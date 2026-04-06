見た目や印象を良くしたい方が約3割！職場でコンタクトレンズを利用する理由や感じている不調とは？

株式会社NEXER

■職場でコンタクトレンズ活用事情を徹底調査

4月は、環境や働き方が大きく変わる方も多い時期です。

入社や転職などで新しい職場での業務が始まったり、役割が変わったりと、日々の視界や見え方がこれまで以上に重要になる場面も増えてきます。

その中で、仕事中の視力矯正としてコンタクトレンズを選ぶ人は少なくありません。

見た目が自然であることや、広くクリアな視界を確保できる点は、多くのワーカーに支持されています。

では実際のところ、働く人たちは職場でコンタクトレンズをどのように使っているのでしょうか。

そこで今回、コンタクトレンズのレンズワンと共同で、事前調査で「視力矯正を目的としてコンタクトレンズを所有している」と回答した全国の働く男女400名を対象に、「職場でのコンタクトレンズ使用実態」に関するアンケートを実施しました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとコンタクトレンズのレンズワンによる調査」である旨の記載

・コンタクトレンズのレンズワン（https://lens-1.jp/）へのリンク設置

「職場でのコンタクトレンズ使用実態に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月12日 ～ 3月22日

調査対象者：事前調査で「視力矯正を目的としてコンタクトレンズを所有している」と回答した全国の働いている男女

有効回答：400サンプル

質問内容：

質問1：あなたの主な仕事の種類について教えてください。

質問2：仕事中にコンタクトレンズを使用していますか？

質問3：仕事中にコンタクトを使う理由として最も当てはまるものは？

質問4：仕事中に、目に違和感や不調があってもコンタクトを使い続けたことはありますか？

質問5：仕事中に感じやすい目の不調はどれですか？（複数選択）

質問6：仕事中、コンタクトとメガネの使い分けはしていますか？

質問7：仕事中のコンタクト使用で困っていること・改善したいことはありますか？

質問8：今後、仕事中のコンタクトの使い方を見直したいと思いますか？

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■33.8％が、主な仕事の種類は「事務・オフィス系」と回答

はじめに、回答者の主な仕事の種類について調査しました。

最も多かったのは「事務・オフィス系」で33.8％でした。

次いで「製造・工場」が15.8％、「接客・販売」が12.0％、「医療・介護」が5.5％、「運輸・物流」が5.3％、「飲食・サービス」が5.0％と、幅広い業種の方から回答をいただきました。

オフィスワークが中心の事務職から、常に動きが求められる製造・接客の現場まで、今回の調査にはさまざまな働き方の方々が参加しています。業種によって目にかかる負担や求められる視界の広さも異なるため、コンタクトレンズの活用法にも違いがありそうです。

■29.5％が、仕事中にコンタクトを使う理由として「見た目や印象を良くしたい」と回答

続いて、仕事中にコンタクトレンズを使用しているかどうかを調査しました。

その結果、全体の22.0％が仕事中にコンタクトレンズを使用しており、そのほとんどは「ほぼ毎日使う」で15.5％、「週に数日使う」が4.5％、「特定の業務のときだけ使う」が2.0％でした。

続いて、仕事中にコンタクトレンズを使用している方に、その理由を聞いてみました。

最も多かったのは「見た目や印象を良くしたい」で29.5％でした。

次いで「仕事中は視界が広い方が良い」が25.0％、「メガネが業務に不向き」が21.6％、「マスクとの相性」が13.6％と続きます。

コンタクトレンズの自然な見た目や、遮られない広い視界を仕事に活かしている方が多いことがわかります。

接客で第一印象を大切にしたい方や、常に動きが求められる現場で安全かつ広い視野を確保したい方にとって、コンタクトレンズは心強いアイテムといえるでしょう。

■76.1％が、仕事中にコンタクトを「違和感があっても使い続けた経験がある」と回答

続いて、仕事中にコンタクトレンズを使用している方に、目に違和感があってもコンタクトを使い続けたことがあるかを聞いてみました。

その結果「よくある」が22.7％、「たまにある」が47.7％、「一度だけある」が5.7％で、合わせて76.1％の方が多少の違和感があっても装用を続けた経験があると答えました。

