辛さ350％！口に入れた瞬間に広がるキレのある辛さ！刺激たっぷりなベビースターとピーナッツの「ベビースターラーメンおつまみ」で至福の晩酌時間

株式会社おやつカンパニー

株式会社おやつカンパニー（本社所在地:三重県津市 代表取締役社長:横山正志）は、ビールのおともにぴったりな「ベビースターラーメンおつまみ」シリーズの期間限定フレーバーとして、辛さ350％（※当社比）の『ベビースターラーメンおつまみ（スパイシーチキン味）』を、2026年4月6日（月）より全国にて発売します。

■唐辛子量3.5倍（※）のスパイシーなベビースターとピーナッツの絶妙なハーモニー

ベビースターラーメン発売から40年後の1999年、ベビースターラーメンとビールを一緒に買うお客様の姿から着想を得て生まれた“お酒を愉しむ大人”のためのベビースター。パリッポリッとした食感、ピリ辛な風味、ベビースターとピーナッツの組み合わせが奏でる旨辛いハーモニーの「ベビースターラーメンおつまみ」はビールとの相性抜群です。

そんな「ベビースターラーメンおつまみ」シリーズの辛さ350％(※当社比)となる『ベビースターラーメンおつまみ（スパイシーチキン味）』が手軽に楽しめるスリムパックになって登場！唐辛子量を3.5倍にした刺激たっぷりのベビースターラーメンとピーナッツの絶妙なコンビネーションで、ビールがどんどん進みます！今宵は、ベビースター×ビールのおいしい組み合わせ『べビール』で、素敵な晩酌時間をお愉しみください。

※当社「ベビースターラーメンおつまみピリ辛チキン味」と比べ配合している唐辛子量を3.5倍にしました。

【商品概要】

商品名：ベビースターラーメンおつまみ（スパイシーチキン味）

内容量：56g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込152円前後）

発売日：2026年4月6日（月）全国のコンビニエンスストア

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

【商品ラインナップ】

商品名：ベビースターラーメンおつまみ（ピリ辛チキン味）

内容量：64g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：141円税別）

販売先：全国のコンビニエンスストア

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。