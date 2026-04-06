愛犬の皮膚・被毛トラブル、原因は″食事″かも。約7割の飼い主が「食事が皮膚・被毛に影響する」と回答

株式会社NEXER

■愛犬の皮膚・被毛トラブル、飼い主はどう向き合っている？

春の換毛期は、愛犬の皮膚や被毛に変化が出やすい季節です。

抜け毛が増えるだけでなく、かゆみやフケなどの皮膚トラブルに悩む飼い主も少なくありません。日頃のケアや食事がどのように影響するのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。

ということで今回はペットフード工房株式会社と共同で、事前調査で「現在犬を飼っている」と回答した全国の男女82名を対象に「愛犬の皮膚トラブルに関する意識調査」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとペットフード工房株式会社による調査」である旨の記載

・ペットフード工房株式会社（https://dogfoodkoubou.net/）へのリンク設置

「愛犬の皮膚トラブルに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年2月18日 ～ 2月26日

調査対象者：事前調査で「現在犬を飼っている」と回答した全国の男女

有効回答：82サンプル

質問内容：

質問1：愛犬に皮膚や被毛の悩みはありますか？

質問2：どのような悩みですか？（複数選択可）

質問3：その悩みは、特にどの季節に気になりますか？

質問4：皮膚・被毛の悩みに対して何か対策を行っていますか？

質問5：主にどのような対策を行っていますか？（複数回答可）

質問6：その効果をどの程度感じていますか？

質問7：愛犬の食事が皮膚・被毛の健康に影響すると思いますか？

質問8：皮膚・被毛を意識してフードを選んだことはありますか？

質問9：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■26.8％が、愛犬に皮膚や被毛の「悩みがある」と回答

まず、愛犬に皮膚や被毛の悩みがあるかどうかを聞いてみました。

その結果「ある」が26.8％、「ない」が73.2％でした。

約4人に1人の飼い主が、皮膚や被毛について何らかの悩みを抱えていることがわかります。

あわせて、悩みがあると回答した方に、具体的な悩みの内容を聞いてみました。

最も多かったのは「抜け毛が多い」で45.5％でした。次いで「フケ」と「かゆみ（掻く回数が増える）」がともに22.7％で並びました。そのほか「赤み・湿疹」「体臭が強くなった気がする」「脱毛・部分的に毛が薄い」がそれぞれ13.6％と続いています。

抜け毛の問題が突出して多い一方で、フケやかゆみ、湿疹など多岐にわたるトラブルが報告されており、皮膚・被毛の悩みが一筋縄ではいかないことがうかがえます。

■31.8％が、皮膚・被毛の悩みが気になる季節は「冬」と回答

さらに、その悩みが特に気になる季節についても聞いてみました。

その結果「冬」が31.8％で最も多く、「夏」と「秋」がともに27.3％、「春」が13.6％という結果でした。乾燥しやすい冬場に悩みを感じる飼い主が多いようですが、季節を問わずトラブルが起きていることもわかります。

■54.5％が、皮膚・被毛の悩みに「対策を行っている」と回答

続いて、皮膚や被毛の悩みがあると回答した方に、何か対策を行っているかを聞いてみました。

その結果「行っている」が54.5％、「行っていない」が45.5％でした。

悩みを抱えている方の約半数が対策に取り組んでいる一方、まだ何も手を打てていない方も同じくらいいるという結果です。

あわせて、対策を行っていると回答した方に、具体的な対策の内容を聞いてみました。

最も多かったのは「シャンプーを変えた（低刺激・薬用など）」と「動物病院に相談した／受診した」でともに41.7％になりました。

次いで「ブラッシングの頻度を増やした」「皮膚ケア用品（保湿・スプレー等）を使っている」がそれぞれ33.3％、「フードを見直した（皮膚・被毛ケア系）」が25.0％と続きました。

シャンプーの見直しや動物病院への相談といった身近な方法から取り組む飼い主が多いことがわかります。

■66.7％が、皮膚・被毛の対策に「効果を感じている」と回答

また、対策の効果をどの程度感じているかについても聞いてみました。

その結果「とても感じる」が25.0％、「やや感じる」が41.7％で、合わせて66.7％の方が何らかの効果を実感しているという結果でした。

一方で「あまり感じない」「まったく感じない」もそれぞれ16.7％ずつあり、対策をしても思うような成果が出ないケースも一定数存在していることがわかります。

■74.4％が「食事が皮膚・被毛の健康に影響すると思う」と回答

続いて、愛犬の食事が皮膚・被毛の健康に影響すると思うかを聞いてみました。

その結果「とても思う」が35.4％、「やや思う」が39.0％で、合わせて74.4％の飼い主が食事と皮膚・被毛の関連性を感じています。「あまり思わない」は23.2％、「まったく思わない」は2.4％にとどまりました。

■59.0％が、皮膚・被毛を意識してフードを「選んだことはない」と回答

あわせて、食事が影響すると回答した方に、皮膚・被毛を意識してフードを選んだことがあるかを聞いてみました。

その結果「ある」が41.0％、「ない」が59.0％でした。

食事の重要性を感じてはいるものの、実際にフード選びに反映している方はまだ半数以下と意識と行動の間にはギャップがあるようです。

フードを意識して選んだことが「ある」「ない」と回答した理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

フードを意識して選んだことが「ある」

・人でも食べ物でアレルギーを起こすことがあるので、動物でも影響があると思うから。（70代・男性）

・皮膚や毛だけのためではなく、体にとって良い成分や品質のフードをあげることが健康でいるために大切だと思っているので。（40代・女性）

フードを意識して選んだことが「ない」

・愛犬の毛並みが悪くないので、そこまで考えたことが無かった。（20代・男性）

・選ぶとエサ代が高くなる。（40代・男性）

・どれがいいか分からない。（20代・女性）

フードを意識して選んだことがある方からは「食べ物が体をつくる」という考え方が多く見られました。

一方、選んだことがない方からは「今のところ問題がない」「価格が高い」「何を選べばいいかわからない」といった声が目立ちます。意識はあっても、価格面や知識面のハードルが行動を妨げているケースがあるようです。

■まとめ

今回の調査では、愛犬に皮膚や被毛の悩みを抱える飼い主が約4人に1人にのぼり、その悩みは抜け毛やフケ、かゆみなど多岐にわたることがわかりました。悩みが気になる季節としては冬が最も多かったものの、夏・秋・春にも一定の回答があり、季節を問わずトラブルが起きていることがわかります。

対策に取り組んでいる飼い主は約半数で、シャンプーの見直しや動物病院への相談が主な方法として挙がりました。また、7割以上の飼い主が食事と皮膚・被毛の健康に関連性を感じている一方で、実際にフード選びに反映できている方は約4割にとどまっています。

愛犬の皮膚・被毛の健康が気になる方は、食事内容を見直してみることがポイントになるかもしれません。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとペットフード工房株式会社による調査」である旨の記載

・ペットフード工房株式会社（https://dogfoodkoubou.net/）へのリンク設置

【ペットフード工房株式会社について】

代表者：佐野 裕志

所在地：〒193-0801 東京都八王子市川口町3751-1

電話番号：0120-634-436

事業内容：ドッグフード製造・販売

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作