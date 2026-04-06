Hakuhodo DY ONE、エグゼクティブ・アドバイザーに杉原剛氏が就任

株式会社Hakuhodo DY ONE

株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役社長：北爪宏彰、以下 Hakuhodo DY ONE）は、2026年4月1日付で、マーケティングおよび広告業界の最新動向に精通し、多角的な専門知識と広範なネットワークを有する杉原剛氏を「エグゼクティブ・アドバイザー」として招聘しましたのでお知らせいたします。

■背景と目的

近年、AIの急速な進化やエージェンティック広告への期待の高まりを背景に、マーケティング・広告領域では劇的な構造変化が進んでいます。Hakuhodo DY ONEは、こうした環境下で持続的な競争力を維持し、中長期的な方向性を再設計・実行していくうえで、これまで以上に外部視点からの高度な専門知見が重要であると考えています。

杉原氏は、プラットフォーム広告、リテールメディア、Eコマース、エージェンティック広告をはじめ、AIの進化がもたらす次世代マーケティング領域の最新動向に関する高い専門性、ならびに国内外のマーケティング・広告業界の動向を俯瞰した多角的な知見や幅広いネットワークを有しています。杉原氏の参画により、経営層における意思決定の質的向上を図り、戦略立案の精度と実行スピードをさらに高めていくことを目指します。

■杉原剛氏プロフィール

KDDI、インテルを経て、オーバーチュア（現Yahoo!検索広告）、Google日本法人で広告営業戦略を担当。2009年にマーケティングのコンサルティングサービスやツールを提供するアタラ株式会社を創業。プラットフォーム広告、リテールメディアなどの最新情報を発信する、日本では数少ないプラットフォームビジネスアナリストでもある。次世代広告の標準化（AdCP、UCP、ARTF等）に関する深い知見を持ち、エージェンティック広告の実現に向けた技術的・事業的な課題を理解している。「プラットフォームの思考回路」チャンネルをX、LinkedIn、Voicyで運営。

■杉原剛氏コメント

マーケティング・広告業界は現在、AIの進化をはじめとする大きな構造変化の渦中にあります。そうしたタイミングで、Hakuhodo DY ONEの今後の競争力強化に向けた取り組みに参画できることを大変光栄に思います。

事業環境が大きく変わる局面では、足元の対応だけでなく、中長期を見据えた戦略の再設計が重要になります。外部の視点と業界横断の知見を活かし、同社の意思決定と次の成長に資する役割を果たしていきたいと考えています。

以上

＜会社概要＞

■株式会社Hakuhodo DY ONE https://www.hakuhodody-one.co.jp

Hakuhodo DY ONEは、インターネット広告黎明期より培ったデジタル広告の知見とノウハウを活かし、統合的なデジタルマーケティングサービスを提供しています。マーケティング戦略立案力、クリエイティビティ、高度な運用力と技術開発力、媒体社・プラットフォーマーとの強固な関係性を強みとし、国内外のクライアント企業に対して、デジタル起点でのマーケティング戦略やテクノロジー活用を包括的に支援します。



博報堂ＤＹグループの「デジタルコア」として、グループ内のナレッジやリソースを集約し、高い専門性と提案力を併せ持つ企業として業界随一のデジタルマーケティング事業会社となることを目指します。



クライアント企業にとって唯一の「ONE」の存在となるため常に挑戦・前進し、事業成長を支援するビジネスパートナーとして伴走することで、クライアント企業の持続的な成長と、企業価値向上に貢献してまいります。



本社所在地： 〒107-6316 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー

代 表 者： 代表取締役社長 北爪宏彰

株 主： 博報堂ＤＹグループ100％

社 員 数： 3,172名（2025年4月1日時点）

創 立： 2024年4月1日

事 業 内 容： デジタルマーケティング全般にまつわる企画・コンサルティング・代行事業・投資事業



【本件についてのお問い合わせ】

株式会社Hakuhodo DY ONE

広報担当 E-mail：info-pr@hakuhodody-one.co.jp