献してまいります。

■生成AI分析・マーケティング戦略導出ツールの概要

【主な機能】

- ブランド分析 （ブランド実績分析、顧客構造分析、口コミ分析）- 生成AIマーケティングプランニング （分析テーマ別／総合マーケティングプランニング機能）- プロファイリング分析- カテゴリ分析機能

※３.４.は2026年6月までに追加開発・実装を予定



【使用データ】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36691/table/275_1_abae6ba91ea6d301456f087c3d403044.jpg?v=202604061151 ]



■本ツールの特長

本ツールでは以下の4つの要素を組み合わせることで、生成AI利用時の課題であるハルシネーション（誤回答）を抑制し、エビデンスに裏付けられた妥当性の高い分析サマリーや、複数のインサイト、マーケティング戦略仮説を高速で導出することを可能にしています。



1. 生成AI活用を前提に最適化したデータマート構造

2. インテージ独自の知見に基づく分析ステップ

3. 当社アナリストによる構造的なプロンプト設計

4. 事前集計と生成AI活用による、アウトプット作成の圧倒的な時間短縮（※）

※一例として「顧客構造分析」に要する時間は、従来の工程と比較して約20分の1です

【ツール画面（抜粋）】

■今後の展開

本ツールの開発・運用を通じて得られる知見やノウハウを活かし、対外向けサービスとしての展開も視野に入れています。具体的には、当社パネルデータ提供システムへの組み込みや、お客さまが保有する各種データ、さらには外部AIエージェントとの連携などを検討していきます。市場代表性があり信頼性が高いインテージのデータ資産を生成AIによって最大限に引き出すことで、顧客のマーケティング意思決定支援のためのケイパビリティを中長期的に強化し、お客さまのマーケティング活動の支援に活かしてまいります。

【株式会社インテージ(https://www.intage.co.jp/)】

株式会社インテージは1960年に創業。インテージグループとしてアジアNo.1*であるマーケティングリサーチ／インサイト事業に加えてマーケティングソリューション事業を展開し、9か国の海外拠点とともに国内外の企業・団体のマーケティング活動を総合的に支援しています。事業ビジョンとして“Create Consumer-centric Values”を掲げ、深い生活者理解とデータ活用の高度化による顧客企業支援を通じ、生活者の幸せの実現を目指しています。

*「ESOMAR's Global Top-50 Insights Companies 2025」に基づく（グループ連結売上高ベース）

【インテージグループ(https://www.intageholdings.co.jp/)】

（東証プライム市場 証券コード：4326）

インテージグループは1960年の創業以来、さまざまなデータを収集・加工・分析し、当グループならではのインサイトを加えてお客さまに提供。その意思決定を支援してきました。お客さまのパートナーとして「問い」に寄り添い、生活者理解とテクノロジーを融合させて「次の一手」を導きます。



【本件に関するお問い合わせ先】

■株式会社インテージ データマネジメント事業本部サービスDX部 担当：飯野／宮越

【報道機関からのお問い合わせ先】

■株式会社インテージ 広報担当：下河原／水口

TEL： 03-5294-6000

お問い合わせ :https://www.intage.co.jp/contact/