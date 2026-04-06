累計1億回再生突破！ 縦型ショートコメディ『スキマのすきぴ。』のIPを活用した、新たな広告キャンペーンを配信開始

パーソルテンプスタッフ株式会社

総合人材サービスのパーソルグループで人材派遣・アウトソーシング事業を手掛けるパーソルテンプスタッフ株式会社（本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 木村 和成、以下パーソルテンプスタッフ）は、縦型ショートコメディ『スキマのすきぴ。』IPを活用した、新たな広告キャンペーンを2026年4月2日（木）より配信開始しました。

“はたらく”をテーマにした縦型ショートコメディ『スキマのすきぴ。』は、2025年9月から配信開始し、累計1億回再生を突破しました。多くの反響をいただいたことから、多様な「はたらく」に対する想いや価値観を、より広く届けるため、共同制作の株式会社QREATIONと初の取り組みとして、テンプスタッフの広告制作を行いました。

■クリエイティブコンセプト

今回のクリエイティブは“はじめての仕事相談はテンプスタッフ”をキーメッセージにしています。

今の仕事やはじめての就職・転職に悩んだとき、誰に何を相談していいか分からない人も多くいると思います。そんなとき“はじめての仕事相談”の相手として、テンプスタッフがいる、ということを訴求し、身近で気軽に相談できる存在であることをコンセプトに制作しました。

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sukisuki_temp



■広告キャンペーン概要

タイトル: 『すぐ話に入ってくる店員』篇、『何回やってもイントネーション間違える』篇

＜WEB＞

配信開始日: 4月2日（木）～

媒体: TikTok、BeReal.



『スキマのすきぴ。』公式アカウントでは、ゲスト出演などのサプライズも交え、はたらくスキマ時間に楽しんでいただけるコンテンツの発信を強化してまいります。今後の展開にご期待ください。

■パーソルテンプスタッフ株式会社について＜ https://www.tempstaff.co.jp/ ＞

パーソルテンプスタッフ株式会社は、人材派遣、紹介予定派遣、アウトソーシングなどの人材サービスを提供しています。2017年7月より、テンプスタッフ株式会社からパーソルテンプスタッフ株式会社へ社名変更。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、グループの総力をあげて、労働・雇用の課題解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。