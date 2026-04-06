＜Qoo10 「雑穀ミックス」販売数ランキング＞新生活の“食の乱れ”をリセット！手軽に栄養をプラスできる「雑穀米」が人気

eBay Japan合同会社

インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」を運営するeBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン）は、「雑穀ミックス」の販売数TOP5*を発表いたします。

栄養も満足度も高い雑穀米で、毎日の健やかな食習慣をサポート

新生活がスタートする4月は、環境の変化による生活リズムの乱れや外食の増加など、食習慣が不安定になりがちな時季です。こうした中、手軽に様々な栄養が摂れる「雑穀米」への注目が高まっています。昨今の米価高騰を背景とした「かさ増し」ニーズに加え、腸活などの健康志向の浸透により、玄米や雑穀などの米関連市場は急拡大しています。特に、雑穀は白米に混ぜて炊くだけで、不足しがちな食物繊維やミネラルなどの栄養素を補えるタイパの良さも注目されています。

Qoo10の「雑穀ミックス」ランキングでは、20種類以上の国産素材をブレンドした商品が上位を占めました。雑穀特有のもちもち・プチプチとした食感と、素材本来の美味しさも高く評価されています。また、鮮度を保ったまま使い切りやすく、収納場所を取らない『400g×2袋セット』の商品が人気です。

【1位】自然の館 選べる未来雑穀／ショップ名：美味しさは元気の源 【自然の館】

21種類の国産雑穀を使用。マンナン（こんにゃく粉由来）入りと、マンナン無添加の2種から選択可能。

URL：https://www.qoo10.jp/g/515230709

【2位】北海道 金の24穀米／ショップ名：北海道産直グルメぼーの

北海道産の5種を含む計24種類の雑穀をバランスよく配合。国産、無添加・無着色、さらに手作業にまでこだわった一品。

URL：https://www.qoo10.jp/g/1074205416

【3位】タマチャンショップ 三十雑穀／ショップ名：タマチャンショップ

無農薬・減農薬で育った100％国産の雑穀30種類を配合。新登場の「酵素玄米ミックス」など、全9種展開。

URL：https://www.qoo10.jp/g/427789020

Qoo10「雑穀ミックス」販売数ランキング[表: https://prtimes.jp/data/corp/22933/table/925_1_aa9362479c6f141fdbb3b617fb9dc82f.jpg?v=202604061151 ]

*Qoo10調べ データ抽出期間： 2026年2月22日（日）～3月7日（土）

Qoo10（https://www.qoo10.jp/）サイト上、「雑穀ミックス」カテゴリーの販売個数に基づいたランキングです。

ギルトフリーの「雑穀スイーツ」をご紹介

あわ、ひえ、小豆、麦、大豆など、日本で古くから親しまれてきた雑穀。栄養価の高さが見直され、近年、注目されています。白米に混ぜるだけでなく、おやつに取り入れるのもおすすめです。

今回は、バランスよく栄養を摂りながら、気軽に美味しく楽しめるギルトフリーの「雑穀スイーツ」をご紹介します。

天然生活 20雑穀入り 豆乳おからクッキー／ショップ名：食品・雑貨の総合通販 DON-SHOP

20種の雑穀を配合し、マーガリン・ショートニングは不使用の豆乳おからクッキー。素材の美味しさを活かした香ばしく素朴な味わい。

URL：https://www.qoo10.jp/g/1032881692

ダムト 丸ごとパロ入り16種雑穀茶／ショップ名：ハントシ

16種類の穀物をブレンドした香ばしい穀物茶。カフェインゼロで子どもから大人まで楽しめる。手軽なインスタントタイプ。

URL：https://www.qoo10.jp/g/1195796510

雑穀米本舗 雑穀ホットケーキミックスパウダー／ショップ名：雑穀米本舗

雑穀を使用したホットケーキミックスパウダー。てんさい糖の自然な甘さと国産米粉のもちもち食感が特徴。

URL：https://www.qoo10.jp/g/828531965

【eBay Japan合同会社】

本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング13F

事業内容：インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10（キューテン）」を運営しています。2010年に運営を開始し、ファッション・ビューティ・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー（売り手）は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー（買い手）は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。

Qoo10はこちら :https://www.qoo10.jp/

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