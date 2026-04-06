今シーズンの甲子園開幕戦 「阪神 vs 東京ヤクルト」 GAORA SPORTSで試合開始30分前から完全生中継！若虎・高寺望夢選手の独占インタビューも放送

株式会社GAORA

阪神タイガースのホームゲームをお送りしているGAORA SPORTSは、今シーズンの甲子園開幕戦となる4月7日(火)の「阪神 vs 東京ヤクルト」と、翌8日（水）の同カードを、試合開始30分前から完全生中継でお届けします。

昨シーズン、NPB史上最速でのリーグ制覇を果たした阪神タイガース。就任2年目となる藤川球児監督のもと、チームスローガンに「熱覇」(ねっぱ)を掲げ、球団初のリーグ連覇と日本一奪還を目指します。GAORA SPORTSでは今シーズンも中継タイトルを「ガオトラ！」と題し、タイガースのホームゲームを生中継中心にお届け。今シーズンの甲子園開幕戦となる4月7日(火)の「阪神 vs 東京ヤクルト」と、翌8日(水)の「阪神 vs 東京ヤクルト」の試合は、どこよりも早く試合開始30分前から完全生中継でお届けします。

さらに、選手の素顔に迫る独占インタビューコーナー「ガオトラ 聴きタイガー」も必見！4月8日(水)の中継では、今まさに大ブレイクの予感を漂わせる高寺望夢選手に直撃取材を敢行します（事前収録）。今年の春季キャンプで異例となる2年連続の“野手MVP”に輝いた高寺選手は、3月のオープン戦でも特大のホームランや連続安打を記録するなど猛アピール。持ち前の打撃センスに加え、激しいレフトのレギュラー争いにも名乗りを上げるなど、心技体すべてにおいて急成長を遂げる若虎の今の思いに迫ります。

多くのスタッフに囲まれ、「ちょっと緊張しています！」と照れ笑いを浮かべながらインタビューに応じてくれた高寺選手。3月31日(火)の巨人戦では、見事、開幕1軍スタメンに名を連ねました。

激化するポジション争いについては、「自分が打てなかったら1軍にいられないので、周りというよりは自分が結果を残さないといけないなと思っています。」と、力強い決意を口にしてくれました。

史上最速でのリーグ優勝という熱狂から一年。さらなる高みを目指すタイガースの戦いから、今年も目が離せません。試合前の張り詰めた緊張感から白熱のプレーまで、ぜひGAORA SPORTSでお楽しみください！

【番組概要】

■番組名：ガオトラ！タイガース中継2026

■放送日時・出演：

阪神 vs 東京ヤクルト

4月7日(火) 午後5:30 生中継 （解説：秋山拓巳 実況：寺西裕一 リポーター：山本大喜）

4月8日(水) 午後5:30 生中継 （解説：野口寿浩 実況：村田匡輝 リポーター：桐山隆） ※「ガオトラ 聴きタイガー」放送予定

4月9日(木) よる１0:30 当日録画中継 （解説：野口寿浩 実況：中井雅之 リポーター：三宅秀一郎）

■番組ホームページ：https://www.gaora.co.jp/tigers/4281290

※番組内容は予定であり、変更する可能性があります。

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