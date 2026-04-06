母子手帳アプリ『母子モ』が北海道京極町で提供を開始！

母子モ株式会社

母子モ株式会社が運営する母子手帳アプリ『母子モ』が北海道虻田郡京極町にて導入され、『きょうごく母子手帳アプリ まるモ』として4月1日（水）より提供を開始しています。

京極町では、“子育てを優しく地域で育むまち”を基本理念とし、子どもが健やかに育ち、子育て世代を含むすべての人が自分らしく暮らし続けられるよう、互いに支え合うまちづくりを進めています。

今回、紙の母子健康手帳のデータをデジタルデータとして記録でき、830以上の自治体で導入されている『母子モ』が採用され、こども家庭庁における電子版母子健康手帳の活用や、母子保健DXを推進する方針※1を踏まえ、運用を開始します。

『母子モ』は、予防接種のスケジュールや健診結果の管理、地域の情報配信などをスマートフォンやタブレット端末、PCにて簡単にサポートするアプリです。データはクラウド上に保存されているため、災害などによる母子健康手帳紛失時のバックアップになるほか、他市区町村への転居時や機種変更時の継続利用にも対応しており、安心して使い続けることができます。

◆安心して子どもを産み育てることができる体制が整った北海道京極町で『母子モ』の提供を開始！

京極町では、2026年1月に、妊娠期から子育て期にわたる総合支援窓口として、

「京極町こども家庭センター まるっと」を新たに設立しました。妊娠や出産への不安、子どもに関する悩み、家庭内コミュニケーションにおける困りごとなど、様々な内容について誰もが気軽に相談できる場として、すべての妊産婦、子ども、子育て家庭を切れ目なくサポートしています。

また、子ども1人につき3万円分の子育て支援券（お買い物券）を支給するほか、0歳から18歳までの子どもの医療費を無償化するなど、子育て世帯の家計の負担を軽減する支援制度も充実しています。

今回、町の取り組みを子育て世帯にもっと便利に活用してもらうために、子育て情報発信の新たなツールとして、『母子モ』が採用されました。

◆地域密着型の子育てアプリで妊娠・出産・育児をしっかりサポート！

京極町に採用された『きょうごく母子手帳アプリ まるモ』は、スマートフォン・タブレット端末・PCに対応したサービスで、妊産婦と子どもの健康データの記録・管理や予防接種のスケジュール管理、出産・育児に関するアドバイスの提供、離れた地域に住む祖父母など家族との共有機能や、町が配信する地域の情報をお知らせするなど、育児や仕事に忙しい母親や父親を助けてくれる便利な機能が充実しています。

育児日記として使用できる「できたよ記念日」は、こども家庭庁の母子健康手帳様式例などを元に作成し、母子健康手帳の「保護者の記録」を含む発達段階や子育てにかかわる記念日を写真やメッセージと共に記録できるだけでなく、子どもの成長・発達の目安としての役割も備えています。

また、感染症などの影響により社会的に環境変化が起こった際にも、アプリを通じて自治体からの注意情報や保健師からのアドバイスといった大切な情報をテキストや動画で必要な人に即時に届けることができるなど、非常時においても安心して出産・子育てができる環境づくりをサポートします。

＜北海道京極町 佐古岡 秀徳町長からのコメント＞

京極町では、妊娠期から出産・子育てまでを通して切れ目ない安心して出産・子育てができる支援の充実に努めており、様々なニーズに即した子育て支援を行ってまいりました。

このたび運用する『きょうごく母子手帳アプリ まるモ』では、妊娠中から出産、そして子どもの成長に合わせた健診や予防接種の記録をスマートフォンで管理できるほか、町からの子育て支援情報をタイムリーに受け取ることができます。忙しい子育ての中でも、必要な情報を身近に確認できることで、子育て世帯の皆さまの安心に繋がることを期待しております。ぜひ、多くの皆さまにご活用いただき、役立てていただければ幸いです。

これからも子育て世帯の皆さまに寄り添いながら、安心して子どもを産み育てられるまちづくりを進めてまいります。

＜『きょうごく母子手帳アプリ まるモ』の主な機能＞

【自治体から提供される各種制度・サービスの案内】

●子ども医療費助成制度・児童手当など、妊娠・育児時期にあった各種補助制度の情報や手続き方法の案内

●自治体が配信する各種お知らせ

【記録・管理】

●妊娠中の体調・体重記録（グラフ化）

●胎児や子どもの成長記録（グラフ化）

●身長体重曲線による肥満・やせの程度の確認（グラフ化）

●予防接種 ： 標準接種日の自動表示、接種予定・実績管理、

受け忘れ防止アラート

●健診情報 ： 妊婦や子どもの健康診断データを記録

【情報提供・アドバイス】

●出産・育児に関する基礎情報

●妊娠週数や子どもの月齢に合わせた知識やアドバイス

●沐浴や離乳食の作り方などの動画

●周辺施設の案内（病院、幼稚園・保育園、公園、子育て施設など）

【育児日記：できたよ記念日】

●子どもの成長を、写真と一緒に記録

●記念日には日付と言葉が入った“初めての記念日テンプレート”で写真をアップ（初めての…胎動／キック／寝がえり／おすわり／ハイハイ／ひとり立ち／ひとり歩き など約150項目の記録が可能）

【データ共有】

●子どもの成長記録や健康データを、家族のスマートフォンなどでも閲覧でき、SNSにも投稿可能

当社は、妊娠・子育てに関する摩擦係数をゼロにすることをビジョンとして掲げています。その実現に向け、『子育てDX(R)』※2を通じたさらなる支援領域の拡張・連携（妊産婦健診、予防接種、乳幼児健診など）や、子育てに係るオールワンストップでの申請・手続きの整備、関係機関（医療、保育・教育、専門機関など）との母子保健情報の連携を推進しています。これにより、保護者の“不安や負担”を軽減し、“安心で簡便”な子育て社会を地域と共創することを目指します。

サービス名：きょうごく母子手帳アプリ まるモ

月額料金（税込）：無料

アクセス方法

・アプリ：App Store、Google Playで『母子モ』を検索

（対応OS： Android 8.0以上、iOS 15.0以上）

・Webブラウザ：https://www.mchh.jp にアクセス

※対象自治体にお住まいの方以外でもご利用いただけますが、お住まいの自治体の情報などは公式HPの情報をご確認ください。※ご利用いただける機能は、お住まいの市区町村により一部内容が異なります。

※1：こども家庭庁ホームページ「こども政策DXの推進に向けた取組方針2025 参考資料集」

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/6cfab22c-d2bf-4dd1-81ea-49308519ac3a/6f948f38/20250630_councils_kodomo_seisaku_DX_6cfab22c_08.pdf

※2：『子育てDX(R)』サービスの詳細はこちらから https://www.mchh.jp/boshimo-kosodatedx

※『子育てDX』は母子モ株式会社の登録商標です。

※Google Play、Androidは、Google LLC.の商標または登録商標です。

※App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

※iOSは、Apple Inc.のOS名称です。iOSは、米国およびその他の国におけるCisco Systems,Inc.またはその関連会社の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。