デジタルを手放す工夫、得られる変化、スマホなしでも退屈しないプラン集など、デジタルデトックスの具体的な手法を紹介！

株式会社 青春出版社

スマホやパソコンの使いすぎによる悪影響が問題視されるたびに、「デジタルデトックス」(略してデジデト)に注目が集まります。しかし「実践は難しい」と感じる人は少なくありません。スマホやパソコンを手放すことなど「非現実的」と思われがちです。

しかし著者は、経営者でありながら数か月に一度、週末にデジデトを続けています。しかも、仕事面でも精神面でも良い効果が得られているといいます。いったい、どうやって実現できているのか？

そこで本書では、著者が実践してきたデジデトの具体的な手法を明かします。無理なくデジタルを手放す工夫、得られる変化、スマホなしでも退屈しないプラン集など、読み応えたっぷりの一冊です。

本書の目次

本書の「はじめに」を、公式note「青春オンライン」で公開中！ まずは試し読みで、本の雰囲気を感じてもらえたら幸いです。少しだけ、のぞいてみませんか。

https://note.com/seishun_pub/n/nfce03b01f408

著者プロフィール

沢渡 あまね（さわたり あまね）

1975年生まれ。作家。あまねキャリア株式会社代表。一般社団法人ダム際ワーキング協会代表。企業顧問(組織開発&ワークスタイル変革)。大手自動車会社、NTTデータなどを経て現職。500以上の企業や自治体、官公庁で共創デザイン、働き方改革、マネジメント変革の支援、講演・執筆・メディア出演をおこなう。一般社団法人プロティアン・キャリア協会アンバサダー、静岡県磐田市“学び×共創”アンバサダー、地域コミュニティ「越境学習の聖地・浜松」「あいしずHR」「読書ワーケーション」主宰など、多方面で活動中。おもな著書に『任され型』(三笠書房)、『チームプレーの天才』(ダイヤモンド社)、『職場の問題地図』(技術評論社)ほか多数。

書籍情報

スマホに振り回されないデジタル解毒(デトックス)のすすめ

著者：沢渡あまね

発売日：2026年4月3日

定価：1,232円（税込）

ISBN：978-4-413-04747-0