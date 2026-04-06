コールマン × ビームス、アニバーサリーコレクションを発売

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社 コールマン事業部

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社コールマン事業部（本社：東京都港区、社長：中里豊、以下 コールマン）は、株式会社ビームス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：設楽洋、以下 ビームス）が展開するセレクトショップ「ビームス」とのコラボレーションによる、50周年記念アニバーサリーコレクションを発表いたします。各アイテムは全国の〈bPr ビームス〉取扱店舗およびビームス公式オンラインショップ にて、2026年3月19日(木)より先行予約受付中です。

2026年は、コールマン日本上陸50周年とビームス創業50周年が重なる特別なアニバーサリーイヤーです。2010年より継続してきた両ブランドのパートナーシップを背景として、そのアニバーサリーイヤーを祝うにふさわしい、過去最大級のボリュームを誇る特別なコラボレーションが実現しました。ビームスの象徴ともいえる「クレイジーカラー」を使用した今回のラインナップは、アニバーサリーイヤーならではの特別感を演出し、フィールドでもひときわ存在感を放つ、遊び心あふれる仕上がりとなっています。

■ 約3年ぶりに復活するファニチャーシリーズ

本コレクションのハイライトは、約3年ぶりに復活するファニチャーシリーズです。スチールフレームは「クレイジーカラー」を大胆に配色し、過去に類を見ない特別仕様のチェアやテーブルの3モデルを展開します。ビームスのコーポレートカラーであるオレンジを採用し、両ブランドのロゴやピスネームはトーナルカラーで統一。原色のインパクトと、配色の遊び心がありつつも、スタイリッシュな印象を与えます。

＜2026年4月発売予定＞

■ 毎年人気のクーラーボックスシリーズもアニバーサリーモデルが新登場

ONEMILE CHAIR／\14,300（税込）RESORT CHAIR／\7,150（税込）COMPACT CHAIR TABLE SET／\13,200（税込）

毎年好評を博しているクーラーボックスシリーズには、新たに60QTの大容量モデルが仲間入り。「TAKE6」および「EXCURSION COOLER 16QT」は、ビームスコーポレートカラーのオレンジのトーナル仕様に。「WHEELED COOLER 60QT」は、ファニチャーシリーズと連動したクレイジーカラーパターンをキャスター部分に取り入れ、90年代のアメリカ雑貨を彷彿とさせるポップで遊び心のあるデザインが特長です。いずれも機能性とデザイン性を高次元で両立した、特別なクーラーボックスとなっています。

＜2026年5月発売予定＞

WHEELED COOLER 60QT／\15,400（税込）TAKE6（画像上）／\4,620（税込）、EXCURSION COOLER 16QT（画像下）／\6,930（税込）

リリース本文は以下のURLよりご覧ください。

http://www.coleman.co.jp/wp-content/uploads/2026/04/2026-Coleman-BEAMSCollaboration.pdf

■ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

・職務執行者：ショーン・チャールズ・ベックストローム、中里豊（社長）

・従業員数：371名 ※直雇用のみ（2025年12月31日現在）

・住所：〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル

1976年より、コールマン各種製品の企画・製造、輸入および国内販売を行っています。

■コールマンHP：http://www.coleman.co.jp/

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