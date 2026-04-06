在日ノルウェー大使および在ノルウェー日本国大使が「水素・燃料電池展」の当社ブースを視察

日鉄物産株式会社

日鉄物産株式会社（以下、「当社」）は、3月17日（火）～19日（木）に東京ビッグサイトで開催された「H2 & FC EXPO【春】第25回［国際］水素・燃料電池展」において、ノルウェーのHYSTAR AS（以下、「ハイスター社」）と共同出展した当社ブースを、クリスティン・イグルム在日ノルウェー大使および杉山明在ノルウェー日本国大使が視察されました。

右から４番目）クリスティン・イグルム在日ノルウェー大使、（5番目）杉山明在ノルウェー日本国大使

当社は、PEM型水電解装置のリーディングカンパニーであるハイスター社を戦略的パートナーとして位置付け、2023年の出資以降、共同出展や追加出資などを通じて連携を強化してきました。現在は、国内独占販売代理権を持つ商社として、同社の水電解装置・スタックの拡販を積極的に推進しています。

視察の場では、当社およびハイスター社の社員が、PEM型水電解装置の特長や最先端技術、両社が進める日本市場での事業展開について説明を行い、両国の水素分野における協力の可能性について理解を深めていただきました。今回の大使による視察は、両国のグリーン水素分野における協力深化の象徴的な機会となりました。

当社は、今後もハイスター社との協業を一層強化し、水電解装置の認知向上および市場拡大を通じて、日本におけるグリーン水素ビジネスの拡大とカーボンニュートラル社会の実現に貢献していきます。

＜参考＞

〇世界最大級の「水素・燃料電池展」にノルウェー・ハイスター社と共同出展

https://www.nst.nipponsteel.com/news/2025/260311_1473.html