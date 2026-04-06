人気ラジオ番組『神谷浩史・小野大輔のDear Girl～Stories～』の20周年を機に、nishikawaが睡眠で全力サポート！

西川株式会社

西川株式会社（本社：東京都中央区日本橋、社長：竹内雅彦、以下nishikawa）は、2026年に放送20周年イヤーを迎える人気ラジオ番組『神谷浩史・小野大輔のDear Girl～Stories～（以下DGS）』の番組スポンサーに就任いたしました。

2026年4月4日（土）の初回放送後には、SNS上で「ふとんの西川さんありがとうございます！」「推しが良い環境で収録してくださり嬉しいです。ありがとうふとんの西川さん！」といったファンからの熱い反響が寄せられ、大きな話題となっています。 本ラジオ番組では、多忙を極めるパーソナリティをnishikawaが全力サポートし、これまで寝具に触れる機会が少なかった世代やアニメ・声優ファンへ、睡眠の重要性とnishikawa製品の魅力を伝えてまいります。

【 初回収録を終えた出演者コメント 】

番組公式クッションとして「Keeps クッション」を導入した初回収録を終え、お二人から喜びの声が届きました。

＜神谷浩史さんコメント＞

創業460周年のnishikawaさんがスポンサーとしてDGS20周年の旅の仲間に加わってくれました。それによりスタジオの椅子にKeepsという商品が置かれ、椅子の座り心地が異次元の気持ちよさです！お尻の枕「Keeps」のおかげで、20周年乗り切れそうです。nishikawaさんありがとうございます！

＜小野大輔さんコメント＞

nishikawaさんからご提供いただいた「Keeps」。ラジオ収録中に座ると自然に背筋が伸びて、声も出やすくなった気がします。おかげでいつもより良い声で、ものすごく面白いことが言えました。言えたような。そんな気がします。nishikawaさんありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。

「神谷浩史・小野大輔のDear Girl～Stories～」概要

番組名： 神谷浩史・小野大輔のDear Girl～Stories～

出演： 神谷浩史、小野大輔

放送： 文化放送（毎週土曜25:00～25:30）、ラジオ大阪（毎週日曜23:00～23:30）

配信： radiko、YouTube、ニコニコ動画

番組サイト： https://www.joqr.co.jp/qr/program/deargirl-stories/

コラボレーション展開詳細

１. 番組20周年記念オフィシャルクッションに「Keeps クッション」を採用

人間工学に基づいた座り心地で人気の骨盤サポートクッション「Keeps クッション」をDGS 20周年記念公式クッションに認定。実際の収録スタジオに導入し、お二人のパフォーマンスを身体面から支えます。

２. 新コーナー「おやすみDGS」が月1回放送開始

番組エンディング後に「リスナーと一緒に寝る」をコンセプトとしたミニコーナーを展開。お二人の声で良質な睡眠へ誘います。

３. サイン入りグッズのプレゼントキャンペーン

本スポンサードを記念し、パーソナリティの神谷浩史さんと小野大輔さんのサイン入りnishikawa製品が当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。

番組公式クッション「Keeps クッション」詳細

「Keeps」は、nishikawaが長年培った「眠る」の知見を活かして「座る」を徹底的に追求したクッションシリーズです。2022年9月から登場した“お尻のまくら”「Keeps クッション」は大ヒット商品となっています。まくらの開発で培った圧力バランスの独自理論「三点支持理論」を応用した独自の立体構造で、骨ポジションを安定させ、いつもの椅子にセットするだけで、自然に理想の姿勢をキープします。

その他、腰のまくら「Keeps ランバークッション」、リラックス時の姿勢の崩れを防ぐ「Keeps ピロークッション」、キッズ用おしりの枕「Keeps クッション for kids」とバリエーションを拡充し、ご好評をいただいています。

Keeps クッション

商品名：Keeps クッション

価格：希望小売価格 11,000円（税込）

カラー：イエロー、グレー、ブラック

サイズ：幅44×長さ41×高さ18cm

【ブランドサイト】 https://www.nishikawa1566.com/contents/keeps/

〈 お客様からのお問合せ先 〉

nishikawaお客様相談室

［TEL.］ 0120-36-8161（受付時間：平日10:00～17:00）

［WEB］ https://www.nishikawa1566.com/