″楽天市場″と″Yahoo!ショッピング″に「ロゴスショップ公式店」を4月よりオープン！

株式会社ロゴスコーポレーション

アウトドアブランドの「LOGOS」を展開する株式会社ロゴスコーポレーション（本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹）は、国内最大級のECモール 「楽天市場」 および「Yahoo!ショッピング」にロゴスショップ公式店を2026年4月よりオープンいたしました。

【ロゴスショップ公式楽天市場店 】https://www.rakuten.co.jp/logosshop/

【ロゴスショップ公式 Yahoo!店】https://store.shopping.yahoo.co.jp/logosshop/

本公式オンラインショップでは、テントやチェア、BBQグッズなど、アウトドア用品を中心にLOGOSの人気アイテムを販売し、LOGOSの世界観やアウトドアの楽しさを、より身近に感じていただける場となっております。

また、「ロゴスショップ公式楽天市場店」と「ロゴスショップ公式 Yahoo!店」のオープンを記念し、レビューキャンペーンを実施いたします。対象店舗にて商品をご購入後、レビューをご投稿いただいたお客様に、先着順でロゴスオリジナルアイテムや限定クーポンをプレゼントいたします。

※数量限定です。なくなり次第終了いたします。

ここでしか手に入らないアイテムもございますので、ぜひご参加ください。

ロゴスショップ公式楽天市場店

名称：ロゴスショップ公式楽天市場店

オープン日：2026年4月

URL：https://www.rakuten.co.jp/logosshop/

ロゴスショップ公式 Yahoo!店

名称：ロゴスショップ公式 Yahoo!店

オープン日：2026年4月

URL：https://store.shopping.yahoo.co.jp/logosshop/

レビューキャンペーン

オープンを記念し、レビューキャンペーンを実施いたします。対象店舗にて商品をご購入後、レビューをご投稿いただいたお客様に、先着順でロゴスオリジナルアイテムや限定クーポンをプレゼントいたします。

＜対象店舗＞

「ロゴスショップ公式楽天市場店」および「ロゴスショップ公式Yahoo!店」

＜対象商品＞

上記店舗で取り扱いの全商品

※他ECサイトおよび実店舗での購入は対象外です。

＜参加方法＞

対象店舗にて商品をご購入後、レビューを投稿

※レビューは2週間以内にご記入ください。

＜選べる特典＞

レビューをご投稿いただいたお客様より先着順で、以下のいずれかをプレゼント

※数量限定です。なくなり次第終了いたします。

LOGOSオリジナルスプーン ２本セット

LOGOSオリジナルフライングディスク

LOGOS 2026 SELECTION CATALOG（カタログ）

https://www.logos.ne.jp/products/info/2260

LOGOS カッティングステッカー

https://www.logos.ne.jp/products/info/3461

300円OFFクーポン

次回、ご購入いただいた同店舗で5,000円以上の購入時にお使いいただけます。

■プレスリリース一覧をご覧いただけます

https://www.logos.ne.jp/news-list

■製品カタログはこちらからご覧ください

https://www.logos.ne.jp/catalog

■全国ロゴス店舗リスト

https://www.logos.ne.jp/shop

【アウトドアブランド LOGOS】

LOGOSは家族が楽しめるキャンプやBBQの製品やウエアを展開・発信する総合アウトドアブランドです。「海辺5メートルから標高800メートルまで」をブランドポリシーとして、大人から子供まで家族みんなが気軽に自然と触れ合える大切な時間を演出し、「Enjoy Outing!」を合言葉に屋外と人を繋ぐ第一ブランドを目指します。

■アウトドアブランド LOGOS

アウトドアブランドLOGOS http://www.logos.ne.jp

ロゴスコーポレーション https://www.logos-co.com/profile

https://www.logos.ne.jp/global （グローバルページ）

LOGOS公式アプリ［ios版］ https://goo.gl/qoFSxL

［Android版］https://goo.gl/qupA9f

LOGOS公式チャンネル https://www.youtube.com/user/outdoorlogos

全国キャンプ場空き情報 http://www.campjo.com

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