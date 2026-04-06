アトレ新浦安との地域連携共創・相互支援に関する 包括連携協定締結のお知らせ

株式会社NTT Sports X

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、浦安D-Rocksは、株式会社アトレが運営するアトレ新浦安と地域連携共創・相互支援に関する包括連携協定を締結したことをお知らせいたします。

本協定は、両者が持つ「スポーツの力」と「商業施設としての地域接点」を掛け合わせ、互いの活動の拠点である浦安市の社会課題解決や地域活性化に寄与することを目的に、浦安D-Rocksはアトレ新浦安と以下の取り組みを連携協力してまいります。

（１）地域連携活動に関すること

（２）商業施設 × スポーツによる地域活性化の推進

（３）相互のブランド価値向上と地域コミュニティの強化

なお、本協定に基づく具体的な取り組みの一つとして、アトレ新浦安館内ショップにてコラボメニューを展開しております。

商品名

浦安D-Rocks 梅田海星選手考案「D-Rocks弁当」

販売場所

アトレ新浦安 1F「跳ね鯛＋三代目茂蔵」

価格

1,296円（税込）

内容

アスリートの視点で厳選した、肉と魚をバランスよく楽しめるボリューム満点弁当

NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26を一枚岩となって戦い抜き、アトレ新浦安の価値向上にも積極的に協力してまいります。

アトレ新浦安

【所在地】千葉県浦安市入船1-1-1

【URL】https://www.atre.co.jp/shin_urayasu/