忙しさや残業などもあり、仕事中はコンタクトレンズをつい長時間つけたままになりがちです。

そのため不調があっても使い続けてしまう方が多いのでしょう。

より快適に使い続けるためには、適度に目を休めたり、うるおいをキープする工夫を取り入れたりすることが大切なのかもしれません。

■53.4％が、仕事中に気になる症状として「乾燥する」と回答

続いて、仕事中にコンタクトレンズを使用している方に、気になる症状について聞いてみました。

最も多かったのは「乾燥する」で53.4％でした。

次いで「ゴロゴロする」が43.2％、「かすむ」が31.8％、「夕方になるとつらい」が17.0％と、ほとんどの方が何らかの不調を感じているようです。

「特にない」と答えた方は10.2％で、快適に使えている方もいますが、オフィスなどの空調で乾燥した環境で長時間過ごす方は、乾燥が気になることが多いのではないでしょうか。

■53.4％が、仕事中は「ほぼコンタクトのみ」と回答。メガネとの使い分けをしている人は少数派

不調を感じる人が多いことがわかりましたが、では、そのような方は職場でいつもコンタクトを使用しているのでしょうか。

コンタクトレンズとメガネの使い分けをしているかどうか、聞いてみました。

「ほぼコンタクトのみ」と答えた方が53.4％で最多となりました。

「コンタクトとメガネを併用している」は31.8％、「特に意識して使い分けていない」は8.0％、「仕事中はメガネで、プライベートはコンタクト」は6.8％でした。

半数以上の方がコンタクトとメガネの併用はせずに、コンタクトのみで過ごしているようです。一方で併用している方も約3割と、目の状態や業務内容に合わせて柔軟に使い分けている方も一定数いることがわかりました。

あわせて、仕事中のコンタクト使用で困っていること・改善したいことについて、具体的な回答の一部を紹介します。

仕事中のコンタクト使用で困っていること・改善したいことはありますか？

・エアコンの影響で乾燥して困る時がある。（50代・男性）

・違和感があるときには外したくなる。（40代・女性）

・長時間使用していると、ごわごわしたりする。（50代・男性）

・交換するのも面倒なので、そのまま終業まで変えずに使うことも多い。（20代・男性）

乾燥や違和感があっても、仕事中だと交換などをせずに我慢している方も多いのではないでしょうか。自分の目や働き方に合ったレンズ選びやメガネとの使い分けが、快適なコンタクトライフの第一歩になりそうです。

■18.2％が、今後のコンタクトの使い方を「見直したい」と回答

最後に、今後仕事中のコンタクトの使い方を見直したいかどうかを聞いてみました。

「はい」と答えた方は18.2％、「どちらともいえない」が37.5％、「いいえ」が44.3％でした。

現状のコンタクト使用に満足している方が多いようです。

一方で「どちらともいえない」と答えた方を含めると半数以上が、より快適な使い方があれば試してみたいと感じているのかもしれません。

■まとめ

今回の調査では、仕事中にコンタクトレンズを使用している方の多くが「見た目や印象の良さ」「視界の広さ」といったことにメリットを感じ、コンタクトを使用していることがわかりました。

コンタクトレンズは、接客や動きの多い業務など幅広いシーンで活躍しています。

一方で、違和感があっても使い続けている方も少なくないという実態も見えてきました。

乾燥やゴロゴロ感が気になるという声も多く、より快適に使い続けるための工夫を求めている方も少なくないようです。

自分の目の状態や働き方に合ったレンズを選ぶこと、目薬やメガネとの併用で目を休める時間をつくることなど、ちょっとした見直しが毎日の仕事をもっと快適にしてくれるのではないでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとコンタクトレンズのレンズワンによる調査」である旨の記載

・コンタクトレンズのレンズワン（https://lens-1.jp/）へのリンク設置

【コンタクトレンズのレンズワンについて】

会社名：株式会社ライフケア・アクシス

住所：〒164-8545 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス6F

TEL：03-5335-7954

メールアドレス：info@lens-1.jp

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作